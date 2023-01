„Dem tapferen Gegner“

Von: Sigi Schritt

Für sein neues Buch wühlte sich Wolfgang Meyer durch zahlreiche Dokumente. © Sigi Schritt

Wolfgang Meyer hat Unterlagen eines Kirchweyher NSDAP-Funktionärs für Buch ausgewertet

Weyhe – Die vierköpfige Besatzung eines im Zweiten Weltkrieg über Weyhe abgeschossenen englischen Bomber-Flugzeugs hat in Kirchweyhe eine besondere Begräbnis-Zeremonie erhalten: eine sogenannte ehrenhafte Beerdigung. Darum geht es unter anderem im neuen Buch, das Wolfgang Meyer kurz vor Weihnachten veröffentlicht hat.

Eine ehrenhafte Beerdigung im Krieg, für damalige Feinde von Nazi-Deutschland? Der Kirchweyher Buchautor beschreibt die Umstände dieser Zeit, zeigt Fotos von Nazis, die durch Weyher Straßen marschieren und beantwortet Fragen: Was hatte damals der örtliche Leiter der NSDAP mit dem Flieger-Begräbnis zu tun? Welche Rolle spielte die Felicianus-Kirchengemeinde in dieser Zeit?

Der Autor arbeitete mit Hermann Greve, Archivar der Gemeinde Weyhe, zusammen und recherchierte viel – unter anderem in alten Unterlagen der Kirchengemeinde. Das neue Werk ist eine zweite, erweiterte Auflage des bereits erschienenen Buches „Der Weg zu den grauen Wölfen“. Wolfgang Meyer stellt den ehemaligen Syker Friseur und U-Boot-Fahrer Willy Meyer in den Mittelpunkt. Es handelt sich um seinen Onkel, den er nie kennengelernt hat.

Wolfgang Meyer, geboren 1946 in Kirchweyhe, hat sich für seine Dokumentation sehr tiefgründig in die Geschichte der Fahrten von U-47 und U-509 der Deutschen Kriegsmarine eingearbeitet und zahlreiche Bilder und Dokumente veröffentlicht (wir berichteten).

Durch die Erstauflage, die einen Bestandteil einer Trilogie ist, erhielt der Autor Zugang zu weiteren Unterlagen und Dokumenten. Die sind jetzt in der erweiterten Zweitauflage zu sehen. Es handelt sich zum Beispiel um Fotos von SA-Aufmärschen in Kirchweyhe. Männer in Uniform sind dort zu sehen: vor und in der Felicianus-Kirche, in Kolonnen auf der Bahnhofstraße und auf einem Sportplatz. Die Fotos und Beschreibungen geben unter anderem einen Einblick in die NS-Zeit, eines der sehr düsteren Kapitel der Geschichte.

Wolfgang Meyer wertete nicht nur Kirchenarchivmaterial aus, sondern Unterlagen aus dem Nachlass von Johannes Brinkema. Das war der damalige Vorsitzende der Kirchweyher NSDAP-Ortsgruppe, der auf einigen Bildern zu sehen ist. Mittendrin, verwoben in die Geschichte und ebenso auf den alten Fotos abgebildet: die Großväter des Autoren. Beide waren sie bei der Eisenbahn in Kirchweyhe beschäftigt – der eine agierte als Gewerkschafter, der gegen die Nazis wetterte, der andere war bei der SA. Dieser ist laut Wolfgang Meyer zum Beispiel auf Bildern im Altarbereich der Felicianus-Kirche – in Uniform – zu erkennen. „Ich habe den Bereich vergrößert. Er ist es“, so Meyer.

Ob sich der eine Großvater an Schikanen gegen Mitbürger jüdischen Glaubens in Weyhe beteiligte, wisse er nicht, sagt der Autor.

Die große Klammer des erweiterten Bandes bildet der bereits erwähnte Abschuss der Hampden am 13. August 1940 um 2.04 Uhr durch Flakartillerie in der Nähe von Kirchweyhe.

Wolfgang Meyer zeigt auf der rechten Bildschirmseite eine Szene aus seinem Buch: Die 1940 abgeschossene Flugzeugbesatzung wird in Kirchweyhe begraben. © Sigi Schritt

Die Handley Page H.P.52 Hampden war ein zweimotoriger mittelschwerer Bomber der britischen Handley Page und ihren Lizenznehmern. 1430 Maschinen wurden gebaut. Sie kamen vorwiegend während der ersten Jahre des Zweiten Weltkrieges zum Einsatz.

