Wie Weyhe sich im März 2013 gegen Rechtsextreme gewehrt hat

Teilen

Der Aufmarsch der Partei „Die Rechte“ blieb fast ohne Publikum. © Sigi Schritt

Den tödlichen Angriff auf den jungen Weyher Daniel S. griffen rechtsextreme Gruppen im März 2013 für ihre Zwecke auf. Dagegen setzte sich die Gemeinde zur Wehr. Ein Rückblick.

Weyhe – Zehn Jahre ist es her, dass Kirchweyhe bundesweit im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Nach einem tödlichen Angriff auf den 25-jährigen Daniel S. am Kirchweyher Bahnhof mobilisierten verschiedene extrem rechte Gruppierungen und Parteien im Netz und auf der Straße gegen – wie sie sagten – „Ausländergewalt“ und „Deutschenhass“. Das wiederum ließ die Gemeinde – Bürger und Verwaltung – nicht unbeantwortet.

Zu Gedenkveranstaltungen, die zugleich ein Zeichen gegen die Instrumentalisierung des Vorfalls von Rechtsaußen setzten, kamen Tausende Teilnehmer. „Auf die Weyher ist Verlass, haben wir damals gesagt im Rathaus“, erinnert sich Frank Lemmermann, seinerzeit Bürgermeister von Weyhe.

Weyhe im März 2013: Trauer auf dem Pulverfass

Es waren äußerst angespannte Wochen. Von „Trauer auf einem Pulverfass“ schrieb etwa die „Süddeutsche Zeitung“. Der März 2013 ist bei Lemmermann noch präsent: „Das war ja auch ganz schön schlimm“, sagt er. „Nie wieder“ lautet der Schluss, den er aus dieser Zeit zieht: „Ich wünsche mir, dass sich so etwas nie wiederholt.“

Trauer: Am Bahnhof versammelten sich Tausende Menschen, um Daniel S. zu gedenken und um ein Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit zu setzen. Hier Pastor Holger Tietz mit der Familie des Verstorbenen. © Sigi Schritt

Begonnen hatte alles in der Nacht zum 10. März, einem Sonntag, mit einem Streit in einem Discobus, den das spätere Opfer nur schlichten wollte. In Kirchweyhe angekommen, trat der Haupttäter ihm aus einer Gruppe heraus in den Rücken, er fiel, wurde weiter attackiert. Vier Tage später starb er im Krankenhaus.

Gegen den in Weyhe aufgewachsenen, türkischstämmigen Cihan A. wurde zunächst Anklage wegen Mordes erhoben, das Landgericht Verden verurteilte ihn wegen Körperverletzung mit Todesfolge schließlich zu fünf Jahren und neun Monaten Jugendhaft. Es sei auszuschließen, dass die Nationalitäten bei der Tat eine Rolle gespielt haben, hatte der zuständige Staatsanwalt früh im Verfahren erklärt.

1500 Teilnehmer bei Trauerkundgebung, die sich gegen Ausgrenzung wendet

Die ersten Berichte, darunter in der Kreiszeitung, hatten die Herkunft des Opfers und der Täter nicht thematisiert. Stichworte wie „Schlägerbande“, „alles Südländer“ oder „Türke“ fielen dann in den Berichten der „Bild“ – und wurden für ausländerfeindliche Propaganda genutzt. Die seit 2012 in Deutschland aktive „Identitäre Bewegung“ griff den Vorfall auf („Deutschenhass tötet“), ebenso die NPD und die Partei „Die Rechte“, die zu „Mahnwachen“ und Demonstrationen aufriefen.

Die versuchte die Gemeindeverwaltung nach Kräften zu unterbinden. Stattdessen drängten sich am 16. März vormittags 1500 Menschen bei einer Kundgebung am Bahnhofsplatz, zu der die im Gemeinderat vertretenen Parteien, der Präventionsrat, der Integrationsrat und der Runde Tisch gegen Rechts – für Integration aufgerufen hatten.

Weyhe war durch Runden Tisch gegen Rechts nicht unvorbereitet

Den Runden Tisch gibt es bereits seit 2001. In ihm sind neben den Gemeinderatsparteien, Schulen, Jugendhäuser, Kirchengemeinden und viele andere vertreten. Der Leester Pastor Holger Tietz, der den Runden Tisch lange Jahre leitete, appellierte bei der Kundgebung, die Tat richtig einzuordnen. Sie sei ein Verbrechen, das nichts mit der Herkunft von Opfer und Täter zu tun habe.

