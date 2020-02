Wildunfälle: Was nach einem Crash mit einem Tier zu tun ist - und wie man ihn vermeidet

Trotz aller Aufmerksamkeit lassen sich Wildunfälle nicht immer vermeiden. Unsere Autorin hat es selbst erlebt und sich gefragt: Was ist zu tun, wenn es geknallt hat?

Landkreis Diepholz - Es ist noch gar nicht besonders spät am Abend als ich auf der B 6 zwischen Weyhe und Barrien unterwegs bin – aber verdammt dunkel. Meine Gedanken verarbeiten gerade den erlebten Tag und schweifen ab. Dennoch sind die Sinne in Alarmbereitschaft. Denn: Wer weiß, was hinter dem nächsten Baum lauert? Vielleicht Freddy Krüger? Gerade als ich diese Vorstellung als surreal abgetan habe, bewegt sich etwas am Straßenrand. Ein Reh! Der Zusammenstoß? Unvermeidbar. So schnell geht das also – ein Wildunfall. Und nun?

Neben einer emotionalen Krise kommt es an Ort und Stelle auch noch zu einer finanziellen. Der Jäger bittet mich zur Kasse – 20 Euro. „Wie? In bar?“, frage ich ihn verdutzt. Auch in der Redaktion löse ich mit dieser Information Verwirrung aus. Eine Kollegin sagt: „Sei froh, ich musste für einen Hasenunfall 50 Euro zahlen.“ Wie kann ein Unfall mit einem Hasen teurer als ein Unfall mit einem Reh sein?

Wildunfall-Preise nicht von der Art und Größe des Tieres abhängig

Nach Angaben von Alfred Domröse, Fachdienstleiter für Sicherheit und Ordnung beim Landkreis Diepholz, sind die Preise nicht von der Art und Größe des Tieres abhängig. Die Jägerschaften würden sich einen pauschalen Betrag überlegen, der ihren Aufwand für das Ausstellen der Unfallbescheinigung und die Kadaverbeseitigung rechtfertige. „Im Landkreis Diepholz liegen die Kosten dafür zwischen 20 und 30 Euro“, sagt er. Im Landkreis Verden sei die Aufwandsentschädigung ähnlich hoch.

Cord Steinbrecher vom Landkreis Nienburg sagt: „Der Jagdausübungsberechtigte entscheidet selbst, ob er überhaupt eine Aufwandsentschädigung verlangt.“ Manche Revierinhaber würden bis zu 40 Euro nehmen, andere wiederum gar nichts. Der Betrag würde aber lediglich den Aufwand für die Unfallbescheinigung sowie das Aufstehen und Losfahren des Jägers entschädigen. „Die Kadaverbeseitigung übernimmt er auf eigene Kosten“, so Steinbrecher.

Wildunfall-Vereinbarung zwischen Niedersachsen und Jägerschaften

Domröse vom Landkreis Diepholz kommt im weiteren Telefonat auf eine Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und den Jägerschaften zu sprechen. Nach Einschätzung des Landes sollen im Landkreis Diepholz genügend Jäger vertreten sein, um die Polizei bei Wildunfällen entlasten zu können. Im Gegenzug werde den Jägern die Jagdsteuer erlassen. „In Niedersachsen beträgt diese fünf bis 25 Prozent vom Pachtpreis. Im Landkreis Diepholz waren es früher zehn Prozent“, erklärt Domröse.

Ein weiterer Punkt, über den ich mich wundere: Ich wusste nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Während meiner bislang siebenjährigen Autofahrer-Karriere habe ich immer geglaubt, dass solche Unfälle eh immer nur den anderen passieren. „Einmal ist immer das erste Mal“, hörte ich aber direkt nach dem Crash die Stimme meiner Mutter im Ohr. Die Stimme, die ich mir allerdings viel mehr gewünscht hätte, wäre die meines Fahrschullehrers gewesen, die mir Hilfestellung hätte geben können. Eines wusste ich aber noch: Bremsen, aber Draufhalten. Doch das ganze andere Wissen war wie weggeblasen.

