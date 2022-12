Wie die Polizei Todesnachrichten überbringt und wie Notfallseelsorger helfen

Von: Dierck Wittenberg

Pastor und Polizist im Austausch: Gerald Meier (l.) und Domenico Corbo, Leiter der Weyher Polizeidienststelle . © Dierck Wittenberg

Es ist eine der schwersten Aufgaben, die Polizisten zu bewältigen haben: das Überbringen einer Todesnachricht. Wie gehen die Beamten dabei vor und was bewegt sie? Darüber haben sich Polizei, der Hospizverein Weyhe sowie die evangelische Felicinaus-Kirchengemeinde ausgetauscht.

Weyhe – „Ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihr Ehemann bei einem Verkehrsunfall verstorben ist.“ Wie gehen Polizisten damit um, wenn sie eine solche Nachricht zu überbringen haben? Darüber hat Domenico Corbo, Leiter des Polizeikommissariat Weyhe, kürzlich mit Gerald Meier, Pastor bei der evangelischen Felicinaus-Kirchengemeinde, gespreochen.

Todesnachrichten überbringen: Welche Institution kommt wann?

In die Alte Wache eingeladen hatte der Verein Hospiz Weyhe. Allen drei Organisationen können hinzukommen, wenn Angehörige mit einem Todesfall konfrontiert sind. Dass es hier eine Aufeinanderfolge gibt, war für die rund 15 Zuhörerinnen und Zuhörer vom Hospizverein eine der Erkenntnisse des Abends: „Erst kommen Sie, dann kommen Sie, und wir kommen danach“, lautete eine Zusammenfassung. Also: zuerst der Polizist, dann der Pastor und schließlich die Trauergruppe des Hospizvereins.

Wobei es, auch das kam zur Sprache, durchaus Situationen gibt, in denen die Beamten direkt Hilfe von außen hinzuziehen – durch einen Seelsorger oder das Kriseninterventionsteam. „Wenn wir weg sind, und da ist sonst keiner mehr“, umriss Corbo so eine Situation. Und allgemeiner: „Wenn die Umstände besonders tragisch sind.“

Die Überbringung von Todesnachrichten sei, auch aufgrund der Umstände, „eine der schwersten Aufgaben, die wir als Polizeibeamte zu bewältigen haben“, so Corbo.

Nicht jeder Tod ist ein Fall für die Polizei. Neben Unfällen, Selbsttötungen oder Kapitalverbrechen nannte er eine weitere, geläufigere Gruppe, bei denen die Polizei eingeschaltet werden muss: Wenn der Arzt im Totenschein eine ungeklärte Todesursache vermerkt, sei eine polizeiliche Leichenschau vorgeschrieben. Das könne schwer zu vermitteln sein, so Corbo. Schließlich bedeute ein Kreuz in einer falschen Zeile des Totenscheins, dass mit der Polizei eine staatliche Behörde in den privaten Bereich der Angehörigen eindringt.

Für die Überbringung von Todesnachrichten zählte der Polizeioberrat mehrere Grundsätze auf: Sie würden immer persönlich (statt am Telefon) und immer zu zweit überbracht. Es sollte immer ein erfahrener Kollege dabei sein. „Wir sprechen im Team die Aufgaben ab: Wer spricht, wer hält sich zurück“, erläuterte Corbo.

„Die Zeit spielt nicht für uns“: Social-Media ein größer werdendes Problem

Erschwerend kommt hinzu, dass sich Informationen in den sozialen Medien schnell verbreiten – auch zu Angehörigen von Unfallopfern. „Wir stehen vor einem Dilemma: Die Zeit spielt nicht für uns“, sagte Corbo. Es gelte, auf der Dienststelle so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Denn es sei sicher, dass viele Fragen zum Hergang kommen werden.

„Auch uns passieren Fehler“, gestand Corbo. Er nannte die Nachricht vom Tod des Vaters eines 18-Jährigen als Beispiel. Erst vor Ort habe sich herausgestellt, dass vor wenigen Wochen auch die Mutter des jungen Mannes verstorben war: Ein Fall, in dem die Beamten einen Seelsorger hinzuziehen würden.

Den Moment, bevor er an der Tür klingelt, umschrieb Corbo so: „Wir atmen noch mal durch und wissen, dass wir jetzt das Leben eines Menschen verändern werden.“ Darauf folgten die Schritte: Sich vorstellen, hereinkommen, die Bitte sich zu setzen. „Dann das oberste Gebot: Die Nachricht muss sofort raus.“

Hospiz Weyhe Infos zur Trauergruppe und zur Hospizbegleitung, für die derzeit neue Ehrenamtliche gesucht, werden, unter: hospiz-weyhe.de.

