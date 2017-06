Zahlreiche Radfahrer prägen das Leester Ortsbild

Leeste - Von Anika Bokelmann. Mit 16 Kilometern auf dem Tacho war das Ziel eigentlich zu erreichen. Doch bei den meisten Teilnehmern der Leester Fahrradrallye lag die Zahl höher, als sie am frühen Nachmittag auf dem Leester Schützenplatz ankamen. Nachdem die Männer, Frauen und Kinder die verschiedenen Stationen in Leeste, Erichshof und Melchiorshausen angefahren hatten, versammelten sie sich hinter Wessels Restaurant und wartete gespannt auf die Ergebnisse.

Die verkündete Carsten Hauch von der Leester Werbegemeinschaft als Veranstalter der mittlerweile 39. Fahrradrallye, nachdem auch die Mitglieder des Schützenvereins zusammen mit dem Spielmannszug nach dem Festmarsch wieder auf dem Platz eingetroffen waren.

41 Stationen galt es in diesem Jahr erneut anzufahren und die Stempelkarte zu füllen. Die Veranstaltung für die ganze Familie lockte rund 800 Aktive auf die Räder und so prägten größere und kleinere Gruppen von Radfahrern gestern das Ortsbild in Leeste und der Umgebung. Vier Stunden hatten die Teilnehmer Zeit, ihre Aufgaben zu erfüllen, doch die Veranstalter von der Werbegemeinschaft wussten, dass einige Stationen vor dem offiziellen Startschuss bereits die ersten Stempel vergeben hatten. „Wir geben keine Strecke vor. Jeder kann frei über die Route entscheiden“, erklärte Carsten Hauch das Prinzip hinter der beliebten Veranstaltung, die diesmal gleich mehrere Veranstaltungen verband: das Jubiläum des Baubetriebshofs in Wehye, wo sich eine Stempelstation befand, sowie das Leester Schützenfest als Start- und Zielpunkt der Rallye.

Die Verantwortlichen an den diversen Stationen entlang der Route zeigten sich mit dem Verlauf der Leester Fahrradrallye durch und durch zufrieden. „Wir haben in diesem Jahr deutlich besseres Wetter als im vergangenen Jahr und daher kommen mehr Leute“, fasste Marc Plate von der gleichnamigen Versicherungsagentur an der Alten Poststraße seine Eindrücke zusammen. Die Gummibärchen, die von seinem Team verteilt wurden, seien entsprechend schnell weg gewesen, berichtete er. Petra und Sven Diekena von der Krankenpflege an der Leester Straße hatten ebenfalls gut zu tun und kamen bei den sommerlichen Temepraturen schon fast ins Schwitzen, während sie die Stempelkarten der Aktiven füllten.

Es gab aber nicht nur Stempel: Luftballons, Anstecker oder eine kleine Erfrischung hielten die Radfahrer bei Laune. Zudem gab es die Chance, weitere Preise schon auf dem Weg zu ergattern, bevor am Ende die große Verlosung auf dem Schützenplatz anstand. Dort winkten den sportlichen und gesundheitsbewussten Teilnehmern der Leester Veranstaltung Belohnungen in Form von Präsentkörben, Kaffeemaschinen oder Spielen. Der Hauptpreis belohnte die Pedalritter mit einem neuen Gefährt: einem Rad.