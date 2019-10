Wird Lebensraum der Rohrweihe vernichtet?

Weyhe - Von Sigi Schritt. Der Naturschutzbund Weyhe hat gestern die Politik aufgefordert, die Erweiterung des Gewerbegebiets Dreye West-III – genauer gesagt: Richtung Ochtum – zu überdenken. Das beratende Ausschussmitglied Dr. Ulrike Buck ruft deshalb „alle politischen Vertreter auf“, die Expansion Richtung Gewässerrandstreifen zu stoppen, „um die Vogelvielfalt zu erhalten“. Ob ihr Appell noch rechtzeitig ist, bleibt offen.

Wie berichtet, will die Verwaltung neue Gewerbeflächen ausgerechnet in einem Areal schaffen, dass bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Ausgleichsfläche ist – nämlich die für das Gewerbegebiet Dreye West-III.

Die Grenzlinie hinter der Spedition Beeger und dem Unternehmen MDEXX will die Gemeinde zum Gewässer hin verschieben. Das sehen Umweltschützer sehr kritisch, wie Dr. Buck und auch der Nabu-Vorsitzende Thomas Brugger deutlich machen.

Ornithologen hätten im betroffenen Gebiet seit Anfang 2018 insgesamt 45 der in der Roten Liste vorkommenden geschützten Vogelarten dokumentiert, so Buck. Dort zieht zum Beispiel auch die Rohrweihe ihre Kreise, eine laut Brugger „nach EU-Vogelschutzrichtlinie streng geschützte Art und besonders störempfindlich“.

Dieser Vogel wurde laut Nabu Weyhe zwischen März und Mai sogar 31 Mal sowohl „in der Ochtum“ als auch „in der Leester Marsch“ gesichtet.

Mehr noch: Zwei Paare wurden gesehen, die beide in der Nähe des Gewerbegebiets Dreye West-III gebrütet haben, berichtet Buck weiter. Der Nabu befürchtet, dass die Brutplätze und das Jagdrevier zerstört werden.

„Rohrweihen haben eine Fluchtdistanz zwischen 100 und 300 Metern“, erklärt Buck. Sie sieht diese Distanz aber längst nicht mehr gewahrt, wenn die Expansion des Gewerbegebiets die Grenze auf 50 Meter an die Ochtum verschiebt. Dieses Areal um die Ochtum herum zählt zudem laut Brugger zu den „ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten für die Rohrweihe, wo man Maßnahmen ergreifen sollte“. Das Gebiet zwischen den letzten Gebäuden des Gewerbegebiets und der Ochtum falle sogar in die zweithöchste schützenswerte Stufe. Deshalb fordert der Nabu, dass sich entlang des Fließgewässers ein Gewerbegebiet nicht ausweitet. Brugger kann der Argumentation eines Planungsbüros, das für die Gemeinde arbeitet, nicht folgen. Diese Planer gingen davon aus, dass keine Art gefährdet sei, weil die Vögel ja – vereinfacht gesagt – woanders hinfliegen könnten. Brugger kommt zu einem ganz anderen Schluss: „Die Rohrweihe wurde auch im Kirchweyher und Rieder See gesichtet, aber dort gab es keine Bruterfolge. Nur an der Ochtum gibt es sie. Deshalb bekommt das Gebiet großen Stellenwert.“

Ein anderer Aspekt wirkt in das Verfahren hinein. Zeitgleich mit dem Ausscheiden von Bürgermeister Andreas Bovenschulte gilt in Weyhe der vom Rat mit Stimmen von SPD, CDU, Grünen und der Partei beschlossene Klimavorbehalt. Demzufolge hat sich der Rat verpflichtet, grundsätzlich „Lösungen“ zu suchen, die sich positiv auf „Klima-, Umwelt- und Artenschutz“ auswirken. Wirkt sich eine Expansion positiv auf den Artenschutz aus? Die Bürgermeisterstellvertreterin war gestern bis Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Vize-Bürgermeister Frank Seidel wollte zu diesem Thema keine Stellung beziehen. Er sei zwar im Thema, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende, aber er wolle sich vor einer Äußerung gegenüber der Presse mit seiner Partei abstimmen.

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Antje Sengstake will sich keinesfalls direkt zum Thema äußern. Auf die Frage zum Sachstand hinsichtlich des Verfahrens verweist sie auf die Verwaltung. „Die Entscheidung fällt allen nicht leicht. Zukünftige Projekte dieser Art werden es mit hoher Sicherheit in Weyhe sehr schwer haben“, so Sengstake.

Lediglich Annika Bruck, Fraktionsvorsitzende der Grünen, hatte in den zurückliegenden öffentlichen Sitzungen deutlich gemacht, dass sie eine Expansion zulasten geschützter Arten ablehnt. Im Frühjahr hatte die Politik beschlossen, die Vogelwelt neu zu bewerten.

„Die Gemeinde ist gut beraten, dem Ratsbeschluss zum Klimanotstand auch Taten folgen zu lassen und der Zerstörung von Flora und Fauna Einhalt zu gebieten. Dreye West-III gehört auf den Prüfstand und darf nicht in einer Nacht- und Nebelaktion durchgewinkt werden. Es wird Zeit, dass wir uns im Zweifel für unsere Lebensgrundlagen entscheiden“, sagt Jens Uhlhorn, Vize-Vorsitzende der Grünen, auf Anfrage.

Für die CDU-Fraktion ist die Gebietserweitung Dreye West-III schon fast abgehakt, so Dietrich Struthoff. Er befindet sich im Urlaub und habe an der jüngsten Sitzung des nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschusses nicht teilgenommen. Nach Kreiszeitungsinformationen wurde dort das Ergebnis der neuen Tierzählung vorgestellt.

Struthoff kann aber verstehen, weshalb die Verwaltung „ein großes Interesse hat, das Gewerbegebiet Dreye West-III zu erweitern“ und entsprechende Beschlüsse vorbereitet. Die Ansiedelung von Hermes und Jotbe (wir berichteten) in Sudweyhe langt aus Struthoffs Sicht längst nicht, um die vielen Wünsche der Verwaltung zu bezahlen. Einnahmen müssten her. Die Einkommensteuer sprudele nicht wie erhofft. „Und es sind so viele Projekte am Laufen: Neue Kita-Räume werden gebaut, die KGS Leeste wird in einem Rutsch saniert. Das kostet viel Geld. Wir benötigen auch mittelfristig Einnahmen.“ Nicht auszudenken wäre, wenn die Sanierung der KGS Leeste wegen Geldmangels gestoppt werden müsste. Der ehemalige Bürgermeister Andreas Bovenschulte hatte aus Sicht von Struthoff „auch deshalb in Weyhe eine glorreiche Zeit, weil die Einnahmen so gut waren“. Einen solventen Investor habe Bovenschulte für Dreye West-III angeleiert. Der CDU-Fraktionsvorsitzende geht davon aus, dass eine zwischenzeitliche Zählung während der jüngsten Brut- und Setzzeit ergeben hat, dass eben keine geschützte Art gefährdet ist.