Das Kommando des Flughafenbereichs Delmenhorst bemerkte zum Abschuss: „Es ist anzunehmen, dass die Besatzung dieses Flugzeugs aus vier Mann bestand. Bei der Bergung der Flugzeugtrümmer sind offenbar nur drei Namen festgestellt worden.“ Englische Besatzungstruppen bestätigten und vervollständigten später die Namen: Flight-Officer Harry Christie Sheldon, Flight-Sergant Wilfred Ward sowie die Sergants Edward Charles Thrower und Robert McCrindle Morrison.

Pastor Karl Friedrich Hermann Rudloff vermerkte 1940 im Kirchbuch des Jahres unter den Nummern 47 bis 50: Gesammelte Reste wurden unter militärischen Ehren christlich beerdigt.

Die ehrenhafte Beerdigung habe Johannes Brinkema eingefädelt, so Wolfgang Meyer. Dazu seien aus Delmenhorst extra der Flieger-Hauptmann Schlüter mit einer Abordnung gekommen. Die Trauerrede hielt Pastor Rudloff.

Ein Foto zeigt die Szene am offenen Grab: Dort hält die Ehrenkompanie des Kampfgeschwaders 27 „Boelcke“ einen großen Kranz mit der Aufschrift „Dem tapferen Gegner“. Im Hintergrund ist der Ellernbruch zu sehen sowie das 1864 auf den Resten der Freisassenstelle derer „von Mundelsloh“ erbaute Gebäude der heutigen Gärtnerei Wilfried Bischoff. Im Protokoll der Kirchengemeinde ist eine Ehrensalve, verbunden mit einem militärischen Gruß vermerkt.

Meyer teilt mit, dass die Gräber umgebettet wurden. Ziel: die Kriegsgräberstätte Hamburg. Dort gibt es 1889 Soldatengräber des Zweiten Weltkriegs, die durch die Commonwealth War Graves Commission errichtet worden sind und durch diese betreut werden.

Zurück zum Abschuss: Wolfgang Meyer fand bei seiner Recherche heraus, dass dieser durch die 1. Batterie der Reserve-Flak-Abteilung 464 vom Standort Dreye erfolgte. Die Abteilung unterstand bis zum September 1940 dem Stab des Flak-Regiments 26. Zur Historie: Die Reserve-Flakabteilung 464 traf Mitte September 1939 in Bremen ein und bezog ihre Luftverteidigungsstellungen am Oberlauf der Weser. Der Gefechtsstand war im Hotel Förster in Brinkum. Das Areal befand sich gegenüber der heutigen Sparkasse, wo sich das Mehrgenerationenhaus befindet. Es galt, mit den weiteren Flak-Stellungen unter anderem in Habenhausen, am Weserwehr, den Flughafen, den Hafen sowie die Werften der Hansestadt vor Luftangriffen zu schützen.

Der Autor beschreibt in seinem Werk das Zusammenspiel der Flak-Batterien und der Scheinwerfern. Flak-Soldaten bedienten große Scheinwerfer, die bis zu zwölf Kilometer weit in den Himmel strahlten. Einige dieser Soldaten sind an der Grundschule Sudweyhe zu sehen, wie sie dort eine Auszeichnung erhalten. In der veröffentlichten Bildersammlung befindet sich auch ein Schnappschuss von Karl Carstens beim Friseur. „Der spätere Bundespräsident von Deutschland war damals Teil der Reserveflakabteilung 262 und Ordonnanzoffizier“, so Meyer. Er war also dem Gefechtsstand in Brinkum unterstellt.

Wolfgang Meyer gibt in der erweiterten zweiten Auflage auch einen Ausblick auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der NSDAP-Funktionär musste sich einem Gerichtsverfahren stellen. Pastor Rudloffs eidesstattliche Aussage ist abgedruckt. In der heißt es unter anderem „Ich stimme mit allen Ortseinwohnern darin überein, dass Brinkema niemals ein Scharfmacher gewesen ist. An politischen oder rassistischen Verfolgungen ist er nicht beteiligt gewesen. Im Gegenteil ist mir bekannt, dass er unseren Kirchenrechner, der während des Krieges Dienst auf dem Gemeindebüro machte und öfters wegen antifaschistischer Äußerungen auffiel, gegen Verfolgung geschützt hat.“

Und weiter heißt es dort: „Die an sich verbotene Seelsorge an Ausländern hat Brinkema mir ausdrücklich gestattet. Der kirchlichen Beerdigung etwa verstorbener Ausländer hat er ausdrücklich zugestimmt.“

Soldaten bauten in der Nähe der Leester Kirche einen Scheinwerfer auf. © Repro: Sigi Schritt