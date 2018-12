Zeitweise elf Sportgruppen geleitet

Sudweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Nach Jahrzehnten als Übungsleiterin im TuS Sudweyhe hat sich Inge Born vor Kurzem von ihren drei Wirbelsäulen-Präventionsgruppen verabschiedet.

1960 trat sie dem Verein bei. Ihre sportlichen Aktivitäten beschränkten sich damals – auch wegen mangelnder Alternativen für junge Frauen – auf die Leichtathletik. Sie betrieb Laufen, Springen und Werfen ohne Wettkampfstress. „Ich habe mich schon immer gern an der frischen Luft bewegt, aber an Wettkämpfen habe ich nicht teilgenommen“, erinnert sie sich. Aber sie feuerte zusammen mit anderen jungen Frauen die Fußballer des Vereins an, zu denen auch ihr späterer Ehemann Ulli Born zählte. Anfang der 80er-Jahre schwappte die Aerobic-Welle aus den USA nach Deutschland herüber. Diese Sportart mit lässiger Kleidung, vielen bunten Tüchern und fetziger Musik begeisterte Inge Born. Sie erwarb die Lizenz für Turnen und Aerobic und leitete bis 1996 Einheiten.

Da sie und ihr Ehemann begeisterte Skifahrer sind, erwarb Inge Born auch eine Lizenz für Ski-Gymnastik. Mehr als drei Jahre lang sorgte sie dafür, dass sich andere Begeisterte sonntags in der Sporthalle auf die Ski-Saison vorbereiten konnten. Anschließend wurde im „Kleinen Restaurant“ von Günther Sudmann „Après-Ski“ gefeiert.

Sie ist davon überzeugt, dass Sport und viel Bewegung dem Erhalt der Gesundheit dienen – und verstärkte ihren Einsatz im Bereich der gesundheitlichen Prävention. Wieder besuchte sie Lehrgänge und spezialisierte sich im Gesundheitssport auf die Wirbelsäulengymnastik. Ab 1990 leitete sie zeitweise bis zu sieben WS-Gruppen und vier weitere im Bereich „Fit werden – fit bleiben“.

Nachdem die Mitgliederversammlung des TuS den Bau eines Gesundheitszentrums beschlossen hatte, war Inge Born häufig zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden Heinz-Wilhelm Clausen unterwegs, um in der Region Fitnesszentren und ähnliche Einrichtungen zu besuchen. Aus den Erkenntnissen wurde dann ein Konzept für die Einrichtung des SGL entwickelt. Schon im April 1995 wurde Inge Born die Leitung des SGL Fitness- und Gesundheitszentrums übertragen, das im August 1995 offiziell eingeweiht wurde.

„Es waren schöne Jahre“, berichtet sie rückblickend. Aber nachdem ihr Ehemann erkrankt ist, hält sie den Zeitpunkt für gekommen, die sportliche Leitung in den von ihr aufgebauten Gruppen abzugeben. Natürlich geht sie auch weiterhin zur Wirbelsäulen-Gymnastik, aber eben nur als einfaches Mitglied. „Welcher meiner drei Gruppen ich mich anschließe, weiß ich allerdings noch nicht. Das wird noch eine schwere Entscheidung.“

Bei einem gemeinsamen Essen im Schützen- und Reiterhof Okel feierte sie unlängst mit den Aktiven wie in jedem Jahr Advent. In diesem Jahr war allerdings auch der TuS-Vorsitzende Frank Meyer dabei, der Inge Born ein Geschenk überreichte und sich bei der 82-Jährigen im Namen aller Vereinsmitglieder für die jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit bedankte.