Er persönlich lasse bei mehreren Personen alle versammeln, um die Nachricht einmal zu überbringen, so Corbo. Auch Kinder, die zum Haushalt gehören. Damit habe er keine negativen Erfahrungen gemacht. Hier gab ihm Gerald Meier recht: „Ich denke, wir können Kindern mehr zutrauen, als wir uns das eingestehen.“ Kinder hätten einen natürlichen Schutz.

Nach dem Überbringen der Nachricht heißt es laut Domenico Corbo: abwarten. Dass die Menschen unterschiedlich reagieren, möglicherweise einer den Raum verlässt, um sich vielleicht selbst etwas anzutun: Das sei ein Grund dafür, dass die Polizei zu zweit komme. Wann sie sich zurückziehen, entschieden die Beamten – per Blickkontakt – vor Ort. Man bleibe 15, 20, 30 Minuten, manchmal eine Stunde. „Wenn wir das Gefühl haben, die Situation ist stabil.“

Wir sind weit davon entfernt, dass wir bei der Polizei – wie noch vor Jahrzehnten – nicht über Gefühle reden würden.

Aber damit endet der Einsatz nicht, weil Wert auf Nachbearbeitung gelegt werde. „Wir sind weit davon entfernt, dass wir bei der Polizei – wie noch vor Jahrzehnten – nicht über Gefühle reden würden“, betonte Corbo. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf den inzwischen hohen Frauenanteil, der ihm zufolge unter Berufsanfängern bei mehr als 50 Prozent liegt.

Am Punkt, an dem sich die Polizei zurückzieht, übergab Domenico Corbo an den zu seiner Rechten sitzenden Pastor – der anerkennend feststellte, dass die Polizei für die Aufgabe sehr gut ausgebildet sei. „Das gibt’s für Pastoren im Studium nicht“, sagte Gerald Meier. Auch im Vikariat (also dem praktischen Teil der Pastorenausbildung) sei er nicht darauf vorbereitet worden.

Allerdings ist es heutzutage selten geworden, dass ein Pastor als Erster eine Todesnachricht überbringt. Das sei erstens Polizei-Aufgabe und stehe zweitens für die „Säkularisierung unserer Zeit“, so Meier. Er erinnerte aber auch an eine, heute mitunter in Vergessenheit geratene, klerikale Handlung: die Aussegnung, also einen letzten Segen für den Verstorbenen.

„Notfälle haben die Angewohnheit, sich vorwiegend nachts zu ereignen.“: Notfallseelsorge immer erreichbar:

Häufiger als die Überbringung der Todesnachricht selbst seien Einsätze im Rahmen der Notfallseelsorge: Einem System, über das die Leitstelle Tag und Nacht einen Pastor erreicht. Allerdings könne – wegen des Zuschnitts des Kirchenkreises – das Notfalltelefon auch in Hoya klingeln, so Meier. Zu Situationen der Notfallseelsorge kann es jederzeit kommen: „Notfälle haben die Angewohnheit, sich vorwiegend nachts zu ereignen.“

Meier zitierte ein „sehr weises“ Credo, das ein Kollege einmal geäußert habe: „Was ist ein Pastor? Ein Pastor ist jemand, der Zeit hat.“ Über die Notfallseelsorge sagte er deshalb: „Ich bleibe so lange, bis jemand da ist, der die Situation als nicht direkt Betroffener übernehmen kann.“

Noch später kommt dann möglicherweise eine Trauerbegleitung ins Spiel. Darauf hatte auch Karin Meiners vom Verein Hospiz Weyhe zu Beginn des Gesprächs hingewiesen: Wenn das Loch kommt, in das man möglicherweise erst später fällt. Meiners betonte: „Wir wollen das auch als Netzwerk verstehen.“

Das Gespräch vor Aktiven des Hospizvereins war nach dessen 25-Jahr-Feier entstanden. Domenico Corbo war da verhindert gewesen. Aber man sei mit dem Verein und Pastor Meier über Schnittmengen ins Gespräch gekommen. Die ergaben sich beim Thema Todesnachrichten und Angehörigenbetreung. Und, wie sich gezeigt hat, im Umgang damit. Dass etwa Routine helfe, war eine Erfahrung aus der Hospizarbeit, der auch Corbo für die Überbringung der Todesnachrichten zustimmen konnte.