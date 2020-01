Zwei Frauen, zwei Wege, eine Ausstellung

Ursel Meyer und Tochter Petra Leimann zeigen ihre Werke ab 25. Januar in der Wassermühle

+ In ihrer Ausstellung verbinden Petra Leimann (l.) und Ursel Meyer ihre Kunst erstmalig miteinander. Foto: kommnick

Sudweyhe - Von Bjarne Kommnick. Zwei Maltechniken in einer Familie, an diese Vielfalt haben sich die seit 53 Jahren in Weyhe lebende Ursel Meyer und ihre Tochter Petra Leimann aus Barrien mittlerweile gewöhnt. Nun haben sich die beiden entschlossen, ihre Werke von solch unterschiedlicher Natur in der Wassermühle Sudweyhe auszustellen. Dazu veranstalten die beiden am Samstag, 25. Januar, um 17 Uhr eine Vernissage unter dem Titel „Mutter und Tochter – zwei Frauen, zwei Wege“.