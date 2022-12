„Weyhnachtsmarkt“: Beschicker und Helfer ziehen eine positive Bilanz

Von: Sigi Schritt

Sarah Bremser im Autohaus-Brandt-Zelt: In der Box befinden sich viele Lose. © Sigi Schritt

Wer den „Weyhnachtsmarkt“ in Kirchweyhe besuchen möchte, hat nur noch am Donnerstag und Freitag dazu Gelegenheit. Die Beschicker ziehen derweil eine positive Bilanz. Die Menschen hätten sich nach den Beschränkungen in den vergangenen Corona-Jahren über die neue Freiheit sehr gefreut.

Weyhe – Wenige Stunden bis Heiligabend: Das bedeutet, dass der „Weyhnachtsmarkt“ auf dem Marktplatz in Kirchweyhe bald schließt. Wer ihn noch besuchen möchte, hat also nur heute und morgen Gelegenheit. Bereits jetzt ziehen die Beschicker und Helfer eine positive Bilanz.

Petra Carstens vom Ausschankstand beim Kinderkarussell ist mit der Resonanz „sehr zufrieden“. Ihre Gäste seien bislang gut drauf gewesen, sagt sie. Die Besucher hätten sich gefreut, einen Markt vorzufinden, auf dem es keine Corona-Auflagen mehr gibt.

Petra Carstens © Sigi Schritt

Lob hörte Petra Carstens nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von den jüngsten Besuchern. „Die Kinder waren froh, dass sie Karussell fahren durften“, sagt sie und deutet auf das Fahrgeschäft, das sich in direkter Nachbarschaft ihres Ausschankbetriebs befindet. Mädchen und Jungen hätten es zudem genossen, heißen Kakao zu trinken und auf dem Platz rund um die hohe Weihnachtstanne zu toben.

Martina Fortmann © Sigi Schritt

Ähnlich äußert sich Martina Fortmann. Sie betreibt einen Zuckerwagen und verkauft Süßes. Martina Fortmann zieht ebenfalls eine positive Bilanz. Gebrannte Mandeln seien bei ihr stark nachgefragt worden. Sie habe sich Mühe gegeben, den Preis für Mandeln unten zu halten. „Anderswo kostet eine Tüte bereits 4,50 Euro.“ Die 100-Gramm-Tüte auf dem Weihnachtsmarkt in Weyhe sei einen Euro preiswerter. Weshalb? „Wir wollen kundennah sein“, sagt sie. Der Markt in Kirchweyhe sei ein Familienmarkt, der nicht nur einmal, sondern während seiner mehrwöchigen Dauer mehrmals besucht wird. Diesem Umstand wolle Martina Fortmann gerecht werden.

Das positive Bild von anderen Ständen bestätigt Frank Bölling. Er habe an seinem Stand „Boes Hüttenzauber“ zusammen mit seiner Frau Hilke nette Gäste bewirtet. Diese hätten alle Getränke nachgefragt – vom Kinderpunsch bis zum heißen Glühwein.

Hilke und Frank Bölling © Sigi Schritt

Den Abschluss des Tages bildet ein inzwischen vertrautes Ritual: Frank Bölling läutet eine Glocke. „Das bedeutet, es ist gleich 21 Uhr“, erklärt er. Er nehme die letzte Bestellungen an.

Mit welchen Worten würde er rückblickend den Markt beschreiben? „Klein, persönlich und intim“, so Bölling.

Ein paar Meter weiter ist der Stand von Matthias Eggers ebenfalls umlagert. Auch er bestätigt das positive Bild. Neben den vielen Getränken sei insbesondere der neue Rosé-Glühwein nachgefragt worden, sagt Matthias Eggers. Wie beschreibt er den Markt? „Klein, gemütlich und jeder ist willkommen“, antwortet er. Befürchtungen, dass die Fußball-WM sich negativ auf die Besucherzahlen auswirken könnten, hätten sich nicht bestätigt. Es sei deutlich geworden, dass sich die Besucher lieber auf dem Weihnachtsmarkt getroffen hätten, als daheim vor den Fernsehgeräten zu hocken.

Matthias Eggers © Sigi Schritt

Die Fußballfans hätten die Spiel-Ergebnisse lediglich auf ihren Handys registriert. „ARD und ZDF, die die Spiele übertragen haben, haben gemerkt, dass die Winter-WM ein Schuss in den Ofen war“, sagt er.

Seit der Markteröffnung im November hätten Besucher im Zelt des Autohauses Brandt bei einer Aktion für den guten Zweck viele Lose gekauft (wir berichteten). Das sagt Sarah Bremser, Auszubildende im Weyher Autohaus. Sie betreut an diesem Tag das Zelt. Dort dürfen sich Gäste nicht nur aufwärmen, sondern Speisen an Stehtischen verzehren. Und falls dort Fragen zum ausgestellten E-VW-Bus kommen, beantworte sie die gerne, sagt sie.