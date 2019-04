Heimat und Geborgenheit: Warum unsere Region für viele attraktiv ist

Dem Weyher Wissenschafts-Preisträger Christian Dollinger flatterten die Angebote ins Haus, aber er entschied nach örtlichen Gesichtspunkte und blieb mit seiner Familie in der Region. „Wir sind angekommen.“ Er ist längst kein Einzelfall. Viele Abiturienten von einst kehren zurück.

Weyhe - Früher hätten sie ihn damit jagen können. Mathematik? Physik? Naturwissenschaften? Auf dem Syker Gymnasium sah sich der Bassumer Christoph Dollinger diesen Dingen ausgesetzt, diesen grauen Theorien. Strom, Spannung, Widerstand? Ja genau, unter Strom setzte ihn keines dieser Themen, spannend fand er sie sowieso nicht, „ich hatte andere Interessen“, sagt er, und der Widerstand war groß, zumindest der innere Widerstand. „Ich hab mich da durchgewurstelt,“ sagt er gut eineinhalb Jahrzehnte später. Damals konnte er nicht darüber lachen, heute schon. Denn das Bild hat sich komplett gedreht. Christoph Dollinger, 32, ist inzwischen promovierter Ingenieur. Kürzlich zeichnete ihn die OLB-Stiftung mit dem höchstdotierten Wissenschaftspreis im Nordwesten aus. Er erhielt den zweiten Preis in der Kategorie Doktorarbeiten für seine Promotion zum Thema „Thermografische Strömungsvisualisierung an Rotorblättern von Windenergieanlagen“, die er an der Universität Bremen verfasste.

Lina kramt an diesem Apriltag wieder das Dornröschen hervor, an diesem immerhin sonnigen Apriltag. Sie hätte auch Rotkäppchen oder Frau Holle griffbereit, beides Märchenbücher, die sie spannend findet und immer und immer wieder vorgelesen bekommt. Aber Dornröschen liegt ihr besonders am Herzen. Lina wird drei. Und schon blättert sie die Seite mit der Spindel auf. Große Schrift, schönes Bild. So richtig mit den Buchstaben kennt sie sich noch nicht aus. Aber diese Seite kann sie vorlesen. „Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung, und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf.“ Christoph Dollinger hört ihr gespannt zu. Er hört ihr immer gespannt zu, und Mama Nadine auch. Sie wissen beide, Lina liest nicht, sie trägt die Zeilen auswendig vor. Und ihre Augen leuchten.

Mehr Zeit für die Familie

Christoph Dollinger hat wieder mehr Zeit für die Familie. Die Ära an der Uni ist vorbei. Wissenschaftlicher Mitarbeiter war er am Bimaq, dem Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft. Schon in Studienjahren gelang ihm der Einstieg. Die Bachelor-Arbeit fiel blendend aus, er erhielt studienbegleitend eine Halbtagsstelle. Optische Oberflächenmessungen führte er per Laser aus, berührungslos spürte er für seine Masterarbeit Rauheiten nach. Den optischen Geräten blieb er auch bei seiner Doktorarbeit treu. Sechs lange Jahre bis in die letzte Verästelung. Aber damit ist jetzt Schluss. „Ich brauche eine neue Herausforderung,“ beschloss er und handelte. Unternehmen, die einen Spezialisten in Sachen „Strömungsvisualisierung“ suchen, klar, die gab es. Einen Wissenschaftspreisträger auch noch, solchen Leuten steht Tür und Tor offen. Angebote flatterten ins Haus. Aber Christoph Dollinger entschied anders. „Ich hab regional gesucht.“ Und das hat Gründe.

Lina, Nadine, er, sie fühlen sich wohl in Weyhe, sagt er. „Wir sind angekommen.“ Linas Großeltern in der Nähe, die Ehefrau als Erzieherin in Syke tätig, ein gewachsener Freundeskreis, nein, das wolle er nicht aufgeben, das wolle die Familie nicht aufgeben. „Wir bleiben.“ Gesettled heißt sowas neudeutsch. Karriere und verlockende Angebote hin oder her. Und die neue Anstellung bei einem Bremer Fahrzeugkomponenten-Hersteller, das sei genau die richtige Tätigkeit zur richtigen Zeit. „Ich wollte schon immer im Anschluss an die Promotion in die Industrie.“