Nach heutiger Einschätzung von Ralf Beduhn – der pensionierte Lehrer leitete an der KGS Leeste lange Jahre die „Antifa-AG“ – hat unter anderem der Runde Tisch dazu beigetragen, dass Weyhe im März 2013 nicht unvorbereitet war. „Ich halte das für einen Teilerfolg, dass die Rechten das nicht für sich instrumentalisieren konnten“, sagt Beduhn rückblickend.

Demonstrationsroute führte durch die Geschwister-Scholl-Straße

Am darauf folgenden Samstag, 23. März, kamen rund 1000 Teilnehmer zu einer erneuten Mahnwache zusammen. Die Gemeinde hatte die Weyher dazu aufgerufen, zum Kirchweyher Bahnhof zu kommen, „um erneut ihre Trauer und Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen, ein klares und unübersehbares Zeichen gegen Gewalt zu setzen und deutlich zu machen: Weyhe ist bunt, nicht braun!“

Anlass war eine Demonstration der Partei „Die Rechte“. Nachdem die Gemeindeverwaltung diese Demonstration zunächst verboten hatte, ließ die rechtsextreme Partei unter Christian Worch, einem führenden Vertreter der deutschen Neonazi-Szene, sie kurzfristig gerichtlich durchsetzen. Letztlich demonstrierte „Die Rechte“ mit rund 80 Anhänger auf einem fast menschenleeren Rathaus-Parkplatz.

Die Teilnehmer der „Die Rechte“-Demonstration zogen weitgehend unverrichteter Dinge über die damalige Bahnhofsbaustelle wieder ab. © Sigi Schritt

Als zuständige Genehmigungsbehörde könne man die Rahmenbedingungen festlegen, erläutert Lemmermann. Da sei man ein bisschen kreativ geworden: Die Rechten könnten ja am Rathausplatz demonstrieren. „Es war saukalt“, erinnert sich der frühere Verwaltungschef. Selbst die Rathausmitarbeiter, die das Geschehen – von drinnen – beobachteten, hätten gefroren. Zudem verlief die Demonstrationsroute an jenem Tag nicht ganz zufällig durch die Geschwister-Scholl-Straße.

Es ging auch darum, dass nicht eine ganze Bevölkerungsgruppe ausgegrenzt wird.

Als „wehrhafte Bürokratie“ hat die Tageszeitung „taz“ die Weyher Rathausverwaltung in ihrem Widerstand gegen Neonazis später im Jahr anerkennend bezeichnet. Eine Beschreibung, mit der Lemmermann sich anfreunden kann? „Wehrhaft waren wir“, bestätigt der damalige Bürgermeister. „Es ging auch darum, dass nicht eine ganze Bevölkerungsgruppe ausgegrenzt wird“, so Lemmermann. „Die hatten Angst“, sagt er über das, was er aus der türkischen Community gehört hatte.

Die Mobilisierung auf der Straße war weniger erfolgreich, als sich die radikalen Rechten wohl erhofft hatten. Umso heftiger fielen dann Angriffe im Internet, per E-Mail oder auch auf Briefpapier aus, die dem Verwaltungschef und seinen Mitarbeitern galten. Die Beleidigungen, Bedrohungen und Fälle von Volksverhetzung hat das Rathaus gesammelt – zwei Leitz-Ordner waren es laut Lemmermann – und über den Weyher Rechtsanwalt René Lancker bei der Verdener Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Gemeinde brachte Drohungen und Beleidigungen zur Anzeige – „Staat muss wehrhaft sein“

Von einem Fall weiß der damalige Verwaltungschef: Ein Professor in bester Wohngegend sei beim Frühstück von der Polizei abgeholt worden. Herausgekommen sei immerhin eine Geldstrafe.

Dass eine Gemeinde so konsequent gegen Beleidigungen und Bedrohungen vorgeht, das sei zur damaligen Zeit ungewöhnlich gewesen, so der Anwalt. Aber: „Diese Null-Toleranz-Politik hat sich bewährt“, betonte Lancker – eine Einschätzung, die er auch aus dem Deutschen Städtetag vernommen habe „Der Staat muss wehrhaft sein.“ Das sei auch seine Haltung als Anwalt.