Zukunftsweisendes Millionenprojekt 

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Die Bahnhofsstraße verändert in der Nähe der Gleise ihr Gesicht. Das Haus mit dem Fotostudio Querformat und das Gebäude links daneben weichen noch in diesem Jahr. Sie machen Platz für zwei Gebäude, die das Weyher Unternehmen HBK Grundstückskommanditgesellschaft errichten will. Das Projekt mit Modellcharakter soll nicht nur energieeffizientes und barrierefreies Wohnen mit niedrigen Nebenkosten, sondern auch kurze Wege zum Bahnhof, Marktplatz sowie zu den Fachgeschäften und Supermärkten ermöglichen.

Die beiden Grundstücke, zu denen separate Gartenteile gehörten, hatten, sind mittlerweile zu einer Fläche vereint. Auf dem 2 350 Quadratmeter großen Areal soll ein Bauunternehmen ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus und im hinteren Teil, im ehemaligen Garten, ein reines Wohnhaus errichten, kündigt der Komplementär des Unternehmens, Heinz-Hermann Kuhlmann, auf Anfrage an. Er will bei diesem Millionenprojekt im Hintergrund bleiben und hat deshalb alle Planungen und Ausführungen in die Hände des Architekten- und Innenarchitektenbüros „Die Planerei“ gelegt. Das Domizil befindet sich ebenfalls an der Bahnhofstraße.

Kuhlmann hat zudem die Immobilienabteilung der Kreissparkasse beauftragt, den Verkauf der Wohnungen abzuwickeln. Preise wollen zu diesem Zeitpunkt weder Kuhlmann noch Mitarbeiter des Kreditinstituts nennen, da sich die Unterlagen zum Bauantrag noch beim Landkreis in der Prüfungsphase befinden. Kuhlmann geht davon aus, dass der Plan bis auf kleine Änderungen genehmigungsfähig ist.

+ Diese beiden Gebäude werden in diesem Jahr abgerissen. © Schritt

Während im vorderen Teil des Grundstücks zwei Läden und sechs Wohneinheiten entstehen, werden im rückwärtigen Teil 13 Wohnungen gebaut. Das Objekt wird eine durchgängige Tiefgarage mit 16 Stellplätzen haben, im Freien gibt es 24 Plätze. Die Tiefgarage, erreichbar durch Aufzüge, wird von der Bahnhofstraße erschlossen, so Kuhlmann. Es sei sogar möglich, jeden Parkplatz mit einer Stromversorgung für Elektroautos auszustatten.

Bewohnern steht eine fußläufige Anbindung zum Marktplatz zur Verfügung.

Es wird keine Staffelgeschosse geben, beschreibt Kuhlmann die Bauweise. Ein Dach mit einem Neigungswinkel von 40 Grad schließt die beiden Vollgeschosse ab, in denen sich die Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungen ab 70 Quadratmetern befinden. Trotz des Dachs könne man durchaus von fünf Penthouse-Wohnungen sprechen, die über einen Dachgarten verfügen. „Alle Wohnungen sind entweder mit Terrasse oder mit Balkon ausgestattet“, zeigt Kuhlmann Pläne. Die Technik sei zukunftsweisend, nicht nur weil die Energie-Nebenkosten bei etwa einem Euro pro Quadratmeter liegen sollen. Auf Gas und Heizöl will der Bauherr verzichten und setzt auf Luft. Eine Wärmepumpe in Verbindung mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Fußbodenheizung sorgen im Sommer wie im Winter für ein angenehmes Raumklima. In den Räumen kommt ein sogenannter Bioboden, geräuschdämmend und feuchtraumgeeignet, zum Einsatz. Um die Gefahr von Legionellen zu beseitigen, bekommt jede Wohnung eine eigene Frischwasserzufuhr.

Der Baubeginn ist für Frühjahr 2018 geplant, die Fertigstellung für Frühjahr/Sommer 2019.

Die Gemeinde begleitet das Projekt mit „großem Interesse“, so Bürgermeister Andreas Bovenschulte auf Anfrage. Es zeige, dass „Weyhe attraktiv für Investitionen ist“. Der Verwaltungschef lobt, dass es an dieser Stelle eine Weiterentwicklung gebe und dass Gewerbe angesiedelt werde.

Das Fotostudio Querformat bleibt bis maximal Ende Oktober in seinem Domizil und zieht in die Räume des ehemaligen Schuhhauses Wittrock um. „Das Studio wird größer, und die Raumaufteilung auf unsere Wünsche zugeschnitten“, so Fotografin Jasmin Lindenthal.