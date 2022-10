Wohnraum für Geflüchtete gesucht: Zwischenbilanz des Integrationsteams Weyhe

Von: Marcel Prigge

Hoffen weiterhin auf die Unterstützung der Bevölkerung: Das Integrationsteam Weyhe bestehend aus (v.l.) Viktoria Hollwedel, Wahid Heydari, Amira Mirzad, Esref Kizilkara, Svetlana Korotkova sowie Sebastian Kelm. © Prigge

Noch immer herrscht Krieg in der Ukraine und weiterhin suchen Menschen in Deutschland und dessen Kommunen Zuflucht. In einer Zwischenbilanz erklären die Integrationslotsen Weyhe die derzeitigen Zustände in der Gemeinde und woran es den Geflüchteten zurzeit mangelt.

Weyhe – Seit mehr als sieben Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Zerstörung, Verlust, Angst und die politische Situation in dem Land sind für viele Menschen Gründe zur Flucht. Viele sind mittlerweile in Deutschland und einige in Weyhe angekommen. Nur, wie geht es den Geflüchteten derzeit? Und wie geht es für sie weiter? Das Integrationsteam der Gemeinde erklärt in einer Zwischenbilanz, woran es den Menschen mangele und was noch zu tun sei, um die Situation vor Ort zu verbessern.

Integrationsteam Weyhe zieht Zwischenbilanz: Wohnraum weiterhin gesucht

„Aktuell gibt es 358 Geflüchtete aus der Ukraine in der Gemeinde Weyhe. Und die Tendenz steigt“, sagt Sebastian Kelm, Pressesprecher der Gemeinde und Mitglied im Integrationsteam. Denn es kämen weiterhin Menschen aus den Kriegsregionen an. Zurzeit seien 200 Personen kommunal untergebracht, der Rest sei privat untergekommen. „Und das wandelt sich jetzt“, beschreibt Kelm die Situation.

Einige Privatpersonen, die zu Beginn des Krieges Wohnraum zur Verfügung stellten, würden diesen gern wieder anderweitig nutzen. Die Gemeinde müsse also mancherorts anderweitig verteilen. Es seien zwar noch einige Wohnplätze für Geflüchtete verfügbar, aber „praktisch wird das nicht reichen“.

„Wohnraum ist gerade das Wichtigste“, erklärt Esref Kizilkara, der seit 1990 als Integrationsbeauftragter in der Gemeinde tätig ist. Es werde alles versucht, alle Geflüchteten – egal ob aus der Ukraine, dem Iran, afrikanischen Ländern oder Ortskräfte aus Afghanistan – unterzubringen. Die ukrainischen Geflüchteten seien derzeit der größte Teil der Hilfesuchenden in der Gemeinde. Hinzu kommen rund 600 Asylbewerber aus anderen Staaten.

Nach Quote verteilt: Koordination der Geflüchteten läuft über den Landkreis

Die Koordination des Wohnraums laufe eine Woche vor der Ankunft der Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine an. Die Gemeinde übertrage den verfügbaren Wohnplatz jeden Montag an den Landkreis, der wiederum die Geflüchteten verteile. Dies geschehe anhand einer Quote, „die sich in der kommenden Zeit aber erhöht“, sagt Kizilkara. „Und wenn die Quote hochgeht und kein Wohnraum mehr vorhanden ist, müssen wir uns etwas anderes überlegen“, wirft Bürgermeister Frank Seidel ein.

