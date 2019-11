„Wind von vorn“, aber zuversichtlich

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Zwei, „die ihr Ohr am Gleis haben“, brauchte SPD-Unterbezirksvorsitzender Ingo Estermann am Mittwoch beim „Auf ein Wort“-Abend in der Tanzschule Nadine Reimers den rund 100 Besuchern nicht vorzustellen, weil jeder sie kannte: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Weyhes stellvertretender Bürgermeister Frank Seidel.

In einem Statement wies Weil darauf hin, dass die SPD gegenwärtig zwar den „Wind von vorn“ hat, dass die Menschen in Niedersachsen einer Umfrage zufolge jedoch zufrieden mit der Politik in ihrem Land sind.

Als wichtigste Zukunftsaufgaben nannte er Wohnungsbau und frühkindliche Förderung. Das Land werde in den nächsten Jahren 1,7 Milliarden Euro für öffentlichen Wohnraum bereitstellen; Ziel sei es, jährlich 25 000 Wohnungen zu errichten. Um das Bauen einfacher zu machen, sollte die Bauordnung „entrümpelt“ werden. In der frühkindlichen Förderung habe seine Regierung mit den beitragsfreien Kitas ein Wahlversprechen eingelöst. Mit 500 Millionen Euro werde das Land den Kommunen bei der besseren Ausstattung der Schulen im Bereich der Digitalisierung unterstützen.

Weil und Frank Seidel erinnerten an die gute Zusammenarbeit zwischen Weyhe und dem Land Niedersachsen, der Weyhe umfangreiche Fördergelder verdankt. „Dazu brauchen wir in den Kommunen auch die richtigen Partner“, so Weil. Weyhe habe mit Andreas Bovenschulte „eine richtig gute Zeit“ gehabt und jetzt mit Frank Seidel einen ausgezeichneten Nachfolgekandidaten. „Ich habe selten einen Kommunalpolitiker erlebt, der in seiner Kommune so gut vernetzt ist wie Frank Seidel“, so der Ministerpräsident.

Dann hagelte es Fragen seitens der Besucher – auch zu den Fähigkeiten, die ein Bürgermeister braucht.

Der Staat müsse konsequenter gegen Rechtsextremismus und Hate speech vorgehen. Jeder müsse im Internet identifizierbar sein, verlangte Weil – und Seidel forderte die Bürger auf „den Mund aufzumachen und nicht länger wegzugucken“.

Bei der Verkehrsführung in der Kirchweyher Bahnhofstraße sollten alle Verkehrsteilnehmer „mal einen Gang rausnehmen“ und sich um partnerschaftliches Miteinander bemühen, so Seidel.