Wildbienen im Garten: Weyhes Insektenbeauftragter ruft zu Gelassenheit auf

Von: Dierck Wittenberg

Wildbienen schützen: Heiko Janßen gibt Tipps. © Wittenberg

Es fängt wieder an zu summen und zu surren in den Gärten. Das sorgt mitunter für besorgte Anrufe bei Heiko Janßen, berichtet der für die westlichen Ortschaften zuständige ehrenamtliche Insektenbeauftragte der Gemeinde.

Weyhe – Janßen ruft hier zu Gelassenheit auf – und dazu, den Garten noch einladender für wilde Bienen zu gestalten.

Denn um Vertreter dieser Bienenarten, von denen laut Janßen rund 360 in Niedersachsen vorkommen, handelt es sich aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit. Denn Wildbienen seien häufig schon im Frühjahr fleißig, wenn die Honigbiene noch gar nicht da sei. Anders als Honigbienen stächen die zum Teil wesentlich kleineren Wildbienen nicht. „Die sind harmlos“, betont Janßen. Oft reiche die Kraft nicht aus, um mit ihrem Stachel in die menschliche Haut einzudringen.

Heiko Janßen rät deshalb dringend davon ab, Insektengift einzusetzen oder die Nester anderweitig zu bekämpfen, auch wenn die sich beispielsweise zwischen den Fugen auf der Terrasse befinden. Die Aktivitätsspanne der Wildbienen sei ohnehin kurz, „nur vier bis acht Wochen“, so Janßen.

Ihr Beitrag zum Ökosystem ist groß

Ihr Beitrag zum Ökosystem ist gleichwohl entscheidend und laut Janßen auch größer als der, den die Honigbienen leisten. „Wildbienen haben eine wesentlich größere Bedeutung für die Natur, was Bestäubung angeht.“ Der Insektenbeauftragte unterstreicht: „Die Wildbienen sind überall. Die Wildbienen sorgen dafür, dass unsere Wildflora nicht ausstirbt.“

Allerdings hätten sie oft nur einen Radius von 300, 400 Metern. Auch deshalb ist es wichtig, die Brut der Tiere nicht zu stören. Zwei Drittel der Wildbienen nisteten im Boden. Deshalb appelliert der Insektenbeauftragte: Im Beet sollte man das Laub lieber liegenlassen und den Boden nicht aufreißen. „Wer an den Boden mit dem Grubber drangeht, hat wieder was zur Vernichtung der Wildbienen beigetragen“, so Janßen.