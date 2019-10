Erweiterung von Dreye-West III: Nabu Weyhe befürchtet baldigen Baustart

Vor der Ochtum befindet sich die Ausgleichsfläche, die nie als Grünland-Graben-Areal hergerichtet worden ist. In Richtung des Gewässers soll sich nach Plänen der Gemeinde das Gewerbegebiet erweitern.

Ist die Diskussion um die Erweiterung des Gewerbegebiets Dreye-West III wirklich ergebnisoffen, wie es kürzlich auf der Podiumsdiskussion der Kreiszeitung hieß?

Weyhe - Thomas Brugger, Vorsitzender des Naturschutzbundes, bezweifelt dies „ganz stark“ – besonders nach der Bauausschusssitzung am Dienstagabend. Brugger glaubt, dass sogar noch vor der nächsten Brut- und Setzzeit Fakten geschaffen werden – und nach dem Motto „Wirtschaft siegt über Natur“ Straßen und Grundstücke hergerichtet werden. Zumal die Baustraße in das betroffene Gebiet sogar schon ein Preisschild hat.

Die Expansion des Gewerbegebietes Richtung Ochtum hat Baudirektor Steffen Nadrowski auf Nachfrage von Annika Bruck (Grüne) – im Rahmen einer Beratung zu einem Tagesordnungspunkt – thematisiert: „Wenn ein Bauantrag zum Erweiterungsplan Dreye-West III eingehen sollte, liegen die Voraussetzungen der Planreife nach § 33 Baugesetzbuch vor, da zum Beispiel die öffentliche Auslegung abgeschlossen ist. Insofern darf der Landkreis dann auch vor dem Satzungsbeschluss entscheiden.“

Dreye-West III: Bauantrag liegt nicht vor

Wie am Mittwoch auf Nachfrage von der Verwaltung zu erfahren war, liege ein Bauantrag nicht vor. „Dieser müsste zudem umfangreich von verschiedenen Behörden geprüft werden. Außerdem müsste das Einvernehmen der Gemeinde hergestellt werden“, so Nadrowski. „Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan hingegen soll noch vor Jahresende beraten werden“, sagte der Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt.

Das überzeugt Brugger nicht. „Alle bereits vom Nabu eingebrachten Einwendungen zu den 45 Rote-Liste-Arten, beziehungsweise auf das Brutgebiet der geschützten Rohrweihe wurden bisher gegen uns abgewogen.“ Die gemeindeeigenen Empfehlungen aus dem Landschaftsplan wurden missachtet, weil es laut Brugger „unverbindliche Aussagen“ sind. Es handelt sich also um eine „unverbindliche Bauleitplanung“.

Flächen für Naturschutz nur zögerlich umgesetzt

Das Gleiche gelte für Planungsempfehlungen der Unteren Naturschutzbehörde und auch für Handlungsempfehlungen des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zum Gebietsschutz der Rohrweihe (wir berichteten). Die im Bebauungsplan festgelegten Flächen für den Naturschutz – das wäre eine verbindliche Bauleitplanung – wurden laut dem Nabu-Vorsitzenden nur zögerlich umgesetzt. Er spricht von „Kompensationsverschleppung“. Die soll jetzt durch Umwandlung in Gewerbegebietsfläche eliminiert werden.

Das damals vom Rat beschlossene Ausgleichsareal für Dreye-West III hat eine Größe von zwölf Hektar. Für Brugger ist es völlig unverständlich, weshalb die Verwaltung mit einem Landwirt zuletzt einen achtjährigen Grünland-Pachtvertrag abgeschlossen hatte. Dort hätte ein Grünland-Graben-Areal hingehört. „Ausgleichsflächen innerhalb von gültigen Bebauungsplänen werden in unserer Gemeinde leider zu spekulativen Objektflächen für Gewerbe, wie auch schon der B-Plan Im Bruch zeigte.“

Die Flächen in Dreye, wurden vor Jahrzehnten von der Gemeinde für drei bis vier Euro/Quadratmeter gekauft. Sie lassen sich jetzt für 55 Euro pro Quadratmeter verkaufen. „Da springt pro Hektar eine halbe Million raus.“

Keine Sicherheit für Melchiorshausen

Wenn die Gemeinde die Erweiterung durchzieht, sei ihr Handeln nicht mehr verlässlich, sagt der Nabu-Vorsitzende. So gebe es auch für Melchiorshausen keine Sicherheit: Die Politik kann jederzeit am „Otten Moor“ oder am Einzelstandort GS Agri erweitern. Obgleich die Gemeinde die Planungshoheit innerhalb von Bebauungsplänen hat und auch eine Ausgleichsfläche kassieren und dafür eine andere ausweisen kann, stellt sich für ihn die Frage nach der moralischen Verantwortung der Politiker.

Für das 16 Millionen Euro schwere Großprojekt „Sanierung KGS Leeste“ hatte sich laut Brugger die Gemeinde feiern lassen. Wie sie dies finanzieren wollte, wurde von der Verwaltungsspitze nicht gesagt. Das Projekt gehe auf Kosten des Naturschutzes, so Brugger. Damit so etwas nicht geschieht, wollen die Grünen den 18 Jahre alten Landschaftsplan fortgeschrieben wissen. Dieses Anliegen haben ebenso die SPD, CDU und FDP unterstützt. Allerdings konnten sich die Grünen im zweiten Teil dieses Antrags nur bedingt durchsetzen.

Details und Konsequenzen im Fokus

Vor dem Hintergrund des beschlossenen Klimanotstands wollen sie sämtliche Flächen, die im Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde sowie im Raumordnungsprogramm des Landkreises Vorbehalts- oder Vorranggebiete für den Naturschutz sind, nicht bebaut wissen. Das würde laut Annika Bruck auch direkt Dreye-West III betreffen. Doch dieses Moratorium schmeckte den Vertretern der anderen Parteien offenbar nicht. Ausschussmitglieder wie Dietrich Struthoff (CDU) wollten mehr über die Details und Konsequenzen wissen. Schließlich äußerte Frank Seidel (SPD) den Vorschlag, wonach die Verwaltung einen Prüfauftrag zum Thema erhält. Diese Beschlussempfehlung für den Rat folgten alle.

Das reicht Ulrike Buck nicht. Sie ist ebenfalls Ausschussmitglied. Die „Auskunft von Steffen Nadrowski, dass das Bauvorhaben nicht mehr ergebnisoffen ist“, habe sie „sehr überrascht“. „Das musste ich erst einmal sacken lassen.“ Zur Rettung der Dreyer Ausgleichsflächen bereitet sie eine Unterschriftensammlung vor.