Wolfgang Schaumanns letzte Verleihung

418 Aktive erwerben Sportabzeichen / Siegfried Neugebauer der eifrigste Wiederholer

+ Christian Timmermann (unten, 2.v.r.) und Wolfgang Schaumann (2. Reihe links) mit den Absolventen. Foto: Ehlers

Weyhe - 418 Weyher hätten am Wochenende in der Grundschule Leeste ihre 2018 erworbenen Sportabzeichen abholen können. Aber der Besuch der Veranstaltung hielt sich in Grenzen, denn einige hatten die Zeugnisferien für einen Kurzurlaub genutzt. Daher wird die Aktion des Weyher Gemeindesportringes im nächsten Jahr auf den zweiten Samstag im Februar verlegt. Dann allerdings ohne den langjährigen Sprecher der Weyher Sportler, Wolfgang Schaumann, der nicht wieder dem Gemeindesportring vorsitzen möchte.