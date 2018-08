Paul Athmann organisiert Gästeführung

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Geschichte der Landwirtschaft in dieser Region, speziell die Entwicklung der Mühlen zum Futtermittelwerk, ist ein Themenfeld, für das sich der Weyher Paul Athmann viel Fachwissen angeeignet hat. Wer weiß schon, dass es in der Wesergemeinde insgesamt einmal 20 Mühlen gab, die sich auf die Ortsteile verteilt hatten. Athmann hat viele Informationen zusammengetragen, gebündelt und bietet für Freitag, 10. August, eine Gästeführung an. Es gibt noch Restplätze.

„Knochenmehl und Tierfutter“ lautet der Titel dieser Tour. Altmann will mit dem Rad Plätze in Leeste und Erichshof abfahren. Die Länge der Strecke beträgt rund zehn Kilometer.

Unter anderem bekommen die Teilnehmer auf der Tour die Möglichkeit, die Produktionsanlage der Mühle von Cord Landwehr in Hagen zu besichtigen. Außerdem will der Gästeführer die Getreidesammelanlage von GS Agri ansteuern. „Das ist die ehemalige Futterproduktionsstätte.“ Möglicherweise seien die Gebäude in diesem Jahr schon Geschichte. Außerdem radelt der Tross an ehemaligen Standorten in Erichshof und Leeste vorbei. Einbezogen sei das Areal einer ehemaligen Mühle am Mühlenkamp. Laut Athmann ist das Gebäude 1976 samt angrenzenden Schweinemaststall abgerissen worden. An die Mühle der Familie Warneke deren Innenleben kann sich die Bürgermeister-Stellvertreterin Ina Pundsack-Bleith gut erinnern und trägt eine kleine Anekdote bei. „Das Gebäude befand sich gegenüber der Einfahrt unseres Bauernhauses.“ Als Kind habe sie dort öfter dem Müller neugierig über die Schulter geschaut und sei „ganz weiß vom Mehlstaub“ nach Hause gekommen.

+ Paul Athmann - Foto: Schritt

Athmann ist tief in die Mühlenhistorie von Leeste und Erichshof eingedrungen. „Diese beiden Ortsteile waren früher stark von Schweinemast geprägt. Die Mühlen gehörten fest zum Ortsbild.“ Der Weyher findet Windmühlen faszinierend. Er erklärt die verschiedenen Antriebsarten – durch Wind- und Wasserkraft, Elektromotor und Sauggas. Außerdem erläutert der Gästeführer, wie die Produkte mit Last- und Tankwagen verteilt wurden.

Der Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Leester Busplatz Eine Anmeldung bei Paul Athmann unter der Telefonnummer 0421/893455 oder per E-Mail: Paul.Athmann@t-online.de ist erforderlich.