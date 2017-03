Casselli und Pfiffikus gastieren bis Sonntag in Leeste

Weyhe - Noch bis zum kommenden Sonntag gastieren die beiden Zirkus-Unternehmen Casselli und Pfiffikus in Leeste. Die acht Zirkusfamilien waren in Melchiorshausen in der Winterpause und haben an ihrem neuen Programm gefeilt.

Sie erwarten die Gäste am Westermoor 21. Die Zuschauer erleben mehrere Premieren, denn die Direktoren bitten ihre Gäste in ein neues Zelt. „Wir bieten Tierdressur, Luftakrobatik, Tänze, Feuershow und Clownerie“, sagt Helena Köhler.

Zirkus seit vielen Generationen in Familienhand

Casselli und Pfiffikus sind in der Region nicht unbekannt, denn sie stammen aus Bremen und werden laut Köhler in der siebten Generation betrieben. Die achte Generation hilft bereits mit, dem Publikum abwechslungsreiche Stunden zu bieten.

Vorstellungen sind bis Sonnabend um 15.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Der Kartenvorverkauf ist von 10 bis 12 Uhr. Der Zirkus hat ein Infotelefon unter 0157/56051434 geschaltet.

