Zehn Euro zusätzlich pro Fahrt: SoVD bekräftigt Kritik an Rollstuhl-Zuschlag

Von: Dierck Wittenberg

Taxifahren wird derzeit in vielen Landkreisen teurer. © Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Immer mehr Landkreise in Niedersachsen führen einen Zuschlag für Taxifahrten im Rollstuhl ein. Im Kreis Diepholz gibt es diese Regelung längst, sie soll die Umbaukosten an den Fahrzeugen auffangen. Die Vorsitzende des Sozialverbands Kirchweyhe kritisiert den Zuschlag als diskriminierend.

Weyhe/Landkreis – Wer im Rollstuhl sitzt und ein Taxi benötigt, muss für die Fahrt in vielen Kommunen eine zusätzliche Gebühr zahlen. Seit August auch in Cuxhaven, Osterholz-Scharmbeck, Rotenburg/Wümme, Stade und Verden: Die fünf Landkreise sprechen sich bei ihren Gebühren-Ordnungen für Taxifahrten ab und haben zum August einen Rolli-Zuschlag von sieben Euro eingeführt.

Dass immer mehr Landkreise neue Gebühren-Ordnungen beschließen, die Zuschläge für Rollstuhlfahrer beinhalten, hat den Sozialverband (SoVD) Niedersachsen auf den Plan gerufen. „Wir sind wirklich fassungslos. Deutlicher kann man Menschen mit Behinderung nicht diskriminieren“, kritisierte der Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt.

Was andere Kreise erst einführen, ist in Diepholz längst Realität: Hier hat der Kreistag bereits 2019 einen Zuschlag für „nicht umsetzbare Rollstühle“ in Höhe von zehn Euro beschlossen. Dabei ist es geblieben, als der Kreistag im Juni dieses Jahres die Taxi-Gebühren (nach oben) angepasst hat, mit Gültigkeit ab Oktober. Hintergrund waren gestiegene Kraftstoffpreise, Betriebskosten auch Erhöhung des Mindestlohns.

„Es ist eine bodenlose Frechheit“

Melanie Gottbehüt, Vorsitzende des Kirchweyher SoVD, bekräftigt die Kritik ihres Landesverbandes am Rollstuhl-Zuschlag: „Es ist eine bodenlose Frechheit, dass die Rollstuhlfahrer da diskriminiert werden.“ Schließlich suche man es sich nicht aus, im Rollstuhl zu sitzen. „Man kann nicht von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben reden, wenn da ein Preisschild dranhängt“, so Gottbehüt.

Weyhe sei noch relativ gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, aber bezogen auf ländlichere Gemeinden fragt die Kirchweyher SoVD-Vorsitzende: „Wenn die Leute zum Arzt müssen, wie sollen die denn dahin kommen?“

Der Zuschlag gelte ausschließlich für „nicht umsetzbare Rollstühle“, betont dagegen Landkreis-Sprecherin Anne-Katrin Beimforde auf Anfrage. Also nur dann, wenn der Fahrgast auch während der Fahrt im Rollstuhl befördert werden muss. Die dafür benötigten Spezialfahrzeuge seien in ihrer Beschaffung im Vergleich zu herkömmlichen Taxen sehr kostenintensiv.

Es gäbe weniger Rollstuhl-Taxen

Trägt der Zuschlag also zur Mobilität von Menschen mit Einschränkungen bei? So zumindest argumentiert die Kreisverwaltung. Die Kreis-Sprecherin hebt hervor: Der Anreiz, solche Fahrzeuge bereitzuhalten, wäre für Taxiunternehmer ohne den Zuschlag deutlich geringer. Entsprechend „wäre die Möglichkeit zur Nutzung des Taxenangebotes für Bürger, die auf solch einen Rollstuhl angewiesen sind, deutlich eingeschränkter“. Sprich: Es gäbe weniger Rollstuhl-Taxen.

Der Zuschlag von zehn Euro sei vor Jahren einvernehmlich zur Steigerung des Angebots festgelegt worden, so die Sprecherin. „Im Landkreis Diepholz gibt es die Möglichkeit, sich Berechtigungsscheine zur Inanspruchnahme von Spezialbeförderungen ausstellen zu lassen“, erklärt sie zudem.

Melanie Gottbehüt vom SoVD Kirchweyhe schwebt bei ihrer Kritik am Zuschlag nicht vor, die Kosten auf die Taxiunternehmen abzuwälzen. „Man müsste einen Kompromiss finden“, unter Beteiligung des Bundeslands und der Pflege- und Krankenkassen.

Erheblichen Kosten sind mit Fahrzeugen für rollstuhlfahrende Gäste verbunden

Die erheblichen Kosten, die mit Fahrzeugen für rollstuhlfahrende Gäste verbunden sind, kann Syla Abdulla bestätigen. 10 000 Euro koste der Umbau am Fahrzeug, sagt der Inhaber von Taxi-Hof Weyhe. Zudem ließen sich umgebaute Fahrzeuge schlechter und nur an gewerbliche Käufer weiterverkaufen. Der Zuschlag in Höhe von zehn Euro decke die Kosten „eher nicht“.

Der Weyher Taxiunternehmer betont aber auch: Er wisse, dass zehn Euro für die Betroffenen viel Geld sein können. Rollstuhlfahrer würde er lieber zum normalen Taxitarif transportieren. Von der Idee, sich den Zuschlag erstatten lassen können, hält er aber wenig, weil er einen bürokratischen Aufwand erwartet. Abdulla hat einen anderen Vorschlag: Der Staat beteiligt sich vorher finanziell an der Umrüstung der Fahrzeuge. „Dann bräuchten wir die Kosten nicht an die Fahrgäste weiterzugeben.“

Rollstuhl-Fahrten werden – wohl angesichts einer älter werdenden Gesellschaft – im Taxi-Geschäft immer wichtigere. Beim Taxi-Hof sind laut Syla Abdulla inzwischen sechs von 14 Fahrzeugen für Rollstuhlfahrten umgerüstet. „Klar, anders kommen wir nicht dagegen an. Das wird von Jahr zu Jahr mehr“, so der Taxi-Unternehmer.

Preise für Taxifahrten Anders als andere Unternehmen legen Taxi-Firmen in Deutschland ihre Preise nicht selbst fest. Vielmehr übernehmen das die zuständigen Behörden: die Städte und Landkreise. Im Landkreis Diepholz entscheidet der Kreistag.

Möglicherweise kommt vonseiten der Landespolitik Bewegung in die Sache. Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) hat Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) aufgefordert, gemeinsam mit den Kommunen nach Lösungen zu suchen. Der Zuschlag erschwere gleichberechtigte Teilhabe und stehe im Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention, so Behrens. Die Kreisverwaltung erklärte hierzu: Eine Einschätzung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zur genannten Satzung liege bislang nicht vor.