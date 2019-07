Zwei Weyher mischen sich unter die Hebräer

Kirchweyhe - Von Uwe Goldschmidt. Als voller Erfolg hat sich am Freitagabend auf dem Weyher Marktplatz die Verdi Gala, präsentiert von der Festspieloper Prag, erwiesen. Mehr als 800 Opernfreunde hatten sich im Vorverkauf ihren Eintritt gesichert. Sie erlebten einen bunten Auszug aus berühmten Verdi-Opern. Unter die fast 100 Profidarsteller mischten sich nach der Pause die beiden Weyher Petra Stoll und Klaus Kasimirs unter das Volk der Hebräer. Sie hatten ihre Statistenrolle bei einer Verlosung dieser Zeitung ergattert.

Große Gefühle, große Gesten, große Musik auf dem Kirchweyher Marktplatz und ein Flair von Verona. Für jeden Weyher Klassikfan ist klar: Man muss Verdis Nabucco mit dem weltberühmten Gefangenenchor wenigstens einmal unter freiem Himmel erlebt haben. Die Festspieloper Prag brachte die Opernauszüge von Giuseppe Verdi auf die Open-Air-Bühne und ermöglichte seine großen Werke, ganz ungezwungen zu erleben.

Aus Platzgründen waren Opernchor und die Tschechischen Symphoniker Prag räumlich voneinander getrennt. So konnten die Sängerinnen und Sänger die große Bühne, die mit wenigen Raumteilern spärlich bestückt war, für sich beanspruchen, während das Orchester in einem kleinen Zelt neben der Bühne platziert war. Folglich waren Dirigent und Instrumentalisten für die Vokalartisten nicht zu sehen, sondern nur über Monitore zu hören. Eine Anordnung, die sich zumindest zu Beginn des ersten Aktes als problematisch erwies, als der Chor nicht zusammen einsetzte und die Männerstimmen sich stimmlich weniger flexibel zeigten, als die großartigen Sopranistinnen. Unter den Solisten stach besonders die Sopranistin Liana Sass hervor, die klar und strahlend über dem Ensemble brillierte und die nötige Bühnenpräsenz mitbrachte.

Für das Programm hatte der Dirigent und musikalische Leiter Martin Doubravsk der Festspieloper Prag, die Gestalten aus verschiedenen Opern zu einer frei erfundenen, abweichenden Handlung zusammen gefügt. Die Art und Weise, in der die Akteure einen dramatischen Bogen über die ausgewählten Einzelnummern – unter anderem aus „Aida“, „Rigoletto“, „Nabucco“ und „La Traviata“ – zu spannen und ihre Rollen auch theatralisch mit viel Esprit und Gefühl zu gestalten wussten, war überaus reizvoll und wurde immer wieder mit viel Applaus honoriert.

Ohne zu proben, mussten die Weyher Klaus Kasimirs und die Weyherin Petra Stoll auf die Bühne: Sie hatten jeweils eine Statistenrolle ergattert und konnten das Konzert aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Die Aufregung war zunächst groß, als die beiden kurzfristig von ihrer Teilnahme erfuhren. Die Gedanken drehten sich fortan darum, welche Rolle man im Ensemble einnehmen und wie die Vorbereitung erfolgen würde.

Kasimirs, der selber als Musiker über Bühnenerfahrung verfügt, malte sich bereits aus, wie er als Sklave in einer Massenszene bei Aida über die Bühne gepeitscht würde. Doch soweit kam es nicht.

Völlig unaufgeregt bekamen die beiden vom Veranstalter mitgeteilt, wo sie 20 Minuten nach Aufführungsbeginn abgeholt und zur Garderobe gebracht würden. Innerhalb weniger Minuten schlüpften sie sodann in biblische Gewänder und fanden sich wenig später im Gefangenenchor auf der Bühne vor Hunderten von Zuhörern wieder.

Dieses kurze, aber intensive Gastspiel fiel selbst den eingeweihten Besuchern nicht auf, die hinterher fragten: „Bist Du schon dran gewesen?“ „Ja, wir standen ganz oben neben dem Feldherren Radames“, so die knappe Antwort, der noch dem Eindruck des Erlebten stehenden Gewinnern.

Als Zugabe ließen die Prager nochmals das wohl bekannteste Chorwerk der Operngeschichte „Va, pensiero, sull’ali dorate“ - „Flieg, Gedanke, getragen von Sehnsucht, lass dich nieder in jenen Gefilden, wo in Freiheit wir glücklich einst lebten, wo die Heimat uns’rer Seele ist“ erklingen – Verdis mitreißendes Lied des Gefangenenchores gegen Tyrannei und Willkür in Nabucco.

Es war eine lockere, entspannte Atmosphäre auf dem Weyher Marktplatz für die Zuschauer und viele, die sich bisher nicht ins Opernhaus trauten, konnten ohne Zwang der klassischen Musik lauschen und diese lieben lernen.

