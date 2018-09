Zerstritten in die Toskana

Weyhe - Gerade erst ist das Autorenduo Frank Pinkus und Kay Kruppa erfolgreich mit „Plötzlich Papa“ in die neue Spielzeit gestartet, da legt das Weyher Theater auch schon nach: Am Freitag, 5. Oktober, um 20 Uhr feiert mit „Geteilt durch drei“ – ebenfalls aus der Feder der beiden künstlerischen Leiter – die zweite neue Produktion der jungen Saison Premiere.

Die Brehmes sind eine untereinander reichlich zerstrittene Familie. Die drei Brüder Harry (Thorsten Hamer), Mats (Marco Linke) und David (Patrick Michel) haben schon seit Jahren kein Wort mehr gewechselt. Jetzt treffen sie sich zum ersten Mal wieder – und zwar ausgerechnet in Italien in einer fantastischen Villa, die fast schon eine Art Schloss ist. Der Anlass: Ihr Vater, mit dem sie ebenfalls schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatten, hat ihnen diese Villa hinterlassen.

Und wie das so ist mit dem Erben: Die drei Bruder können der Idee, ein Landgut im Süden zu haben, nicht viel abgewinnen. Ihr Ziel: alles so schnell und so teuer wie möglich zu verkaufen. Leider müssen sie – so sagt es der letzte Wille des Vaters – eine Woche gemeinsam in diesem Haus verbringen, bevor sie sich entscheiden dürfen.

Da sind allerdings einige Frauen, die das Leben der drei kräftig durcheinanderwirbeln. Verwalterin Lena (Beatrice Kaps-Zurmahr) ist bekannt für ihre direkten und ehrlichen Worte und hat ganz eigene Interessen. Mats‘ dominante Frau Nadine (Lisette Groot) sorgt für schlechte Stimmung, die attraktive Italienerin Lucia (Sarah Kluge) zeigt, dass Italien auch sehr reizvolle Seiten haben kann, und Davids Freundin (oder Ex-Freundin?) Finja (Nathalie Bretschneider) reist an, um auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und dann gibt es noch das Faktotum Fritz (Joachim Börker), der eigentlich nur für die Olivenernte zuständig ist, aber immer dann auftaucht und schlechte Laune verbreitet, wenn keiner ihn erwartet.

Wenn bei „Geteilt durch drei“ auch Familienstreitigkeiten im Mittelpunkt stehen, so ist die Stimmung in dieser Komödie laut Mitteilung von Sprecher Marc Gelhart eine ganz besondere: Im toskanischen Fernweh-Ambiente werden die Protagonisten dem stressgeplagten Alltag entrückt, was neben verrückt-amüsanten auch unzählige schöne Momente hervorruft.

Mit diesem Stück stellt sich Beatrice Kaps-Zurmahr erstmals dem Weyher Publikum vor. Sie ist vielen als Sprechstundenhilfe Andrea Neumann aus der „Lindenstraße“ bekannt.

• Von Frank Pinkus’ Inszenierung gibt es vor der Premiere wie üblich zwei Previews am 3. und 4. Oktober um jeweils 20 Uhr. Weitere Informationen und Tickets unter

