Das wirklich Wichtige im Leben

Weyhe - Von Regine Suling. Was das Ensemble des Weyher Theaters am Freitagabend auf die Bühne brachte, war nicht das in der Regel gewöhnt Komödiantische, sondern etwas Besonderes, Berührendes – und auch in dieser Spielzeit wieder ein mutiger Beweis für die Wahl eines Stückes, das das Publikum auch im Nachhinein zum Nachdenken anregen sollte.

Das Schauspiel „Unsere kleine Stadt“ von Thornton Wilder feierte seine Premiere am Freitag und entführte die Zuschauer in die Welt von Grover’s Corners, einer Kleinstadt im US-amerikanischen New Hampshire, in der ganz normale Leute Anfang des 20. Jahrhunderts ihren ganz gewöhnlichen Alltag leben.

Eingeführt wird das Publikum vom Erzähler in die Szenen und in die Geschichten der Menschen. Als eben dieser Erzähler tritt Frank Pinkus auf, der „Unsere kleine Stadt“ auch inszeniert hat.

Am 7. Mai 1901 im Morgengrauen spielt der erste Akt, Mrs. Julia Gibbs (Lisette Groot), die Gattin des Arztes, deckt den Frühstückstisch. Ihre Nachbarin Myrtle Webb (Maren Kannelon), die Frau des örtlichen Redakteurs, tut es ihr gleich. Die Kinder kommen zum Frühstück die Treppe hinuntergestürzt, klemmen sich ihre Bücher unter den Arm und rennen zur Schule; der stets betrunkene Organist Simon Stimson (Joachim Börker) dirigiert den Kirchenchor wild torkelnd. Dr. Frank Gibbs (Hermes Schmid), der Arzt, kehrt von einer Geburt aus dem Polen-Viertel zurück: „Das war eine einfache, mühelose Geburt. Wie bei den Katzen“, kommentiert er seinen nächtlichen Einsatz nüchtern. Und genauso kommt auch das Alltagsgeschehen der Einwohner von Grover’s Corners daher – ein wenig nüchtern, auf den ersten Blick nicht besonders, alltäglich eben.

Das ändert sich im zweiten Akt, denn auf das Kapitel „Alltag“ folgt „Liebe und Ehe“. George Gibbs (Patrick Michel) und Emily Webb (Sarah Kluge) schließen den Bund fürs Leben, direkt nach dem Ende der High-School. „Ich habe das Gefühl, es gibt für mich keine bessere Freundin als dich“, gesteht zuvor George seiner Freundin aus der Nachbarschaft – und das Eis ist gebrochen.

Das Weyher Theater indes wäre nicht das Weyher Theater, wenn es nicht auch in ernster als gewohnt daherkommenden Stücken humorvolle Einlagen zum Besten geben würde. Zum Beispiel den Rat von Charles Webb (Thorsten Hamer) an seinen angehenden Schwiegersohn: „Die Ehe ist etwas Wunderbares. Wunderbar, vergiss das nicht. Am besten gibst du deiner Frau einen Befehl, damit sie gehorchen lernt“, berichtet er über das, was sein eigener Vater ihm einst riet. Und fügt an: „Also, ich habe genau das Gegenteil von dem getan, was mein Vater mir damals geraten hat.“ Großartig auch Marc Gelhart, der in drei Rollen als Milchwagenfahrer, Friedhofsgärtner und Polizist agiert. Nathalie Bretschneider sogar in vier Rollen – unter anderem als Tochter des Arztes und Zeitungsjunge. Auch Isolde Beilé sorgt angesichts der Hochzeit als vor Freude überschäumende Mrs. Soames für viele Schmunzler. Das Publikum erlebt im dritten Akt das Ende – nicht nur des Stückes, sondern auch des Lebens. Mittlerweile sind seit Akt I zwölf Jahre vergangen, es ist Sommer 1913, der Himmel hängt voll dunkler Wolken, und eine Trauergesellschaft macht sich auf den Weg zum Friedhof. Dort sitzen einige zwischenzeitlich verstorbene Bewohner von Grover’s Corners auf ihren Grabsteinen und halten ein Zwiegespräch. Darüber, was das Leben eigentlich ausgemacht hat. Und dass sie genau das alle zu Lebzeiten nicht erkannt hätten: „Ach Erde, du bist wunderbar. Und keiner kann es wirklich sehen.“

Das Publikum nachdenklich zu stimmen, an das wirklich Wichtige im Leben zu erinnern und an all die Dinge, die gerade den Alltag so besonders machen: Genau das ist dem großartig besetzten Ensemble des Weyher Theaters mit der Darbietung vollkommen gelungen.