Zwei Stunden furiose Theater-Action

Weyhe - Von Regine Suling. Wenn man unverhofft zu sehr viel Geld kommt, macht das das Leben nicht unbedingt leichter. Diese Erfahrung macht Henry Perkins (Kay Kruppa) in der neuen Produktion „Geld stinkt nicht“ (Original: Funny Money), deren Premiere das Weyher Theater am Freitagabend feierte. Mit großem Erfolg - knapp zwei Stunden lang sorgten die Akteure für Spaß und furiose Action auf der Bühne und für jede Menge Lacher im Publikum. Keine Frage: Mit der Komödie von Ray Cooney, die Kay Kruppa für das Weyher Ensemble vortrefflich inszenierte, ist dem Theater wieder ein Coup gelungen: Schon vor der umjubelten Premiere wurden weitere Zusatzvorstellungen angesetzt.

Darum geht es: Der biedere Angestellte Henry Perkins kommt durch eine Verwechslung in den Besitz eines Koffers, der mit drei Millionen Pfund gefüllt ist. „Was ist das denn?“, kreischt seine Frau Jean (Heidi Jürgens) beim Anblick der Banknoten. „Ein verdammtes Vermögen“, grinst Henry. Zuvor hat er in einem Pub gesessen, Whiskey getrunken, das Geld immer wieder auf dem Klo gezählt und entschieden: Er will die ganz sicher aus dunklen Geschäften stammenden Moneten behalten, England den Rücken kehren und mit seiner Frau spontan nach Barcelona fliegen.

„Als kleiner Langweiler hast du mir besser gefallen“, jammert die und ist gar nicht so begeistert von den neuen Lebensplänen ihres Gatten, der eigentlich seinen Geburtstag feiern will, mit den Freunden Vic (Thorsten Hamer) und Betty (Antje K. Klattenhoff). Doch bevor die vor der Tür stehen, kommt Sergeant Davenport (Hermes Schmid), dem Henrys seltsames Verhalten im Pub aufgefallen war. „Ich hab‘ gestanden“, sagt Henry, perfekt von Kay Kruppa in Szene gesetzt, nach dem Gespräch mit dem Polizisten, der ihn der sexuellen Belästigung von Männern bezichtigt, gegen die Zahlung von 25 000 Pfund aber gerne beide Augen zudrückt.

Wenig später erscheint der nächste Ordnungshüter, Sergeant Slater (Joachim Börker), mit einer traurigen Nachricht für Jean: „Wir haben Grund zu der Annahme, dass Mr. Perkins tot ist“, erklärt er und zeigt ihr den Aktenkoffer ihres Mannes, den man bei einer in der Themse versenkten Leiche fand. Jetzt nimmt das Verwirrspiel seinen gnadenlosen Lauf - und es ist den Akteuren hoch anzurechnen, dass sie stets den Überblick behalten, wer gerade in welche Rolle geschlüpft ist.

Aus Henry wird Freddy, denn Henry liegt ja eigentlich tot im Leichenschauhaus. Vic und Betty, die nur zum Essen gekommen waren, werden zu Adelaide und Percy, Jeans Verwandtschaft aus Australien, für die das draußen wartende Taxi bestimmt ist, das ja eigentlich Henry und Jean zum Flughafen bringen soll. Während Betty größtes Vergnügen an diesem aufregenden Abend entwickelt, stöhnt der biedere Vic: „Ich wünschte, ich wäre heute Morgen im Bett geblieben.“

Heidi Jürgens brilliert als Jean und entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit von der aufgeregten und überkorrekten Haus- und Ehefrau zu einem Menschen, der aufgrund der ungewöhnlichen Umstände in seinem sonst so ruhigen Heim nur zu gerne dem Alkohol zuspricht. „Jean, du hast noch nie getrunken“, wundert sich Henry. „Aber ich fange jetzt damit an“, erwidert sie.

Auch Taxifahrer Bill (Marc Gelhart) trägt seinen Teil dazu bei, dass die Verwirrung komplett wird. Derweil landet der Geldkoffer immer wieder bei Sergeant Slater. Wie das Geld dann am Ende doch in die richtigen Hände gelangt, zeigt das perfekt besetzte Ensemble in den nächsten Wochen bei zahlreichen Vorstellungen. Mit „Geld stinkt nicht“ wird das Weyher Theater seinem Ruf für Stücke, die den Lachnerv des Publikums treffen, vollauf gerecht: Die Komödie ist kurzweilig, witzig, bietet lustige Dialoge - und Akteure, die ganz offenkundig für ihr Leben auf der Bühne brennen.