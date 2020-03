Wohnungen für gefiederte Gäste

Nabu baut neue Nistkästen / Weitere Stellplätze gesucht

+ In drei Gruppen fügen die Nabu-Mitglieder Wilfried Brasch (v.l.), Hans Wenninga, Daniel Wenninga, Holger Bokelmann, Peter Baranowski, Sigi Renz, Hubert Sturm und Oliver Lange vorgefertigte Bauteile zu Schleiereulenkästen (links), Steinkauzröhren (rechts) und Turmfalkenkästen zusammen. Foto: heiner büntemeyer

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum hat sich für die Schleiereulen, Turmfalken und Steinkäuze in Weyhe vorerst erledigt. Den jetzt entstanden in einem Schuppen vor der Nabu-Station an der Böttcherei weitere Wohnquartiere für diese Vogelarten.