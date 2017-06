Wohnungen statt Eisdiele

Derzeit reißt ein Bagger des Abbruchunternehmens Hackfeld aus Heiligenrode die Mauern nieder. Der Architekt und Bauunternehmern Holger Huntemann hat Ende des vergangenen Jahres das 2000 Quadratmeter große Gelände an der Straße „Im Mühlengrunde“ gekauft. Der Syker will dort sechs bis acht Wohneinheiten errichten.

+ In diesem Gebäude war zuletzt die Pizzeria „Pinocchio“ untergebracht. © Ehlers

Einen Gastronomiebetrieb wird es an dieser Stelle nicht mehr geben, sagt er. Er sei früher selbst mit seinen Söhnen dort zum Minigolfen gewesen, so der Syker Architekt. Allerdings leistet der Unternehmen einen Beitrag dazu, das Problem der Wohnungsknappheit in der Wesergemeinde zu verringern.