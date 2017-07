WLAN steht im Rathaus Besuchern ab sofort gratis zur Verfügung

Die Bürgermeisterstellvertreterin Ina Pundsack-Bleith und Ralf Eggers testen den Gratis-Rathaus-Hotspot am See. - Foto: Schritt

WEYHE - Von Sigi Schritt. Das Freibad, die Jugendhäuser Trafo und Leeste, der Marktplatz und seit Neuestem auch das Rathaus – das sind alles Orte, an denen jedermann mit seinen Smartphones, Tablets oder anderen Geräten ins Internet gelangen kann – gratis.

Wie Ralf Eggers, IT-Leiter bei der Gemeinde, versichert, sei es völlig ausgeschlossen, dass Nutzer in das interne Datennetzwerk der Verwaltung eindringen. „Die Bürger surfen lediglich über unsere drei Leitungen“, erläutert Eggers. Um dies „ohne Risiko“ zu gewährleisten, haben er und seine Mitarbeiter in den vergangenen Wochen ein zweites sogenanntes Netzwerk-Adressverzeichnis eingerichtet. Daheim in einer Fritz-Box würde man einen Gast-Zugang anlegen, erklärt Eggers.

Für die Umsetzung des Projekts im Verwaltungsgebäude hat die Gemeinde 1400 Euro bezahlt. Das seien die Kosten für den Extra-Router, für die Verkabelung und Montage. Ein Test hat ergeben, dass die stabile WLAN-Verbindung bis zum See reicht.

Eine Zeitgrenze wie beim Freibad gibt es am Rathaus nicht. Dort können Nutzer rund um die Uhr surfen – vorerst.

Der im Rathaus errichtete Gratis-Hotspot wird nicht der letzte bleiben, versichert Eggers.

Die Gemeinde plant unter anderem, das Kirchweyher Bahnhofsgebäude ebenso mit schnellem WLAN auszustatten wie den dazugehörigen Vorplatz und den Mittelbahnsteig. Derzeit gebe es keine Planungen, den Parkplatz und Bus-Wartebereich auf der Leester Seite miteinzubeziehen, doch es sei technisch möglich, so Eggers. Nicht die Gemeinde, sondern die Nutzer müssen also haften, sollten sie das Internet missbrauchen.

Erst die Veränderung der Haftung im Rahmen des Telemediengesetzes durch die Bundesregierung, habe den Weg frei gemacht, damit Kommunen wie Weyhe öffentliches Internet anbieten.