Familie Dollinger kein Einzelfall

Das Bemerkenswerte daran: Die junge Familie Dollinger ist kein Einzelfall. Wie sind sie auseinander gestoben, die Abiturienten, die vor 13 Jahren das Zeugnis in Händen hielten. In alle Himmelsrichtungen verschlug es sie. Syke? Keine Chance! Aber was vor anderthalb Jahrzehnten galt, gilt heute offenbar überhaupt nicht mehr. Viele haben erkannt, die Gegend, in der sie aufgewachsen sind, so schlecht ist sie nicht. Im Gegenteil. Christoph Dollinger sammelte eigene Erfahrungen. „Vermehrt kehren Leute aus meinem Abijahrgang zurück. Nach und nach kommen sie hier an. Es kommen viele zurück.“

Bei der Frage, was der Freundeskreis von der außergewöhnlichen Auszeichung mit dem Wissenschaftspreis hält, blickt Christoph Dollinger nachdenklich über den großen Platz und dessen Umfeld, den er zum Lebensmittelpunkt erklärt hat, über den Weyher Marktplatz. „Ich denke sie sind stolz, ich hoffe es zumindest“, sagt er nach einer Weile. Und nach einer nächsten Weile fügt er folgendes hinzu: „Die meisten wissen, wie viel Zeit und Kraft in der Doktorarbeit steckt. Sie haben es ja miterlebt. Ich hatte nur wenig Zeit für sie. Jetzt freuen sie sich mit mir darüber, dass es ein bisschen Anerkennung gegeben hat.“

Anerkennung gab es einige: „Es ist mir gelungen, dass die Themen der Doktorarbeit in drei hoch angesehenen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.“ Seine Forschungsergebnisse legte er in diesen Berichten offen. Interessierte können sie als Basis für weitere Forschungen nutzen. Er hoffe, sagt Christoph Dollinger, sein Name werde genannt, es würde aus seinen Beiträgen zitiert. „So funktioniert das in der Wissenschaft.“

Dabei hat er einer ganzen Branche Schrittmacherdienste geleistet. Bei der Windenergie sind seit der Neufassung des Energiegesetzes die goldenen Zeiten vorbei. Wer auch künftig seine Marktanteile behalten will, muss Anlagen anbieten, die noch effizienter Wind in elektrische Energie wandeln. Klartext: Sie brauchen Rotorblätter mit extrem aerodynamischen Formen. Oftmals werden die Prototypen in Windkanälen auf den Prüfstand gestellt. Alles sehr teuer, und richtig den natürlichen Gegebenheiten entspricht es auch nicht. Testläufe an Rotorblättern in freier Landschaft bedeuten immer einen Eingriff in die Luftströmung. „Sensoren müssen ja irgendwo befestigt werden, das heißt, es müssen meist irgendwelche Bohrungen stattfinden, und hinterher ist die Anlage halt beschädigt,“ sagt Dollinger. Er ersann ein optisches Verfahren. Wärmekameras leisten seit Jahrzehnten Dienste. Diese Technik griff er auf, setzte auf höchst sensible Geräte und nutzte zugleich die minimalen Wärmeunterschiede, die der Wind auf den Rotorblättern verursacht. „Da entstehen thermische Fingerabdrücke, diese werte ich aus.“ Inzwischen verwendet die bundesdeutsche Windenergiebranche das von Dollinger entwickelte Verfahren. Angenehmer Nebeneffekt: Die Rotorblätter arbeiten nicht nur effizienter, sie arbeiten auch leiser.

Schriftliche Aufarbeitung dauerte Monate

Windenergie als Bild darzustellen, ist allerdings nur das eine. Die gesamte Technik muss auch noch schriftlich erklärt werden. „An diesen Werken habe ich monatelang gesessen,“ sagt Christoph Dollinger, „und das ging oft sieben Tage die Woche.“ Alle Gedanken kreisten um die feinen Temperaturunterschiede hoch oben auf den Rotorblättern. Alle. Und manchmal ging nichts mehr. „Ich saß fest.“ Keine Lösung in Sicht.

Aber zum Glück war da noch Lina. „Auch wenn ich in der besonders intensiven Phase der Promotion leider viel zu wenig Zeit für die Familie hatte, konnte ich mich in den schwierigen Situationen immer auf sie verlassen und mich ablenken lassen.“ Und so las er Lina vor. Dornröschen zum Beispiel. Und spielte mit Puppen. „Lina liebt Puppen.“ Und hinterher waren die Probleme, die der Wind auf den Rotoren verursacht, sie waren wie fortgeblasen.

Manchmal ist die junge Familie Dollinger in Wald und Flur unterwegs. Auch in der Gemeinde Weyhe stehen Windräder. „Ich höre schon von weitem, wie es um die Effizienz der Anlagen bestellt ist. Das Geräusch verrät beispielsweise, ob Rotorblätter beschädigt sind.“ Wahrscheinlich wird ihm die Fähigkeit zur Ferndiagnose von Windenergieanlagen nicht so schnell abhanden kommen...