Große Spendenbereitschaft für Jugendfeuerwehr-Zeltlager in Weyhe

Von: Dierck Wittenberg

Mehr als 50 Jugendfeuerwehren werden im Juli ihre Zelte in der Nähe des Weyher Freibads aufschlagen. © Archivfoto: Wittenberg

Firmen und Privatleute haben das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2023 in Weyhe bereits mit Spenden im Wert von fast 5000 Euro unterstützt. Die Vorbereitungen gehen unterdessen in die heiße Phase.

Weyhe – Noch vier Monate und gut eine Woche bis zum Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Weyhe. „Die heiße Phase beginnt jetzt“, bestätigt Marcel Balk, stellvertretender Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Weyhe, gegenüber der Kreiszeitung.

Die Ausrichtung eines Zeltlagers mit mehr als 2000 Teilnehmern ist eine Herausforderung. Zugleich zeigt sich eine große Unterstützungsbereitschaft in der Gemeinde und darüber hinaus.

Wie einmal jährlich vorgeschrieben, hat die Verwaltung den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über Zuwendungen im Wert von 100 bis 2000 Euro unterrichtet, die 2022 eingegangen sind. Aus der Übersicht wird deutlich: Neben Sach- und Geldzuwendungen für die Sozialstation, Schulen, Kindertagesstätten oder für Baumpflanzungen waren im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Spenden zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr bei der Gemeinde eingegangen.

Dazu zählen Geld- und T-Shirt-Spenden zugunsten der Gemeindejugendfeuerwehr oder einzelner Jugendfeuerwehren. Darüber hinaus sind acht Geldspenden zugunsten des Kreisjugend-Feuerwehrzeltlagers eingegangen – im Wert von zusammen gut 4900 Euro. Unter den Spendern sind Unternehmen und Einzelpersonen aus der Gemeinde, aber auch jeweils ein Unternehmen aus Stuhr und aus Hannover.

Zu Spenden hatten die Ausrichter von der Weyher Feuerwehr unter anderem Ende November bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Großereignisses aufgerufen. Ziel war und ist, moderate Verkaufspreise sicherzustellen: Alle, die teilnehmen, sollen sich vom Taschengeld ein Eis kaufen können, wenn sie möchten.

Außerdem werben die Vertreter der Weyher Feuerwehr nach wie vor um freiwillige Helfer. Ein Info-Abend in der KGS Kirchweyhe sei „sehr gut besucht“ gewesen, berichtet Marcel Balk. Inzwischen habe man rund 80 ausgefüllte Helferbögen von Externen gesammelt (Mitglieder der Feuerwehr kommen also noch hinzu). So weit, dass man Dienstpläne für die freiwilligen Helfer aufstellen könnte, sei man aber noch nicht. Auch die Einkaufspreise für Snacks ließen sich noch absehen.

„Wir merken: Es sind jetzt alle beschäftigt“, beschreibt der stellvertretende Pressesprecher den Beginn der heißen Phase. Auf 18 verschiedene Aufgabenfelder haben sich Teams verteilt. Darunter etwa für Dorfplatz und Verkaufsbuden, Lagerzeitung und Öffentlichkeitsarbeit, Bauhof oder Sportwettbewerbe. „Der Dorfplatz ist schon geplant“, berichtet Balk. Mit zwei aus Baumstämmen gefertigten Holzlokomotiven sei schon ein Teil der Dekoration fertig. Er erwähnt zudem, dass der Bauhof die letzten Teile – Lichterketten – aus Asendorf abholen werde.

„Wir freuen uns“, sagt Marcel Balk über die Stimmung in der Weyher Feuerwehr vor dem Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager. Es wird das erste im Kreis seit 2019 sein, nachdem es 2022 in Bruchhausen-Vilsen noch coronabedingt abgesagt worden war.

Weitere Informationen

Auf www.zeltlager2023.de sind die Helferbögen sowie Angaben zum Sponsoring zu finden.