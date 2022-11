Zeltlager der Jugendfeuerwehren 2023 in Weyhe benötigt helfende Hände

Von: Dierck Wittenberg

Aushängeschild: (v.l.) Bürgermeister Frank Seidel, Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen, Jugendfeuerwartin Andrea Steinbeck, Pressesprecher Steffen Wohlers und Björn Eilers, stellvertretender Jugendfeuerwart, werben für das Zeltlager und hoffen auf Unterstützung aus der Bevölkerung und von Unternehmen. © Wittenberg

Niedersachsens größtes Feuerwehr-Zeltlager kommt im Juli 2023 nach Weyhe. Für das Lager der Diepholzer Jugendfeuerwehren mit seinen rund 2000 Bewohnern werden zahlreiche Helfer gesucht.

Weyhe – Das größte Feuerwehrzeltlager Niedersachsens kommt im Juli 2023 in die Gemeinde Weyhe. Und die Planungen für das Zeltlager der Diepholzer Jugendfeuerwehren werden nach Jahren der Vorbereitung immer konkreter. Aktuell suchen die Ausrichter vor allem nach weiteren ehrenamtlichen Helfern und nach Sponsoren. Darauf, und auf einen Info-Abend für potenzielle Helfer am Freitag, 25. November, in der KGS Kirchweyhe, haben Vertreter der Weyher Gemeindefeuerwehr am Mittwochabend bei einem Pressetermin im Rathaussaal hingewiesen.

Zunächst die Eckdaten: Vom 8. bis 16. Juli sollen rund 1400 Kinder und Jugendliche sowie 400 Betreuer auf einem 16 Hektar großen Areal an der Straße Am Neddernfeld in direkter Nähe zum Freibad ihre Zelte aufschlagen. Es wird das 40. Zeltlager dieser Art im Landkreis Diepholz sein, das erste seit 2019 nach der Corona-Pause, und es kehrt nach 2004 wieder nach Weyhe zurück.

Mit seinen rund 2000 Einwohnern sei das wie ein elfter Ortsteil; die Stimmung im Zeltdorf sei vergleichbar mit einem Festival. – Das waren Beschreibungen, die beim Pressetermin fielen. Andrea Steinbeck, neue Jugendfeuerwehrwartin in der Gemeinde, sprach von „neun Tagen in einer Art Blase, in denen man alles andere abschalten kann und ein enormes Gemeinschaftsgefühl hat“. Ihr – ebenfalls neu gewählter – Stellvertreter Björn Eilers sagte: „Das Besondere für Kinder ist, dass sie quasi Urlaub machen, aber ohne Eltern.“ Oder eine Klassenfahrt ohne Lehrer – mit Spaß, aber auch mit Pflichten, wie Weyhes Feuerwehr-Sprecher Steffen Wohlers ergänzte. Neben feuerwehrtechnischen Wettbewerben stehen zahlreiche Sportwettbewerbe auf dem Programm.

„Es ist jetzt noch möglich, das Highlight ,Zeltlager‘ zu Hause zu erleben“, warb Wohlers um Neuzugänge bei den Weyher Jugendwehren. Bis zum Alter von 16 sei eine Aufnahme möglich. Auch Steinbeck unterstrich die Bedeutung des Lagers für den Feuerwehrnachwuchs. Durch die Corona-Pause hätten die 13-Jährigen bisher kein Zeltlager mitgemacht. „Darum ist die Vorfreude umso größer.“ Das Zeltlager sei „Werbung fürs Ehrenamt“, so Steinbeck. „Die Jugendlichen, die heute in der Jugendfeuerwehr sind, sind die, die morgen parat stehen, wenn es brennt“, hob auch Bürgermeister Frank Seidel hervor.

„Die Gemeinde unterstützt das, wo wir nur können“, sagte Seidel etwa mit Blick auf die Pacht für das fast 25 Fußballfelder große Areal. Zugleich warben Seidel und die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr um weitere Unterstützung.

Hintergrund ist, dass der Teilnahmebeitrag an den Veranstalter, die Kreisjugendfeuerwehr, geht, die etwa für die drei Mahlzeiten am Tag sorgt. Ausrichter vor Ort ist die Weyher Gemeindefeuerwehr. „Wir müssen und wollen das selbst finanzieren“, sagte ihr Pressesprecher Steffen Wohlers. Zugleich blicken die Feuerwehrleute mit Sorge auf die Preissteigerungen – die, so Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen, „in allen Bereichen“ zu beobachten seien. Es gilt also zu verhindern, dass diese Steigerungen über die Preise für Snacks und Getränke an die Teilnehmer weitergegeben werden müssen. „Wir wollen Preise, die sich die Jugendlichen aus dem Taschengeld leisten können“, so Wohlers. Jedes Kind sollte sich jeden Tag ein Eis kaufen können, nannte er ein Beispiel.

Um moderate Preise sicherstellen zu können und um sich größere Planungssicherheit zu verschaffen, wirbt die Gemeindefeuerwehr um Geldspenden. Möglichkeiten, Unternehmen zu präsentieren, gibt es laut Wohlers sowohl im Zeltlager als auch auf der dazugehörigen Internet-Seite. Dort soll in Kürze auch die Bankverbindung für das Spendenkonto nachzulesen sein. Ansprechpartner für das Sponsoring ist Marc Bentsch aus der Feuerwehr Kirchweyhe (E-Mail: sponsoring@zeltlager2023.de).

Was Mittwoch nebenbei erwähnt wurde: Viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr opfern für die Veranstaltung Urlaubstage. Aber nicht jeder könne in der Zeit um das Zeltlager herum „zwei oder drei Wochen Urlaub nehmen“, so Wohlers. Deshalb sein Aufruf: „Egal wie jung, wie alt, wie groß, wie klein – es gibt für jeden Aufgaben.“

So sind Kuchenspenden gerne gesehen, aber auch in vielen weiteren Bereichen werden Unterstützer gesucht: Für die Essensausgabe, die Verkaufsstände, die Cafeteria, die Zeltlager-Zeitung und den Bauhof, bei dem handwerklich geschickte Hände mitarbeiten können – auch beim Auf- und Abbau. Mit Blick auf die Aufgaben, die bis zum Juli anstehen, sprach Wohlers von einem „Riesenhaufen, der zu bewältigen ist“. Auch Sachspenden und Dienstleistungen seien gerne gesehen.

Informationen

Per E-Mail an helfer@zeltlager2023.de, unter 04203/7039731 (Anrufbeantworter) und auf der Internetseite: www.zeltlager2023.de. Dort ist auch ein Anmeldebogen zu finden.