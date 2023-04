Diesen einen Wunsch haben Kinder und Jugendliche für das Osterfest

Von: Sigi Schritt

Teilen

Setzt sich im Rahmen eines Kunstprojektes für den Frieden ein: Die Katholische Jugend Twistringen. © Sigi Schritt

Ihre Stimmen hört man sonst kaum - ihre Osterbotschaften sind aber klar und deutlich. Redakteur Sigi Schritt fragte Kinder und Jugendliche, was sie sich zu Ostern wünschen.

Landkreis Diepholz – Das christliche Osterfest ist ein Fest der Hoffnung – und des Friedens. Was wünschen sich Kinder und Jugendliche für dieses Osterfest? Wir fragten nach: Ihre Osterbotschaften sind mehr als deutlich und sprechen eine klare Sprache: Die Katholische Jugend Twistringen (KJT) will Jugendlichen eine Stimme geben. Meist sind es Menschen, deren Meinung in der Öffentlichkeit kaum gehört wird.

Abiturientin Linda Varnhorn aus Twistringen: „Der Krieg in der Ukraine ist bei den Kindern präsent“

„Man merkt aber, dass der Krieg in der Ukraine bei den Kindern präsent ist“, sagt die angehende Abiturientin Linda Varnhorn (17), die zusammen mit Marleen Mock (21) kürzlich eine Gruppe von mehr als 20 Kindern bei einem dreitägigen Kunstprojekt betreut hat. „Es gibt Mädchen und Jungen, die Zusammenhänge nicht verstehen, aber ein Unbehagen mit sich herumschleppen. Das kann hier raus.“ Deshalb habe die KJT Friedenssymbole gesprayt und sich damit gegen Gewalt positioniert. „Gewalt führt zu nichts. Es gibt immer nur zwei Verlierer. Es gibt nie einen Gewinner.“

Marleen Mock aus Twistringen: „Die Waffen müssen schweigen“,

„Die Waffen müssen schweigen“, sagt Marleen Mock. Dabei geht es ihr nicht nur um die Kriegsländer. Sie wünscht sich generell Sicherheit und Geborgenheit für alle Menschen auf der Welt. Auch die Gewalt in den Familien soll aufhören. Jeder Mensch habe Frieden verdient, unabhängig von seiner Lebenssituation, meint die Studentin. „Gerade jetzt zu Ostern, wo man viel Zeit mit der Familie verbringt, sollte man sich bewusst machen, wie viel Glück man hat. Es ist ein Geschenk, dass man Zeit miteinander verbringen kann. Das ist sonst nicht möglich“, sagt sie. „Man sollte an die Menschen denken, die einem wichtig sind, und sich bei ihnen melden“, appelliert Marleen Mock.

Raketen bringen Tod und Zerstörung in ihre Stadt: Denis, Micha und Ostap fliehen nach Weyhe

Dieses Bild hat ein aus der Ukraine geflüchtetes Kind gemalt. Es wohnt nun in Weyhe – in Sicherheit. © Sigi Schritt

Sie lebten in Kiew, bis russische Raketen Tod und Zerstörung in ihre Stadt trugen: Denis (7), Micha (5) und Ostap (9). Nun haben sie in Leeste ein neues Zuhause gefunden. Die Kinder erlebten den Schrecken des Angriffs, der ihnen vor mehr als einem Jahr die unbeschwerte Kindheit raubte. Denis (7) berichtet, dass er sieben Raketen gesehen hat, die Zerstörung und Tod brachten. Sein Vater konnte nicht nach Deutschland kommen. Jetzt muss er in Bachmut kämpfen. Die ukrainischen Kinder wünschen sich, dass ein Leben ohne Blutvergießen wieder möglich wird. Dass diese Kinder Schreckliches erlebt haben müssen, wird auch deutlich, wenn man ihre Zeichnungen sieht: Panzer, Flugzeuge und Hubschrauber, deren Besatzungen gegeneinander kämpfen.

Haben zertrümmerte Häuser gesehen und Raketenangriffe erlebt: Denis (7), Micha (5) sowie Ostap (9). Sie hoffen für die Ukraine, dass dort ein Leben ohne Blutvergießen möglich ist. © Sigi Schritt

Robin von der Kunstschule Stuhr: „Frieden für die Welt“

Dass Menschen getötet werden, verurteilt ebenfalls Robin, Schüler der Kunstschule Stuhr. Der Zehnjährige aus Brinkum hat die Fernsehbilder vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesehen. Robin hat zusätzlich Informationen aus erster Hand. Er erzählt von seinem Freund Georgi, der aus der Ukraine geflohen ist: Im selben Haus wie Georgis Familie habe auch sein Freund gewohnt. „In diesem Haus ist eine Rakete eingeschlagen. Sein Freund ist tot“, sagt Robin. Georgi habe Angst um seinen Vater. Dieser kämpfe in Bachmut. Sein Wunsch zu Ostern? „Frieden für die Welt“, sagt er.

