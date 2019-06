Aufmucken gegen rechts: Acht Bands treten ab 14 Uhr auf dem Mühlenkamp-Gelände auf

Samstag in einer Woche wollen die Weyher auf dem Mühlenkamp-Gelände wieder ein lautstarkes Zeichen gegen rechtsradikales und -populistisches Gedankengut setzen. Nach vielen erfolgreichen Jahren rechnet die Gemeinde auch am 15. Juni wieder mit bis zu 2. 000 Besuchern beim Musik-Festival Aufmucken gegen rechts. Nachdem in den vergangenen Wochen schon die auftretenden Bands bekanntgegeben wurden, folgt jetzt der Zeitplan für die Veranstaltung.

Den Auftakt machen kurz nach dem Einlass um 14 Uhr die Gewinner des Bandcontests, der im Vorfeld ausgetragen wurde: Fragmentshader. Mit ihrem entspanntem Folk und Country bieten sie einen eher ruhigen Einstieg, bevor es mit Rausz um 14.55 Uhr ein paar Dezibel lauter wird. Paloma & The Matches bieten ab 15.45 Uhr mit ihrem Psychedelic Surf-Pop made in Bremen einen Sound, der gerade die Indie-Charts fest im Griff hat. Wer bisher noch nicht ins Tanzen gekommen ist, dürfte spätestens beim Ska-Sound von The Busters die Glieder wachschütteln. Los geht es um 16.45 Uhr. Zwei Stunden später gehen Liedfett an den Start. Während der Name des Trios eher außergewöhnlich ist, setzt die Band bei ihrer Musik auf das bewährte Genre des Akustik-Pops. Das bedeutet jedoch auf keinen Fall austauschbare Chartlieder. 21 000 Likes verzeichnet die Band auf Facebook. Auch in Weyhe dürfte der Name einige Fans anlocken.

Turbostaat bedeutet Punk

Die Uhrzeit 19.45 Uhr müssen sich alle Hip-Hop-Fans notieren. Dann werden Waving The Guns aus Rostock mit ihrem Rap ein Zeichen gegen Rechts setzen. Ab 21.05 Uhr ist die Bühne dann frei für die beiden Headliner des Festivals. Dann startet zuerst Turbostaat – eine Band, die passionierten Festivalgängern an dieser Stelle gar nicht mehr vorgestellt werden muss. Für alle anderen: Turbostaat bedeutet Punk. Deutschsprachig, laut, bühnenerfahren und nicht nur am 15. Juni ganz klar gegen rechte Meinungsmache.

Um 22.45 Uhr wird Egotronic den Abschluss des Festivals bilden. Vor bald 20 Jahren schlossen sich die vier Musiker in Berlin zusammen und prägten dort das Genre des Electropunks. Obwohl noch in den 2000ern entstanden, dürfte Egotronic für viele Musikbegeisterte Kult sein.

Vielleicht mit ein Grund, warum die Gemeinde sehr zufrieden auf die Ticketverkäufe blickt. „Der Vorverkauf läuft gut. Wer noch Karten haben möchte, sollte sich beeilen“, so Tina Fischer von der Gemeinde. Die Tickets gibt es im Kulturbüro, bei Go Bäng in Bremen, sowie im Internet bei Eventim und Nordwestticket.

Bus-Shuttle steht zur Verfügung

Einen besonderen Hinweis gibt es noch zur Anreise: Wie im vergangenen Jahr schon wird es auch diesmal wieder einen Bus-Shuttle vom Kirchweyher Bahnhof direkt zum Festival-Gelände geben. Das Ticket gilt als Fahrschein.

Besorgte Stimmen gab es vor der Veranstaltung derweil von einigen Bürgern. Sie befürchteten, dass frische Neuanpflanzungen und Blühstreifen auf dem Mühlenkamp-Gelände den Füßen der Festivalbesucher zum Opfer fallen könnten. An dieser Stelle gibt Tina Fischer jetzt jedoch Entwarnung. Alle betroffenen Flächen werden über eine Dauer von vier Wochen eingezäunt. Das beweist: Blühende Blumen und ein Konzert gegen Rechts, das passt durchaus zusammen.