Polizeisprecherin zu Wildunfällen: „Man muss immer bremsbereit sein“

Lena Steinbrecher, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Diepholz, erklärt allgemeingültig: „Man muss immer bremsbereit sein.“ Außerdem gelte: „Wo ein Wildtier ist, sind oftmals noch weitere.“ Also sei die Gefahr nach einem Reh nicht gebannt. Wenn ein Wildtier die Fahrbahn überquert, sollen Autofahrer abbremsen und im besten Fall abblenden und sogar hupen. Der natürliche Impuls eines Autofahrers sei auszuweichen. „Dem sollten sie widerstehen“, mahnt sie. Denn: Die Gefahr, beim Ausweichen mit dem Gegenverkehr oder einem Baum zusammenzustoßen sei weitaus höher und in der Konsequenz teurer.

Gerade in der Dämmerung, nachts, bei Nebel sowie in Waldgebieten und auf neugebauten Straßen sollen Autofahrer besonders aufmerksam sein. Zu Letzterem ergänzt sie: „Bei komplett neu erschlossenen Straßen rechnet das Wild noch nicht damit, dass dort Autos fahren.“

Wilderei beginnt, wenn das Wild nach Hause gebracht wird

Ein weiteres Thema, das Unfallverursacher teuer zu stehen kommen kann, ist Wilderei. Scheinbar ein Mythos, der sich in meinem Gehirn aber eingebrannt hat, lautet: Wilderei beginnt dann, wenn man das Wild zu weit vom Unfallort entfernt.

Alfred Domröse vom Landkreis Diepholz widerlegt diesen Glauben. Wilderei sei es erst, wenn der Autofahrer das Wild mit nach Hause nehme. Ob das überhaupt sinnvoll wäre, bliebe fragwürdig. Denn: „Die Gefahr, dass man ein krankes oder altes Wild überfährt, ist sehr hoch“, sagt er. Das sei wie bei Menschen. „Mit dem Alter werden die Sinne schlechter“, erklärt Domröse.

Wilderei ist in Deutschland strafbar

Außerdem ist Wilderei strafbar. Kristina Hillebrecht vom Landgericht Verden nennt Sanktionen zwischen drei Monaten und fünf Jahren Freiheitsentzug. Fünf Jahre Gefängnis stünden einem möglicherweise bevor, wenn er vorsätzlich handele und wiederholt auffalle.

Der schlimmste Fall wäre laut Staatsanwaltschaft die Aufnahme eines „Nebengewerbes“ mit Wilderei. Neben Gefängnis seien Geldstrafen möglich. „Das konkrete Strafmaß hängt aber sehr stark von den Umständen des Einzelfalls ab“, sagt sie. Eine konkrete Geldbuße könne sie nicht nennen.

Tote Tiere werden oft im Revier der beteiligten Jäger vergraben

Am Ende werde das getötete Wild vom Jäger eingesammelt. „In den meisten Fällen vergraben sie das Tier dann in ihrem Revier“, so Domröse. Eine Alternative ist der sogenannte Luderplatz. Dort werde der Kadaver platziert, um fleischfressende Tiere anzulocken.

Insgesamt berichtet Polizeipressesprecherin Lena Steinbrecher von 700 bis 800 Wildunfällen im Landkreis Diepholz jährlich. „Das schwankt von Jahr zu Jahr immer etwas, hält sich aber in dem Bereich“, erläutert sie. Die aktuellste Statistik aus 2018 zeigt 735 Wildunfälle mit Sachschaden, wobei es vier Schwerverletzte und sieben Leichtverletzte gab. 2017 gab es genau einen Wildunfall mehr. Eine Person wurde sogar tödlich verletzt.

Konkrete Unfallschwerpunkte gebe es im Landkreis Diepholz aber nicht. „Man muss überall mit Wildwechsel rechnen“, erläutert Steinbrecher.