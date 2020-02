Es wird immer wichtiger, wichtig zu sein

Weyhe – Anlässlich des Weltfrauentages lädt die Gemeinde Weyhe Gäste wieder zu einem Abend mit einer Kabarettistin ein. War vor einem Jahr Barbara Ruscher auf der Bühne, hat die Kulturabteilung diesmal Anka Zink verpflichtet. Sie wird ebenfalls Deftiges servieren. Zink tritt am Samstag, 7. März, in der KGS Kirchweyhe auf.

Bekannt ist Anka Zink laut der Kulturbeauftragten Tina Fischer aus dem Fernsehen. So tritt sie in der „Ladies Night“ des WDR auf.

Das Programm der Kölnerin kommt vor allem frech daher. Es trägt den Titel „Das Ende der Bescheidenheit – Ein Halleluja auf das Protzen – für alle, die noch immer klotzen“. Zink selbst beschreibt ihr Stück als „Comedy mit Arroganz“ und haut mit tadellosen Provokationen kräftig auf den Putz.

Zum Programm heißt es in einer Ankündigung: „Haben Sie auch so viele Talente, die Sie der Welt zeigen könnten, wenn die Welt dann mal endlich zu Ihnen hingucken würde? Eigentlich weiß es jeder von uns längst: Jetzt bin ich dran!“ Für Bescheidenheit und Zurückhaltung sei in Zeiten der Selbstinszenierung keine Zeit mehr. Es werde immer wichtiger, wichtig zu sein, sonst komme man unter die Räder. Überall lockten Supermodels, Supertalente, Superfood, Superserien, Supereinschaltquoten, Superschnäppchen, Super Bowl, Supervisoren, Superklima und Supersex. Alle seien super fit, super talentiert, super schön, super jung, super geil, super laut .., zumindest auf ihren Selfies. Nur die Normalos seien weg – aus unserem Viertel, unserer WhatsApp-Gruppe und auf Instagram. Jeder längst für sich ein Unikat und in seiner Welt berühmt. Aber wer ist noch übrig, um uns zu bewundern? Und vor allem wofür?“

In einer Zeit, in der Markttauglichkeits-Hochbegabung die Königsdisziplin sei und „Wer hat das gesagt?“ wichtiger sei als „Worum geht es eigentlich?“, liefere Anka Zink mit „Das Ende der Bescheidenheit“ eine brandaktuelle und neue Aufklärungs-Offensive, heißt es in der Ankündigung. Daraus geht hervor, dass es um ein Programm mit praktischen Beispielen und tollen Übungen für alle Bescheidenen geht, die Unbescheidenheit verdient haben.

Auch die Kulturbeauftragte Tina Fischer ist sicher, dass Zinks Darbietungen ein höllischer Spaß für alle seien, die böses Kabarett mögen, Vorurteile lieben und Ungerechtigkeit hassen.

Karten gibt es für 16 Euro 14 Euro ermäßigt im Bürgerbüro des Weyher Rathauses, sowie an der Abendkasse. Eine Besonderheit hat sich die Kulturbeauftragte extra für diese Veranstaltung ausgedacht: Frauen zahlen weniger als Männer. Um zwei Euro verringert sich der reguläre Preis. Vorbestellungen sind nicht möglich. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Das Programm geht nämlich nicht wie üblich um 20 Uhr, sondern bereits um 18 Uhr los. Das sei mit der Künstlerin so abgesprochen. sie/ps