Robin von der Kunstschule Stuhr. Sein Wunsch: „Frieden für die Welt“ © Sigi Schritt

Monique Elsner aus Bassum: „Rund um den Globus werden weitere Konflikte bewaffnet ausgetragen“

In Deutschland sei der Krieg in der Ukraine sehr präsent, sagt Monique Elsner (19) aus Bassum. Es dürfe aber nicht in Vergessenheit geraten, dass rund um den Globus weitere Konflikte bewaffnet ausgetragen würden. Sie malte für Ostern eine Weltkugel mit einer Friedenstaube. Die angehende Abiturientin der BBS Syke wünscht sich „weniger Sturheit“ und den „Mut zur Vergebung“.

„In der Welt gibt es viele Länder, in denen Krieg geführt wird“, sagt Monique Elsner aus Bassum. Die Konflikte müssen gestoppt werden, fordert die angehende Abiturientin. © Sigi Schritt

Leon Seferi aus Syke: „Der Pfad des Friedens erfordert Courage, Weitsicht und Teamarbeit“

„Der Pfad des Friedens erfordert Courage, Weitsicht und Teamarbeit“, formuliert es Leon Seferi (18) aus Heiligenfelde. Der angehende Abiturient der BBS Syke hat einen offenen Brief an Politiker verfasst, mit dem er in seiner persönlichen Osterbotschaft ein Zeichen für den Frieden setzen möchte.

Hat eine Friedensbotschaft für die politischen Anführer der Welt verfasst: Leon Seferi (18), Schüler der BBS Syke. © Sigi Schritt

Naya aus Leeste: Kinder aus russischen und ukrainischen Familien sollten sich auf dem Schulhof verstehen

Sie wünscht sich Hoffnung und Frieden für die Menschen in der Ukraine und Russland: Naya, Schülerin der KGS Leeste. Sie hofft außerdem, dass sich die Kinder aus russischen und ukrainischen Familien auf den Schulhöfen verstehen und gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg senden.

Sie wünscht sich Hoffnung und Frieden für die Menschen in der Ukraine und Russland: Naya, Schülerin der KGS Leeste. Sie hofft außerdem, dass sich die Kinder aus russischen und ukrainischen Familien auf den Schulhöfen verstehen und gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg senden. © Sigi Schritt

Mia, Fünftklässlerin der KGS Kirchweyhe: Kriegsverbrecher vor Gericht bringen

Mia, Fünftklässlerin der KGS Kirchweyhe, wünscht sich, dass die Menschen der Länder, die sich bekriegen, wieder zusammenfinden. Die Elfjährige sagt mit ihrem Gerechtigkeitsempfinden aber auch, dass sich Kriegsverbrecher vor Gericht verantworten müssen. Sie wolle Richterin werden und begrüßt Institutionen wie den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ahndet.

Mia (11), Schülerin der KGS Kirchweyhe, wünscht sich, dass die Menschen wieder zusammenfinden. © Sigi Schritt

Luisa (11), ebenfalls Schülerin der KGS Kirchweyhe, formuliert ihren Wunsch auf Youtube.

Sie sollen wieder Freude werden, möchte Luisa (11), Fünftklässlerin der KGS Kirchweyhe. © Sigi Schritt

Luca, Grundschüler aus Sudweyhe: „Aus allen Waffen soll es nur noch Konfetti regnen“

„Gebt den Kindern das Kommando“, heißt es in dem Rocksong von Herbert Grönemeyer. „Sie berechnen nicht, was sie tun.“ Die Armeen der Kinder seien aus Gummibären und die Panzer aus Marzipan. „Kriege werden aufgegessen.“ In der Fantasie des neunjährigen Luca, der die dritte Klasse der Paul-Maar-Schule in Sudweyhe besucht, gibt es eine Lösung, die dem Sänger sicher gefallen würde: „Aus allen Waffen soll es nur noch Konfetti regnen.“

Aus allen Waffen möge nur Konfetti regnen, sagt Luca (9), Schüler der Sudweyher Paul-Maar-Schule. © Sigi Schritt

Von Sigi Schritt

Putin und Selenski sollten feiern, statt sich zu bekriegen, findet Bennet (13), Schüler der KGS Leeste. © Sigi Schritt