World-Café: Probleme kommen buchstäblich auf den Tisch

Mit einem „World-Café“ in Melchiorshausen beginnt die Reihe einer Bürgerbeteiligung in neuer Form, zu der (v.l.) Frank Seidel, Astrid Schlegel und Berthold Groeneveld für Donnerstag in den „Waldkater“ einladen. Foto: Büntemeyer

Weyhe – „Reden ist Silber, Zuhören ist Gold – mit offenem Ohr vor Ort“ überschreibt die Weyher SPD-Fraktion eine Aktion, die am Donnerstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr im Gasthaus Waldkater in Melchiorshausen Premiere hat und im weiteren Verlauf des Jahres in anderen Weyher Ortsteilen fortgesetzt wird. „Wir wollen nur zuhören“, bekräftigt Ortsvereinsvorsitzender Berthold Groeneveld das wichtigste Prinzip dieses Bürgerforums.

Es geht darum, dass sich die Bürger zwanglos treffen, um sich miteinander darüber zu unterhalten, was ihnen in ihrem Ortsteil gefällt, was noch verbessert werden könnte. Ihre Ideen und Beiträge notieren sie auf der Tischdecke, umranden, was ihnen besonders wichtig erscheint, mit einem Rotstift. Und so können sie alles loswerden, was ihnen unter den Nägeln brennt. Sie setzen ihre eigenen Themenschwerpunkte und brauchen nicht zu warten, bis sie zu Wortbeiträgen aufgefordert werden, so Groeneveld.

Bei diesem auch als „World-Café“ bezeichneten Verfahren können Themen-Tische eingerichtet werden, an denen im kleinen Kreis gesponnen werden kann. Wichtig ist nur, dass die dabei entstandenen Ideen und Anregungen dann auch notiert werden, und zwar auf den Papier-Tischtüchern.

Diese werden anschließend nach Themenschwerpunkten abgeerntet und in einer „Wolke“ gesammelt, die als Arbeitsgrundlage für die weitere Arbeit im Rat dient. Diese Wolke kann den Gesprächsrunden-Teilnehmern auch zugestellt werden.

Es wird auch eine kurze Anmoderation geben, aber dann sollten sich die Gespräche an den Tischen entwickeln. Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Tische zu wechseln, damit sie zu möglichst vielen Themen Stellung beziehen und Anregungen abgeben können.

„Bisher war es meistens so, dass die Referenten bei Bürgerforen zu den Bürgern sprachen und zunächst ihre Sicht der Dinge darstellten. Damit waren die anschließenden Diskussionen schon thematisch und oft auch inhaltlich eingegrenzt. Außerdem war es auch nicht jedem Zuhörer gegeben, seine Sicht der Dinge in freier Rede darzustellen,“ erklärt Astrid Schlegel einen aus ihrer Sicht großen Vorteil dieses neuen Verfahrens.

Bei diesem „World-Café“ hat jetzt jeder die Möglichkeit, sich zu äußern. „Damit bietet das Verfahren also eine effektive Möglichkeit, sich als Bürger für die Zukunft seines Ortsteils und der Gemeinde starkzumachen“, so Frank Seidel.