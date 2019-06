Zentimeterdicke Lektüre zum Wochenende

Weyhe - Von Sigi Schritt. Mit der Umwandlung von Ackerflächen zu zwei Baugebieten beschäftigt sich der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt in seiner nächsten Sitzung am Montag, 24. Juni. Sie beginnt um 18.30 Uhr.

Es geht um die Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan Südlich Reinsweg und Südlich Henry Wetjen-Platz.

Kurz vor dem Wochenende hat die Verwaltung zentimeterdicke Unterlagen nachgereicht, die unter anderem Gutachten und die Entscheidungen über die Stellungnahmen enthalten. Zweifellos: die Kommunalpolitiker haben viel zu lesen.

Wenn der Ausschuss den Beschlussvorschlägen nachkommt, werden die bisherigen Verfahrensergebnisse öffentlich ausgelegt.

Der B-Plan Südlich Reinsweg soll – wie berichtet – die Schaffung von Wohnraum ebenso ermöglichen wie den Bau einer Krippe.

Die Harzwasserwerke haben in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass sich das Gebiet in der sogenannten Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes Ristedt befindet. Ganz in der Nähe befindet sich ein neu errichteter Brunnen. Die am Bau beteiligten Unternehmen müssen darauf hingewiesen werden, dass sie sich in einem Trinkwasserschutzgebiet befinden und sie besondere Sorgfalt walten lassen müssen. Sofern bei dem Bauvorhaben Recyclingmaterial anfällt, ist sicherzustellen, dass nur unbedenkliches Material zum Einsatz kommt. Der Umweltbericht geht weiterhin von einem „verkehrlich belasteten Bereich des Ortsteils“ aus. Nach Angaben der Gemeinde fahren am Plangebiet über den Tag verteilt rund 5 000 Fahrzeuge vorbei. Deshalb müsse sich die Politik mit Schallgrenzwerten beschäftigen.

Laut Unterlagen besteht angrenzend an das Areal der geplanten Kita eine ausgekofferte Deponie. Das Problem: Die Auskofferung und Sanierung ist nur bedingt aktenkundig. Ein Ingenieurbüro hat deshalb mit Rammkernsondierungen den Boden untersucht, um jene „mögliche Altablagerungsfläche“ einzugrenzen.

Es ist vorgesehen, das Gebiet an zwei Punkten an das Straßensystem anzubinden. Der Reinsweg bekommt einen Wendehammer, in dem zwei größere Wohnareale angeschlossen werden. An einer anderen Stelle, an der Leester Straße, ist eine Planstraße mit einem weiteren Wendekreis vorgesehen, mit dem der Kindergarten erschlossen wird.

Von der Leester Straße aus sollen auch die künftigen Gebäude erreicht werden, die auf dem Areal zwischen Lerchenhof und Kirchstraße entstehen. Der Weg von der Kreisstraße hinein in das Gebiet, in dem sich zurzeit Wildblumen ausbreiten, führt über ein Grundstück, auf dem sich zurzeit ein Bauernhof befindet. Damit Autos in einem sechs Meter breiten Korridor darüberfahren können, müssen die Nebenanlagen des Bauernhofs abgerissen werden.

Die Planer haben zudem Luftbilder ausgewertet und kamen zum Ergebnis, dass der begründete Verdacht einer Belastung mit Kampfmitteln besteht und eine Sondierung der Fläche zu empfehlen ist. Ergebnisse lagen im Mai noch nicht vor.