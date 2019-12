Wütende Bürger im Bauausschuss

Diskussion um geplantes Wohngebiet an Hagener Straße und Hagendamm

Weyhe - Von Bjarne Kommnick. Die Debatte über die Aufstellung der Bebauungspläne an der Hagener Straße und am Hagendamm in Leeste lockte viele Besucher in die jüngste Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt. Das Thema sorgte dort für eine lebhafte Diskussion.