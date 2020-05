Leeste - Von Rosi Freyer. Eigentlich wollten Helga und Helmut Friemel heute, 9. Mai, im großen Kreis ihre goldene Hochzeit feiern. Auch die grüne Hochzeit fand an einem Sonnabend statt und so passte es genau, 50 Jahre später wieder zu einem harmonischen Fest einzuladen. Doch Corona machte einen Strich durch die Planung.

Kennengelernt haben sich Helga Rixen aus Seckenhausen und Helmut Friemel aus Thedinghausen 1968 auf dem Tanzboden im Saal von Schumacher in Melchiorshausen. Tanzen war und ist bis heute die große Leidenschaft der beiden. „Wir waren früher auf allen Tanzböden zu finden“, resümiert Helga Friemel. Am 9. Mai 1970 war es soweit, die Hochzeitsglocken läuteten und aus Helga Rixen wurde Frau Friemel. Das erste Zuhause fand das Paar im Haus der Eltern in Seckenhausen. 1975 zog die kleine Familie, inzwischen war Sohn Stefan geboren, nach Leeste. Mit der Geburt von Tochter Birgit war das Glück komplett. Ein Eigenheim wurde geplant und seit 1988 wohnen die Jubilare in der Dürerstraße. Helga Friemel arbeitete als gelernte Bürokauffrau und zog dann ihre Kinder groß. 1980 wagte sie einen Neuanfang und startete bei Release durch. Sie hat die Außenstelle Leeste aufgebaut und feierte dort ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Helmut Friemel machte eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann und arbeitete danach als Sachbearbeiter bei der Handelskrankenkasse Bremen. Nach einer Weiterbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten wechselte er zur heutigen BKK. 2006 ging er nach 36 Dienstjahren in die Altersteilzeit.

Die Jubilare blicken auf ein aufregendes Vereinsleben zurück. Seit 2005 spielt der Schützenverein Melchiorshausen eine große Rolle. Was zu Anfang mit Hobbyschießen begann endete für Helga Friemel mit zahlreichen Urkunden und Nadeln. Pokale ohne Ende beweisen die Treffsicherheit. Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere waren die deutschen Meisterschaften und vor allen Dingen 2018 die Krönung zur Schützenkönigin des Landesverbandes Niedersachsen, also niedersächsische Königin. Der Ehemann beließ es beim Hobby. Gemeinsam ließen die Friemels auch die Kegel fallen. Viele Jahrzehnte standen die regelmäßigen Kegelabende auf dem Kalender. Helmut Friemel entspannt sich am liebsten beim Angeln. Höhepunkt ist die jährliche Angeltour mit Freunden nach Dänemark, die auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Sohn stattfinden sollte, nun aber den Reisebeschränkungen zum Opfer fiel. Weiterhin ist Helmut Friemel mit Herz und Seele als Sänger bei den Schlickrutschern. Seine Frau Helga bringt sich seit zehn Jahren im Kirchenvorstand ein.

Während der vielen Jahre machte das Paar zahlreiche Urlaube, die von Dänemark bis zu Ländern im Mittelmeerraum reichten. Eine gute Freundschaft verbindet sie bis heute mit ihren Gastgebern im Allgäu, bei denen sie bei Urlauben mit den Kindern gern gesehen waren.

Langeweile kennen beide nicht, denn der Terminkalender ist immer gut gefüllt und Haus und Garten wollen auch gepflegt werden. „Wir leben hier gerne, haben eine tolle Nachbarschaft und genießen die Nähe zum Ortskern“, bestätigen beide. Nun hoffen sie allerdings, dass es nicht mehr allzu lange dauert, damit sie ihre goldene Hochzeit endlich mit vielen lieben Gesichtern feiern dürfen.