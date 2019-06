Willi Schulz trägt zum dritten Mal die Königskette

Lahausen – Der neue Lahauser Schützenkönig Willi Schulz ist ein „Wiederholungstäter“, der sich mit Proklamationen auskennt, denn schon 2003 und 2008 trug er die Königskette. Trotzdem freute er sich mächtig, als ihm Sportleiter Heiko Lehmann das Schmuckstück umhängte.

Schon bei der vorhergehenden Proklamation des neuen Alterskönigs hatte Willi Schulz als Kandidat in vorderster Front gestanden, musste dann aber abtreten, weil Uwe Hoppenberg als neuer Alterskönig und Albert Nagel als Alters-Vize besser getroffen hatten.

Hatte Vorsitzender Peter Tiesing schon bei der Beteiligung am Alterskönigsschießen von einem „starken Feld“ gesprochen, so übertrafen die Frauen diese Teilnehmerzahl noch. Im Wettbewerb um die Adjutantin mussten die Treffer ausgezirkelt werden, so nahe beieinander lagen sie, doch der Treffer der neuen Adjutantin Nicole Thomas lag noch genauer in der Mitte als der von Rika Böttger. Böttger belegte auch beim Königsschießen der Damen nur den zweiten Platz. In diesem Wettbewerb hat Jacqueline Neubauer gewonnen. Adjutant von König Willi Schulz wurde Martin Brüning, und Dany Nagel ist neuer Kinderkönig.

Martin Brüning hatte sich mit seinem Team zum ersten Mal am Pokalwettbewerb um den Lahauser Firmenpokal beteiligt und wurde sofort Pokalsieger vor dem Hof Niemeyer und den „ACVocline“-Studios, deren Chefin Maxi Nivilinszki beste Einzelschützin war. Bei den Ortsvereinen siegte der Reitverein Sudweyhe, der mit Olivia Hüneke auch die beste Einzelschützin stellte, vor dem Shanty-Chor Mahndorf und der DLRG.

Der Mahndorfer Shanty-Chor hatte nicht nur am Pokalschießen teilgenommen. Als die Schützen am Nachmittag ihren König Herbert Wetjen abholen wollten, war alles für eine längere Erfrischungspause vorbereitet. Gemeinsam mit den Nachbarn des Königs hatte der Chor das arrangiert. Dafür bedankte sich Vorsitzender Peter Tiesing, als er abends in der Schützenhalle Sänger und Nachbarn begrüßte.

Die Proklamation hatte mit leichter Verspätung begonnen, denn bei der Anreise aus Walsrode hatte die Band Joy, die den Festball musikalisch gestalten sollte, eine Autopanne. Als „Feuerwehrmann im Schützenverein“ rettete Heiko Lehmann die Zeremonie. Er holte die an der Autobahn gestrandeten Musiker samt Equipment ab.

Der Vorsitzende des Schützenkreises Walter Huntemann zeichnete mehrere langjährige Mitglieder aus, von denen allerdings nur Elfi Liebermann, Kathi Tiesing und Hildegard Heitmannn anwesend waren. bt