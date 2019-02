Gemeindesportring Weyhe: Wolfgang Schaumann tritt nicht mehr an

Wolfgang Schaumann schaut sich seine Alben und Urkunden an. Bilder erinnern ihn an viele sportliche Momente.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wolfgang Schaumann will seinen Posten als Sprecher des Gemeindesportrings in andere Hände geben. „Ich trete nicht mehr zur Wahl an“, hat der 73-Jährige für sich entschieden. Es gibt aber einen Kandidaten für die Nachfolge, sagt Schaumann.

Einen Namen will er zwar nicht nennen, aber doch so viel sagen: „Es handelt sich um einen Fußball-Schiedsrichter aus Sudweyhe.“ Ob dieser gewählt wird, entscheidet sich auf der Versammlung am Mittwoch, 17. April, in den Räumen des Schützenvereins Lahausen.

Schaumann war seit 2005 Sprecher des Gemeindesportrings. In seiner Funktion hat er erfolgreich den Tag des Sports des Sportfördervereins Niedersachsen nach Weyhe geholt. „Da waren mehrere Tausend Besucher. Das war eine gute Werbung für unsere Vereine.“

„Der Sportring kann etwas bewegen“, sagt Schaumann. Dieses Gremium ist fast so alt wie die Gemeinde, erklärt der Kirchweyher. Er blickt zurück: Karl-Heinz Timmermann, ein Vereinsvorsitzender, war es, der den Gemeindesportring im Jahr 1976 gegründet hatte. Damals wie heute hat er eine wichtige Aufgabe: die Interessen der Vereine zu bündeln und als Sprachrohr gegenüber der Verwaltung aufzutreten.

Nur einen Ansprechpartner für die Gemeinde

„Die Vorteile liegen auf der Hand“, so Schaumann. „Die Gemeinde hat nur einen Ansprechpartner. Dafür hat der Gemeindesportring einen beratenden Sitz im Gemeinderat.“ Schaumann gibt Beispiele, wo die Fachkompetenz des Gremiums gefragt ist. Es gehe um Hinweise zu Bauvorhaben, zur Einführung von Kunstrasenplätzen und auch bei der Vergabe der Plätze und Hallenzeiten sei der Gemeindesportring gefragt.

Derzeit behandelt das Gremium den Umbau der Umkleidekabinen der Zentralen Sportanlage (ZSA). Die müssen aus Schaumanns Sicht „dringend überholt werden“, das sei seit zehn Jahren überfällig. „In den Gesprächen mit der Gemeinde geht es darum, wie und was gemacht werden soll.“ Das Prinzip des Gemeindesportrings habe sich bewährt. Deshalb wundert es den Sprecher nicht, dass andere Nordkreisgemeinden dem Weyher Beispiel gefolgt sind.

Das Feld für den Nachfolger ist bestellt. „Die Sportvereine in Weyhe sind gut ausgestattet. Im Vergleich zu Bremen sogar besser als in der Hansestadt.“ Künftig komme es darauf an, das hohe Niveau zu halten und sich an die Gegebenheiten anzupassen. Für ihn wäre es ein großer Coup, wenn Bürgermeister Andreas Bovenschulte es schaffen würde, den Neubau des Werder-Bremen-Leistungszentrums in Weyhe anzusiedeln.

Die Flächen um das Freibad hält Schaumann für geeignet. Das Areal entlang der Bahnlinie zwischen Dreye und Kirchweyhe käme für ihn deshalb nicht in Betracht, weil „dort das Grundwasser 30 Zentimeter unterhalb der Grasnarbe steht“. Ein Ausweichen nach Weyhe hatte der Werder-Bremen-Präsident Hubertus Hess-Grunewald in der Diskussion um einen Neubau in der Pauliner Marsch ins Gespräch gebracht. Würde das Millionenprojekt tatsächlich in Niedersachsen umgesetzt, könnte sich der Sprecher des Gemeindesportrings gut vorstellen, dass Werder Bremen auch den Betrieb des Freibads mit seinen Wettkampf- und Springerbecken übernimmt.

Werder würde sein Glück in Weyhe finden

Die positive Folge wäre, dass das Freibad ein Dach bekäme und die Wassertemperatur steigen würde. Schaumann glaubt, dass durch eine Verlegung des Trainingsortes der Nachwuchsteams nach Weyhe auch alle dort ansässigen Vereine profitieren würden. Wahrscheinlich sei aber, dass die Wesergemeinde nur ins Gespräch gebracht worden sei, um innerhalb der Hansestadt politischen Druck auszuüben.

Werder Bremen würde sicherlich sein Glück in Weyhe finden, glaubt Schaumann. Wäre Bremen kein eigenes Bundesland, wäre eine Auslagerung nach Kirchweyhe kein Problem. Als Beispiel führt er einen anderen Bundesligisten an. Für Spieler und Fans von Bayern München sei es auch kein Problem, in die weit von der City entfernte Allianz-Arena zu fahren.

Schaumann, geboren 1944 in Loccum (Nienburg), war übrigens auch einmal übergesiedelt - von Findorff nach Kirchweyhe. „Das war im Jahr 1977.“ Ausschlaggebend war, dass er seine Arbeitsstätte im Bremer Postamt in nur einer Viertelstunde von seinem neuen Wohnort erreichen konnte. Bei der Bundespost hatte er eine Lehre als Fernmeldehandwerker absolviert und als erste Arbeitsstätte das jüngst geschlossene Postamt in Kirchweyhe gehabt. Er bildete sich weiter und absolvierte ein Ingenieursstudium, Richtung Nachrichtentechnik, und fungierte zuletzt als Abteilungsleiter bei der Telekom.

Neben einem erfüllten Berufsleben nahm der Sport Raum ein, berichtet er. In Bremen spielte er Wasserball, trainierte Schwimmer. Nach dem Umzug nach Kirchweyhe war er in den Schützenverein eingetreten. „Schützenvereine sehe ich ebenso als Sportvereine an. Nur die Geselligkeit, die läuft nebenbei.“ Im Kirchweyher Verein wurde er nicht nur Vorsitzender, sondern war auch Präsident des Bremer Schützenbunds und Funktionsträger im Nordwestdeutschen Schützenbund. Zahlreiche Auszeichnungen belegen, dass Schaumann sehr engagiert war.