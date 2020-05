Wildblumen für Blühstreifen

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wer Insekten etwas Gutes tun will und zum Beispiel im Garten eine Fläche von maximal zehn Quadratmetern übrig hat, kann im Rathaus und auch bei Bauer Brüning in Lahausen Tüten mit kostenlosem Saatgut bekommen.

Die Gemeinde beteiligt sich damit an einer Aktion zur Förderung der Insektenwelt der Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz. Bürgermeister Frank Seidel hat einen Weg gefunden, wie in der Corona-Krise die Tüten an die Insektenfreunde gelangen, denn viele Einrichtungen, bei denen üblicherweise solche Päckchen mit Samen erhältlich sein sollten, sind laut Gemeinde derzeit geschlossen. Die Gemeindeverwaltung will die teilweise Öffnung des Rathauses nutzen, um möglichst viele Tüten abzugeben.

Maximal drei Tüten je Haushalt werden verteilt: Wer sich welche sichern möchte, kann sich im Rathaus unter den Nummern 04203/71 102 oder -144 melden. Die Tüten sind außerdem erhältlich im Hofladen der Familie Brüning an der Lahauser Straße 41 in Lahausen oder an deren Verkaufsstand auf dem Wochenmarkt.

Außerdem bietet die Gemeinde einen besonderen Service an: Im Rahmen von Dienstfahrten könnten Rathausmitarbeiter die Tüten in Briefkästen einwerfen. Diesen blühenden Lieferservice kündigt Ulf Panten, Umweltbeauftragter der Gemeinde, an. Das gilt unter anderem besonders für die Weyher, die wegen der Corona-Krise nicht aus dem Haus können.