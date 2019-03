„Killer Kelly“: Jagt euren Träumen nach

Dreye - Von Sigi Schritt. Ihr Kampfname lautet „Killer Kelly“, und der ist Programm: Die Portugiesin Raquel Lourenço sieht aus wie ein durchtrainiertes Model, aber die gelernte Grafik-Designerin fährt im Ring jedoch lieber ihre Krallen als Profi-Wrestlerin aus und verprügelt auch schon mal Männer. Die 26-Jährige stand bereits vor einem Jahr im Sportcenter Dassbeck im Ring und wird am Samstagabend erneut für die WXW kämpfen.

Vor zwölf Monaten hatte „Killer Kelly“ am Ende des Wettkampfs zwei erfahrene Athletinnen, „Melanie Gray“ aus Bayern und „Veda Scott“ aus den USA, bezwungen. Allerdings hatten die anderen beiden das Zusammentreffen nicht einfach gestaltet. Die Frauen hatten alles gegeben und sich einander durch den Ring geschleudert, sich in die Seile geworfen und die Körper ihrer Gegnerinnen mit Karacho auf den Boden geknallt. Wer damals im Publikum die Gelegenheit bekam, in die Augen von „Killer Kelly“ zu sehen, bemerkte, wie entscheidend Willenskraft sein kann, um sich schnell aus einer misslichen Lage wieder in eine bessere Position und damit nach oben zu kämpfen.

Seither ist viel passiert. Die Portugiesin legte einen kometenhaften Aufstieg hin, der sie sowohl in die Top-Ligen Europas und in die der USA beförderte.

Was erleben Ihre Fans Samstagabend in Weyhe?

Sie werden einen großartigen Abend mit fantastischer Unterhaltung erleben! Ich werde gegen die japanische Wrestlerin Yuu antreten, und ich kann garantieren, dass die Zuschauer eine großartige Wrestling-Showdarbietung sehen.

+ „Killer Kelly“ ist eine Kämpferin. © Sigi Schritt

Welche Art von Fans haben Sie? Was wollen Sie sehen? Sind diese eher männlich oder weiblich?

Ich habe eine großartige Fan-Gemeinde mit sowohl weiblichen als auch männlichen Fans. Ich liebe sie alle, aber mein Favorit sind junge Jungen und Mädchen, die sagen, dass ich sie inspiriere. Sie sind der Grund, weshalb ich immer besser werden will.

Sie kämpfen in diesem Jahr in zwei Ligen: In der WXW und in der WWE. Das World Wrestling Entertainment ist ein an der New York Stock Exchange notiertes Medienunternehmen, das vor allem für die Veranstaltung von Wrestling-Shows und -TV-Sendungen bekannt ist. Zieht es Sie in die USA?

Ich bin hauptsächlich in Deutschland mit WXW und Großbritannien mit WWE NXT UK. Aber ja, ich war mit WWE in den USA, um in Florida zu trainieren und aufzutreten. Es war toll!

Wie kam es, dass Sie sich 2016 für den Wrestling-Sport entschieden haben? Arbeiten Sie noch als Grafik-Designerin?

Bereits als Siebenjährige war es mein großer Traum, Wrestlerin zu werden. Zunächst verschwand er langsam wegen der Schule und später dann wegen der Arbeit. Aber als ich 25 wurde, setzte ich alles auf eine Karte. Ich stellte mir selbst ein Ultimatum. Innerhalb eines Jahres musste es gelingen, den Traum zu verwirklichen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Jetzt bin ich eine professionelle Wrestlerin. Und Grafik-Design ist jetzt nur ein Hobby.

Was bedeutet für Sie Wrestling? Worin liegt für Sie der Reiz?

Es ist etwas, in das ich mich als Kind verliebt habe. Und es ist ein Gefühl, das ich nicht richtig ausdrücken kann. Ich liebe es einfach.

Wer gab Ihnen den Namen Killer Kelly?

Es war in Portugal während eines Kampfes gegen Männer. Die Art, wie ich ringe, entzückte die Fans. Sie sangen „Killer Kelly“. Das passierte bei jeder Wrestling-Begegnung. Es ist also eine Art Hommage an die portugiesischen Fans, und den Namen finde ich wirklich cool!

Wie erklären Sie sich ihren Erfolg?

Ich kann es nicht erklären, aber es hat viel mit meiner Liebe zu Wrestling, Beharrlichkeit zu tun und damit, meine Träume nicht aufzugeben.

Das war eine mutige Entscheidung, das Leben in Portugal aufzugeben und nach Deutschland zu ziehen. Lieben Sie das Risiko?

Wenn Sie Risiken eingehen und an sich glauben, kann man genau das bekommen, was man möchte. Dieses Motto gilt für mich, und deshalb gehe ich gerne dieses Risiko ein. Es hätte völlig schiefgehen können, aber ich war letztendlich froh, dass ich stark genug war, um das Wagnis zu verfolgen.

Welche Ziele streben Sie an?

Ich möchte einmal sagen können, als eine der besten Wrestlerinnen meiner Generation zu gelten. Ich möchte mit meinem Leben glücklich sein und die Menschen, die ich liebe, sehr stolz machen.

Ob auf Instagram oder anderen Plattformen – die Fangemeinde wächst. Fühlen Sie sich als Influencer?

Ich fühle mich nicht wie ein Influencer, aber ich versuche mein Bestes, um meinen Fans eine positive Botschaft zu geben.

Was raten Sie jungen Mädchen, die Sie zum Vorbild nehmen?

Ich sage ihnen, sie sollen ihren Träumen nachjagen, aber auch vorsichtig sein. Sie sollen ihr Bestes in der Schule geben. Außerdem sollen sie hart arbeiten und ein Sicherheitsnetz für den Fall spannen, dass ihr Traum platzt. Wichtig ist: Bleib immer positiv und sei du selbst!

Hintergrund:

Der größte deutsche Wrestling-Verband „Westside Xtreme Wrestling“ stoppt auf seiner 16-Carat-Gold-Tour am Samstag,2. März, in Weyhe. Im Sportcenter Dassbeck (Gutenbergstraße 5) kämpfen ab 19 Uhr neben Killer Kelly gegen Yuu, Veit Müller gegen Shigehiro Irie, Julian Pace gegen Marius Al-Ani sowie Da Mack gegen Michael Knight. Außerdem die Teams Andy/Simmons und Gunns/Van Gasteren aufeinander.

Karten gibt es an der Abendkasse. Einlass ab sechs Jahren.

Weitere Infos auf:

www.wxw-wrestling.com