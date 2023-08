Der AWG-Wertstoffhof in Weyhe-Melchiorshausen ist zehn Jahre alt geworden

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Kuchen zum Zehnjährigen: (v.l.) Bianca Albers, Raphael Schmidt-Purnhagen, Leiter Dennis Kastens und Omar Atris feiern den Geburtstag des Wertstoffhofs in Melchiorshausen. © Dierck Wittenberg

Vor zehn Jahren hat der Wertstoffhof Stuhr/Weyhe in Melchiorshausen eröffnet. Er sollte Wege und Wartezeiten im Nordkreis verkürzen. Tausende Tonnen Abfall, aber auch Geschichten, sind seither zusammengekommen.

Melchiorshausen – Im Sommer 2013 mussten sich die Nordkreis-Bewohner ein wenig gedulden, aber Anfang Juni war es so weit: Der Wertstoffhof Stuhr/Weyhe an der Margarete-von-Steiff-Straße hat eröffnet – einige Wochen nach dem Hof in Sulingen. Vorbei waren die Zeiten, in denen die Stuhrer und Weyher nach einer Entrümpelung auf die Sperrmüll-Abfuhr warten oder nach Bassum fahren mussten. Ausnahmen sind Asbest, Glaswolle oder teerölgetränkte Hölzer geblieben.

Wege und Wartezeiten zu verkürzen waren laut Bianca Albers, Wertstoffhof-Mitarbeiterin der ersten Stunde, die Ziele gewesen. Zehn Jahre später lässt sich sowohl aus Sicht der Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG als auch der Menschen aus Stuhr und Weyhe sagen: Der Plan ist aufgegangen.

30.000 Tonnen Grünabfall wurden in zehn Jahren am Wertstoffhof in Melchiorshausen abgegeben

Denn es ist einiges zusammengekommen: Laut ungefähren Richtwerten der AWG hat der Melchiorshauser Wertstoffhof in zehn Jahren rund 30.000 Tonnen Grünabfall plus 750 Tonnen Stubben und Wurzelstöcke entgegengenommen. Hinzu kommen etwa 4 280 Tonnen Altpapier und 4 500 Tonnen Metall- und zusammen 4330 Tonnen Elektroschrott aus drei verschiedenen Kategorien.

In der Kundenfrequenz macht sich bemerkbar, dass Stuhr und Weyhe verglichen mit dem Südkreis dicht besiedelt sind. Albers schätzt, dass Melchiorshausen 350 bis 500 Kunden pro Tag hat. „Das ist ein hochfrequentierter Hof“, bestätigt AWG-Sprecher Dominik Albrecht. In Sulingen sind es laut dem dortigen Leiter Christian Schlechter 150 bis 250. Anfangs hätten sie zu dritt gearbeitet, inzwischen seien sie immer vier bis sechs, berichtet Mitarbeiterin Albers aus Melchiorshausen. Wie viel los ist, hängt zudem von Wetter, Jahreszeit und Wochentag ab.

Im Lockdown kam der Ansturm und der Wertstoffhof musste schließen

Und dann war da noch die Lockdown-Phase der Corona-Pandemie, als die Menschen ins Eigenheim statt in den Urlaub investiert und zu Hause aufgeräumt haben. So etwas habe sie in 32 Jahren im Beruf nicht erlebt, sagt Albers rückblickend. Nach mehrmaligen Appellen hatte die AWG-Geschäftsführung die Notbremse gezogen und den Hof geschlossen – auch vor dem Hintergrund der geltenden Hygienevorschriften. „Es war nicht mehr zu bewältigen“, blickt Albers zurück. Aber die Menschen seien glücklich gewesen, als sie wieder öffneten.

Der Kofferraum voll mit ausrangierten Haushaltsgeräten, der Anhänger mit Gartenabfall beladen: Kein Vergleich mit der Corona-Zeit, aber auch am Dienstagvormittag – die AWG hatte ein paar Wochen nachträglich zum Geburtstag geladen – schiebt sich ein Wagen nach dem anderen am Kassenhäuschen vorbei und über die Fahrspuren des Wertstoffhofs.

Handgranate und Munition im Abfall entdeckt

Weg von der bloßen Entsorgung, hin zu Wiederverwertung und Kreislaufwirtschaft – dieser Trend ist nicht ganz neu, hat sich in den vergangen zehn Jahren aber fortgesetzt. Zu Anfang habe es beim Wertstoffhof 20 verschiedene Abfallkategorien gegeben, heute seien es 40 bis 45, so Pressesprecher Albrecht. Hintergrund dafür ist eine möglichst zielgenaue Verwertung. „Da suchen wir immer neue Wege, um diese Zahl zu erhöhen“, so Albrecht über den Anteil des wiederverwerteten Abfalls gegenüber dem, der in die Verbrennung wandert.

„Es wird nicht langweilig, das ist das Schöne“, fasst Albers ihren Beruf zusammen. Zu dem auch das Interesse an Menschen gehöre. Etwa, wenn ein älterer Mensch nach dem Verlust des Partners einen Teil der Wohnung aufgelöst hat. „Da stehen auch Geschichten hinter“, so Albers. Als kuriose Begebenheiten aus den vergangenen zehn Jahren erwähnt sie den Fund von Munition sowie einer Handgranate – für die musste der Kampfmittelräumdienst anrücken.