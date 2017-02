Große Pfarreiengemeinschaft: „Wir sind noch in der Eingewöhnungsphase“

Weyhe - Von Sigi Schritt. "Seit einem halben Jahr gibt es die große Pfarreiengemeinschaft, die neben den katholischen Kirchen Kirchweyhe (Heilige Familie), Brinkum (Heilig Geist) und Syke (St. Paulus) seit September nun auch die Kirchen in Bruchhausen-Vilsen und Hoya umfasst. „Wir sind noch in der Eingewöhnungsphase“, sagt Pfarrer Volker Kupka, der der vom Bistum Osnabrück neu zusammengefügten Pfarreiengemeinschaft vorsteht.

Für Kupka ist der Zeitraum noch zu klein, um eine fundierte erste Bilanz zu geben. Der Pfarrer glaubt, dass jeder personelle Neuanfang in Kirchen rund ein Jahr Zeit in Anspruch nimmt, um wirklich alle Gruppen kennenzulernen. Ihm zur Seite steht Pastor Matthew Thayil aus Indien, der ebenfalls im September angefangen hat.

Volker Kupka, 1969 in Bremen geboren, ist in der Hansestadt aufgewachsen. Nach Abitur und Zivildienst in der Krankenpflege nahm er das Studium der katholischen Theologie, Philosophie, christlichen Architektur und byzantinischen Kunstgeschichte in Frankfurt, München und Münster auf. Nach dem Abschluss 1999 folgte eine Tätigkeit in einer Wärmestube für Obdachlose. 2001 war seine Priesterweihe. 2009 wurde er Pastor der Pfarrei St. Franziskus im Bremer Süden, Landesseelsorger der Malteser sowie Visurgis-Verbindungsseelsorger.

Ebenfalls seit September neu im Team: die Gemeindereferentin Jutta Sievers aus Bremen. Sie wohnt in Weyhe und hat ihr Büro in Kirchweyhe. Die gebürtige Emsländerin aus Meppen hat eine Ausbildung als Erzieherin und die Fachschule für Gemeindereferenten in Hildesheim absolviert. Sie kam viel herum: Sie arbeitete in Bremen, in Kiel, Barcelona und Prag. Ihre ruhige und freundliche Art wirke deeskalierend, auch wenn sie auf erhitzte Gemüter trifft – etwa in der Sozialarbeit mit Jugendlichen, die Probleme mit dem Gesetz haben. Sievers, die einer Großfamilie entstammt, begeistert sich für die Mitglieder der katholischen Kirche, die aus vielen Nationen kommen, aber einen Glauben haben.

+ In der katholischen Kirchengemeinde in Kirchweyhe soll ein Billardcafé öffnen. © Schritt

Die Gemeindereferentin möchte in Weyhe Jugendlichen besonders für die Abendstunden einen Anlaufpunkt bieten. Einen Tisch für ein Billardcafé gibt es schon. Er muss abgebaut werden, denn er passt laut Sievers noch nicht in den Keller. Sie ist aber zuversichtlich, dass das gute Stück bald seinen Platz bekommt.

„Die Jugendlichen müssen formulieren, was sie wollen. Ich werde denen nichts vorsetzen. Wenn sie beispielsweise Bier trinken wollen, so kann man darüber reden. Aber wir werden das Jugendschutzgesetz einhalten“, so Sievers. „Das wird ein Ort der Begegnung. Wenn die Jugendlichen da sind, sind sie da“, so der Pastor.

Den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den christlichen Konfessionen wollen Volker Kupka und Jutta Sievers weiter intensivieren. Das Reformationsjubiläumjahr beschäftigt auch die Pfarreiengemeinschaft. „Zum einen gehört es zur Geschichte der Kirche, zum anderen zur Geschichte der Welt“, sagt Kupka. „Wir beide kommen aus Bremen. Da gab es Pastoren, die eher reformiert ausgebildet sind, und auch Freikirchler, die mit Luther nichts zu tun haben. Da denken wir mehr an das Jubiläum als andere“, so Kupka. Für den Pfarrer ist der ökumenische Gedenkgottesdienst am Sonntag, 19. März, um 11.30 Uhr besonders wichtig. Er soll in Anlehnung des gemeinsamen Wortes der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirchen in Deutschland zum Reformationsgedenken „Erinnerung heilen – Christus bezeugen“ gefeiert werden.

In dem Gottesdienst in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Arsten-Habenhausen geht es um Schuld und deren Buße, erklärt der Pastor. „Beide Kirchen haben sich in ihrer Geschichte nicht mit Ruhm bekleckert.“

Er erinnert unter anderem an den 30-jährigen Krieg und daran, dass jede Kirche der anderen den „richtigen Glauben“ abgesprochen habe und Eheschließungen mit Menschen unterschiedlichen Glaubens verteufelt hat. „Bei den vielen Feiern rund um das Jubiläum sollte dieser Aspekt nicht zu kurz kommen.“ Weitere Veranstaltungen mit den Kirchengemeinden in Leeste und Kirchweyhe sind geplant.