Es werde alles daran gesetzt, dass die dezentrale Unterbringung weiter funktioniere. „Der Weyher Weg ist ein Dauerweg“, so Kelm. Massenunterkünfte seien der „Worst Case“. Auch deshalb würden Ehrenamtliche zur Wohnraumfindung in derzeit leer stehende Häuser gehen, um eine Einigung über eine Nutzung mit dem Eigentümer zu erzielen. Dabei käme es nicht auf 50 Euro an, erzählt Kizilkara weiter. Ein großer finanzieller Spielraum sei jedoch auch nicht vorhanden. „Das müssen wir alles refinanzieren. Aber bis jetzt sind wir immer auf einen Nenner gekommen.“

Auch werde versucht, den Wohnbedarf ganz gezielt zu ermitteln. „Wenn wir wissen, dass noch die Familie eines Geflüchteten nachkommt, versuchen wir ihn natürlich nicht in eine Einzimmerwohnung zu stecken“, so Viktoria Hollwedel, die vor der Ukraine-Krise im Finanzmanagement tätig war. Sie sei direkt zu Kriegsbeginn Integrationslotsin geworden, da sie russische Muttersprachlerin ist.

Es gibt Leute, die in der Ukraine alles verloren haben. Auch welche, die schon zwei Mal geflohen sind, 2014 in die Zentralukraine, und nun nach Deutschland

Die derzeitige Situation der geflüchteten Ukrainer sei verzwickt. „Es gibt Leute, die in der Ukraine alles verloren haben. Auch welche, die schon zwei Mal geflohen sind, 2014 in die Zentralukraine, und nun nach Deutschland. Sie haben keine Wohnung und keine Familie mehr. Und natürlich würden sie gerne hierbleiben, aber keiner weiß, wie lange sie das können“, sagt Hollwedel. Einige andere hätten gedacht, dass sie schnell zurückkehren könnten. Sie seien frustriert, dass sie noch immer in Deutschland sind. „Aber es gibt auch einige, die tatsächlich zurückgegangen sind.“

Ehrenamtliche Hilfe benötigt: Sachspenden und Sprachkenntnisse gesucht

Um die gebliebenen Ukrainer weiterhin unterstützen zu können, werden nach wie vor Ehrenamtliche gesucht. Gerade Freiwillige, die die russische oder die ukrainische Sprache beherrschen, werden benötigt. „An sich sind die Geflüchteten grundsätzlich versorgt“, ergänzt Hollwedel. Jetzt müssten sie mit dem Papierkram klarkommen. „Ich kenne Ukrainer, die sagen, sie hätten noch nie so viel Post bekommen wie nach einem Monat in Deutschland.“ Auch deshalb würden Menschen gesucht werden, die Behördengänge koordinieren oder zu Arztbesuchen mitkommen.

So können Sie helfen Freiwillige gesucht Freiwillige, die die ukrainische oder russische Sprache beherrschen und sich zutrauen, Behördengänge sowie Arztbesuche zu koordinieren und zu begleiten, werden gebeten, sich per E-Mail samt Angaben zur Person an Viktoria Hollwedel unter hollwedel@weyhe.de zu melden.

Fahrräder Fahrräder (auch leicht beschädigte) werden von der Selbsthilfewerkstatt entgegengenommen. Die Spendenkoordination übernimmt Svetlana Korotkova. Personen, die Fahrräder abgeben wollen, werden gebeten, sich unter 04203/71234 oder per E-Mail unter korotkova@weyhe.de zu melden.

Sachspenden Weiterhin werden Spenden benötigt. Besonders Betten, Bettwäsche, Kleiderschränke und Küchenutensilien werden gesucht. Sachspenden nimmt der Lions Club „Bremer Süden“ entgegen. Dieser ist montags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr unter 0151/61565051 zu erreichen.



Auch gezielte Sachspenden werden benötigt. „Insbesondere Betten, Bettwäsche, Kleiderschränke und Küchensachen“, so Kelm. Zudem werden Fahrräder gesucht, die bei der Selbsthilfewerkstatt abgegeben werden können. Speziell an Jugendrädern sowie Damenrädern fehle es.

Es werde versucht, den Menschen so gut es geht zu helfen. Aber bei fast 1000 Menschen, die hilfesuchend in die Gemeinde gekommen seien, sei dies nicht immer einfach. „Vieles wird über die Lotsen abgedeckt, aber auch sie können nicht alles machen“, so Kelm. „Auch deshalb sind wir weiterhin auf Unterstützung angewiesen.“