„Drei Engel für Charity“ – Weyher Unternehmerinnen feiern Partys für guten Zweck

Von: Dierck Wittenberg

Die „3 Engel für Charity“: (v.l.) Jessica Ryberg, Natalie Gross, Isabel Gerlach. © Yvonne Ehlers

Drei Unternehmerinnen aus der Region haben sich zusammengetan, um Projekte für wohltätige Zwecke auf die Beine zu stellen. Ihr Name: „3 Engel für Charity.“ Ihre ersten Veranstaltungen: After-Work-Partys im Restaurant Dall’Italiano.

Weyhe – Treffen sich eine Immobilienmaklerin, eine Fitness-Trainerin und eine Kosmetikerin, um gemeinsam Gutes zu tun. Im Trio nennen sich Isabel Gerlach, Natalie Gross und Jessica Ryberg „3 Engel für Charity“. Sie wollen also Wohltätigkeitsveranstaltungen auf die Beine stellen.

Ihr erstes Projekt sind After-Work-Partys in Weyhe: Feiern unter der Woche, deren Beginn und Ende sich mit den üblichen Arbeitszeiten vertragen. Nach dem ersten Abend am 20. April steht in dieser Woche der zweite Termin an: am Donnerstag, 25. Mai, wieder ab 18 Uhr im Restaurant Dall’Italiano.

Frauen wollen Werte fördern

„Wir möchten etwas Gutes tun für Leute, die sonst nicht so gesehen werden“, fasst Jessica Ryberg den hinter dem Projekt stehenden Gedanken im Gespräch zusammen. „Uns liegt das Ziel am Herzen, die Werte von Mitgefühl, Empathie, Solidarität und sozialer Verantwortung zu unterstützen und zu fördern“, schreiben die drei auf ihrer Internetseite.

Entstanden war die Zusammenarbeit nach dem vergangenen Herbstmarkt in Kirchweyhe. Man kannte sich schon vorher, über Rybergs Kosmetikstudio an der Lahauser Straße. „Isabel hat mich angesprochen, ob ich Gutscheine spenden würde“, erinnert sich die Inhaberin.

Daraus ist eine Zusammenarbeit für den guten Zweck entstanden. Im Februar haben sich die Unternehmerinnen dafür die Form eines eingetragenen Vereins gegeben. Nachdem die drei zusammengefunden hatten, sei eine ganze Reihe von Ideen entstanden.

Inhaber des Restaurants hat sofort zugesagt

Als Erstes haben sie die Idee für After-Work-Partys verfolgt. Der Inhaber des Restaurants Dall’Italiano – Valdet Berisha – habe „sofort zugesagt“, so Ryberg. Auch Peter Dust, als DJ für die Party-Musik verantwortlich, habe nicht lange überredet werden müssen.

Das Rezept für die Feierabend-Veranstaltungen könnte man mit „ungezwungen feiern“ zusammenfassen. Als Wohltätigkeitsgala in Abendgarderobe nach amerikanischen Vorbild soll man sich die Abende nicht vorstellen. „Wir wollen einen schönen Abend mit guter Stimmung verbringen“, fasst Isabel Gerlach zusammen.

Das sei bei der Premiere sehr gut gelungen. Mit knapp 150 verkauften Karten war man fast ausverkauft, und es sei schon „sehr, sehr voll“ gewesen. „Wir haben super Feedback bekommen“, berichtet Gerlach. Und: „Das Essen war fantastisch.“ Denn: Für 15 Euro lässt sich Essen vom italienischen Büffet, für das das Restaurant sorgt, hinzubuchen.

Für künftige Projekte kommt nicht nur Weyhe infrage

Der Eintritt selbst liegt ebenfalls bei 15 Euro. Pro Karte sind fünf Euro für das Decken der Kosten vorgesehen, zehn Euro als Spende – die an das Jugendhaus Trafo in Kirchweyhe gehen. „Wir wollen etwas für Kinder und Jugendliche tun“, erklärt Ryberg. Gerlach ergänzt: „Und etwas Regionales.“

Während Jessica Rybergs Beauty Company in Kirchweyhe beheimatet ist, sitzt Isabel Gerlach mit ihrem Immobilienbüro in Ritterhude. Natalie Gross ist Co-Inhaberin eines Fitness-Studios in Achim. Für künftige Projekte der „3 Engel für Charity“ kommt also nicht nur Weyhe infrage. „Das war der Anfang“, sagt Gerlach über die After-Work-Partys. Wofür es vorerst die letzte Chance gibt. Denn es sei nicht geplant, die Feiern dauerhaft alle vier Wochen anzubieten.

After-Work-Party

Am Donnerstag, 25. Mai, von 18 bis 24 Uhr im Dall’Italiano, Richtweg 78. Tickets können über E-Mail (eintrittskarten@charity-engel.de), telefonisch bei Isabel Gerlach (0173/1721348) oder über die Internetseite charityengel.de reserviert werden. Dort finden sich auch Informationen zu Spenden- und Unterstützungsmöglichkeiten.