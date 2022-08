Zweirad Bösche aus Kirchweyhe übernimmt Schweers in Erichshof

Von: Dierck Wittenberg

Mit Rad und Tat: Malte Martens (l.), Inhaber von Zweirad Bösche, und sein künftiger Werkstattleiter Hans-Heiner Schweers. © Wittenberg

Schweers Zweiräder in Erichshof wird zum Jahresende schließen. Inhaber Hans-Heiner Schweers wird bei Zweirad Bösche in Kirchweyhe die Werkstattleitung übernehmen.

Weyhe – Zweirad Bösche und Schweers Zweiräder in Erichshof: Die beiden Weyher Fachgeschäfte wollen zum Jahreswechsel gemeinsame Wege gehen. Dafür wird Schweers’ Geschäft an der Bremer Straße/B 6 schließen. Das haben die Inhaber, Malte Martens von Fahrrad Bösche sowie Hans-Heiner Schweers, nun bekannt gegeben. Schweers soll in der vergrößerten GmbH, die weiterhin Fahrrad Bösche heißen wird, den Posten des – angestellten – Werkstatt-Leiters übernehmen.

Dass ein Fahrradgeschäft in der aktuellen Wirtschaftslage schließt, mag auf den ersten Blick überraschen. Schließlich boomt die Fahrradbranche, besonders seit Corona. Nach Zahlen der Deutschen Handwerkszeitung wurden 2021 deutschlandweit 4,7 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft, rund neun Prozent mehr als 2019. Der Trend geht zum Pedelec und zum E-Bike. Und die sind nicht nur beratungs-, sondern auch wartungsintensiver als das klassische Fahrrad. Und damit auch personalintensiver.

Die Fahrrad-Branche boomt, aber auch in der Erichshofer Werkstatt herrscht Fachkräftemangel

„Jedes Fahrrad, das wir verkaufen, kommt durch die Hintertür wieder rein“, merkt Martens an. Sprich: Mit jedem Verkauf steigen auf längere Sicht die Aufträge für die Werkstatt. Kunden bringen ihre teuren Räder zur Inspektion zurück; Räder mit Elektroantrieb haben regelmäßige Service-Intervalle.

Im Zuge steigender Popularität von E-Bikes und veränderter Anforderungen an die Mitarbeiter „traf die Personalkrise in der Fahrradbranche auch das Geschäft von Hans-Heiner Schweers mit voller Wucht“. Das schreiben Schweers und Bösche in einer gemeinsamen Presse-Mitteilung.

Personalmangel hat zu verkürzten Öffnungszeiten geführt

Wer die Internetseite von Schweers’ aufruft, wird seit Anfang des Jahres mit einem Fenster begrüßt, das auf verkürzte Öffnungszeiten wegen Fachpersonalmangels hinweist. Im Gespräch erläutert Schweers, dass er im vergangenen Jahr zwei Mitarbeiter verloren habe.

Zu den Aufgaben in der Werkstatt kommen Buchhaltung, Personalführung und der Wareneinkauf. Angesichts anhaltender Lieferprobleme ist der Einkauf für Fahrradhändler nach wie vor eine Herausforderung. „Ich muss so viel drumherum machen, ich komme fast gar nicht mehr zum Schrauben“, berichtet Schweers.

Der Verkäufer und der Schrauber: Schweers und Martens ergänzen sich

In erster Linie habe also der Mangel an Fachpersonal zum Entschluss, das alteingesessene Geschäft in Erichshof zu schließen, geführt. Mit seinen 54 Jahren hat er zudem daran gedacht, wie es nach seinem Ruhestand weitergehen wird. Ein familiärer Nachfolger habe sich nicht gefunden. „Schweren Herzens trenne ich mich davon“, sagt Schweers. Zu einem Verkaufspreis möchten sich beide Inhaber nicht äußern. Ihr Zusammengehen bezeichnen sie selbst als Fusion.

Dabei scheinen sich Stärken zu ergänzen. Schweers ist gelernter Zweiradmechaniker. Er sei mehr Mechaniker als Kaufmann, antwortet Schweers auf die Frage, ob er im Herzen Schrauber sei. „Ich bin total der Verkäufer“, sagt dagegen Malte Martens. Der gelernte Fotograf ist über den Radsport zur Fahrrad-Branche gekommen, wo er seit fast 20 Jahren aktiv sei. Nach rund 30 Jahren Selbstständigkeit wird Schweers sich wieder aufs Schrauben konzentrieren.

Weitere Wege für Kunden, aber Hol- und Bringdienst geplant

Zwischen dem Geschäft in Erichshof und dem gemeinsamen Standort in Kirchweyhe liegen rund sieben Kilometer – je nach Geschwindigkeit also gut 20 Minuten mit dem Fahrrad. Beide hoffen, dass möglichst viele Kunden Schweers nach Kirchweyhe folgen werden – auch wenn die Einzugsgebiete nicht deckungsgleich sind. Schweers Zweiräder liegt für Pendler verkehrsgünstig an der B 6, Nahe des Übergangs zur B 51. „Wir werden einen Hol- und Bringdienst einrichten“, kündigt der Zweirad-Bösche-Inhaber an, auch mit Blick auf die weiteren Strecken, die auf die Kunden von Hans-Heiner Schweers zukommen.

Durch Zufall sei Schweers mit Martens ins Gespräch gekommen, heißt es in ihrer Mitteilung. „Im Laufe der Überlegungen wuchs die Idee, das Know-how beider Geschäfte zu verschmelzen und gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln.“ Martens hatte Zweirad Bösche ab Mai 2021 von Olaf Bösche übernommen. Das Geschäft ist seither von vier auf zwölf Mitarbeiter gewachsen. Schweers hat aktuell zwei Mitarbeiter, beide hätten Angebote zur Übernahme bekommen.

Ziel: Das Fahrradgeschäft in Weyhe

„Wir wollen das Weyher Fahrradgeschäft werden“, erklärt Martens. In ihrer Mitteilung lassen sie die Geschichte des Erichshofer Geschäfts Revue passieren, die 1932 unter Großvater Heinrich Schweers begonnen hatte. Zunächst als Autowerkstatt geplant, hatte es seit 1936 seinen heutigen Sitz. Nach dem Tod des Großvaters im Jahr 1985 führte zunächst die Großmutter das Geschäft mit dem Verkauf von Ersatzteilen fort. 1991 übernahm Hans-Heiner Schweers.

„Großer Dank gebührt den Kunden, die Hans-Heiner Schweers viele Jahre die Treue hielten“, heißt es entsprechend in der Mitteilung. Alle Details, etwa zu den Sortimenten, sind noch nicht geklärt. Aber seinen Kunden will Hans-Heiner Schweers in neuer Umgebung als Ansprechpartner weiter zur Verfügung stehen.