Digitale Informationen zu Sehenswürdigkeiten: Weyher Tour als „Actionbound“

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Navigieren und informieren: Im Reisegarten am Dreyer Hafen stellen Karin Busch und Paul Athmann von der Gästeführung Weyhe die Weyher Tour als „Actionbound“ vor. © Wittenberg

Die Sehenswürdigkeiten der Gemeinde bei einer Fahrrad-Rundtour entdecken: Darum geht es bei der Weyher Tour, die sich nun auch mithilfe der App „Actionbound“ erkunden lässt.

Weyhe – Von der Alten Weser über die Felicianus-Kirche ins Böttchers Moor und von da zum Kirchweyher Bahnhof: Aus diesen und weiteren Sehenswürdigkeiten – insgesamt sind es 14 – besteht die Weyher Tour, ein Radrundweg mit gut 33 Kilometern Strecke. Mit Kurzbeschreibungen auf der einen Seite, einer Karte auf der anderen, ist diese auf einem Faltblatt zusammengefasst, das die Mittelweser-Touristik herausgegeben hat.

Zusätzlich kann man sich nun auch per App durch die Gemeinde leiten lassen. Denn: Mitglieder der Weyher Gästeführung haben die Tour als sogenannten Actionbound erstellt. Dahinter verbirgt sich eine kostenlos nutzbare App für Smartphones und Tablets. Damit lassen sich interaktive Schatzsuchen, Museumsführungen oder eben auch touristische Touren erleben.

Den „Actionbound“ haben Karin Busch und Paul Athmann vom Team der ehrenamtlichen Gästeführer dort vorgestellt, wo die Tour startet und endet, im Reisegarten am Dreyer Hafen. „Ich würde behaupten, dass fast jeder Weyher etwas Neues entdecken kann“, sagte Gemeindesprecher Sebastian Kelm beim Ortstermin. „Wir haben versucht, möglichst viele geschichtliche Informationen zusammenzutragen“, erläuterte Paul Athmann. Etwa, wie die alte Dreyer Eisenbahnbrücke 1927 über die Weser per Dampfer nach Uesen transportiert wurde, nennt Karin Busch ein Beispiel. „Da steckt Herzblut drin“, bescheinigte Bürgermeister Frank Seidel den Gästeführern angesichts der Detailfülle.

Die App hilft bei der Navigation, sie erlaubt jedoch mehr als bloße Routenführung. Wie das funktioniert, erläutert Athmann in einer begleitenden Presse-Information: Beim Erreichen des jeweiligen Ziels ertönt ein Signal, und man kann die Informationen über den Ort – in Text und Bild – abrufen. Auf einer Karte ist zu sehen, wo man sich befindet und wo die nächste Station liegt. Andere Funktionen, die Actionbound außerdem bietet, etwa die Erstellung von Quizzen, haben die Gästeführer dagegen nicht genutzt.

Freilich lassen sich die Informationen auch abrufen, ohne vor Ort zu sein. Paul Athmann empfiehlt sogar, vor dem Beginn der Tour einen Blick in App zu werfen: Schließlich habe nicht jeder eine Smartphone-Halterung fürs Fahrrad.

Zudem kann man sich so über Teil-Abschnitte schlaumachen, die einen besonders interessieren. Denn für die gesamte Tour von 33 Kilometern müsse man mit zwei Stunden reiner Fahrzeit rechnen, erwähnte Karin Busch. In der App ist die Tour in mehr als 20 Abschnitte unterteilt. Die lassen sich einzeln und unabhängig voneinander anfahren. Man könne die Tour auch von zu Hause durchspielen, so Busch.

Ein Hintergedanke sei gewesen, mehr junge Menschen zu interessieren, erläuterte die Sprecherin der Gästeführung. „Da sind die digitalen Formate die richtigen.“ In seiner Mitteilung schreibt Paul Athmann: Die Weyher Gästeführung möchte mit der Veröffentlichung dieses ersten Bounds Erfahrungen sammeln, inwieweit das Angebot angenommen wird, und wie die Nutzerinnen und Nutzer diesen Service bewerten.

Bei positiven Rückmeldungen seien weitere Bounds für Fahrradtouren, aber auch für Wanderungen und zu Fuß erreichbare Ziele in der Gemeinde denkbar.

Weyher Tour

Die App „Actionbound“ lässt sich von de.actionbound.com/download/ oder den App-Plattformen von Apple und Google herunterladen. Nach der Installation ist die Tour über das Feld „Bound finden“ auffindbar (erster Treffer mit dem Suchbegriff „Weyher Tour“). Über „Start“ wird die Tour vorgeladen. Das erlaubt, die Tour auch ohne Verbindung zum Internet zu fahren. Ein QR-Code zum Auffinden der Weyher Tour soll bald folgen.