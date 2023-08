Volles Programm in Weyhes Kulturscheune: Kalender bis Dezember vorgestellt

Von: Dierck Wittenberg

Mit Weihnachtsmann und Manga-Comics: Weyhes Kulturbeauftragte Hedda Stock (v.l.), Krimiautor Holger Wittschen und Bibliotheksmitarbeiterin Lisa-Marie Falk präsentieren einen Ausblick aufs Programm in der Kulturscheune. © Wittenberg

Mit „Manga Day“ und weihnachtlicher Swing-Lesung: Die Kulturscheune Weyhe bietet bis Dezember ein volles Veranstaltungsprogramm. Gleich mehrere Reihen, die beim Publikum gut angekommen sind, werden zudem fortgesetzt.

Weyhe – Wie die Zeit vergeht: Schon fast ein Jahr ist es her, dass die Kulturscheune feierlich eröffnet wurde. Sie ist nicht nur das neue Zuhause von Gemeindebibliothek und Volkshochschule, sondern auch Veranstaltungsort. Also kam schnell der Wunsch nach einem eigenen Kulturkalender auf. Diesem Wunsch ist die Gemeinde nun zum zweiten Mal nachgekommen und hat das Programm von September bis einschließlich Dezember präsentiert.

Wir haben ein wunderschönes Programm zusammengestrickt.

Und das hat es, allein vom Umfang her, in sich: Sie hätten das Programmheft dieses Mal als Broschüre heften lassen müssen, weil es zum Falzen zu dick sei, erwähnte Hedda Stock beim Termin an Ort und Stelle. Auch angesichts des Inhalts zeigte sich die Kulturbeauftragte, die für die Bibliothek zuständig ist, stolz: „Wir haben ein wunderschönes Programm zusammengestrickt.“

„Manga Day“ mit Zeichner Maxim Simonenko in der Kulturscheune

Zwei Programmpunkte haben die Gemeinde-Mitarbeiter vor Ort besonders hervorgehoben. Zum einen hat Bibliotheksmitarbeiterin Lisa-Marie Falk einen „Manga Day“ an Land gezogen. Also einen Tag, der sich ganz der japanischen Spielart des Comics widmet. Diese Hefte, die von hinten nach vorn zu lesen sind, erfreuen sich besonders unter Jugendlichen großer Beliebtheit – was sich auch im Ausleih-Bestand niederschlägt: „Man sieht nicht viele Mangas in der Bibliothek. Das liegt daran, dass die alle ausgeliehen sind“, merkte Stock an.

Auf diese Nachfrage reagiert die Bibliothek nun in Kooperation mit dem örtlichen Buchhandel mit dem Angebot des Manga-Tags am Samstag, 16. September. Dafür wird der Manga-Künstler Maxim Simonenko aus Rostock nach Weyhe kommen, und von 10 bis 13 Uhr einen Workshop anbieten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Anschließend will Simonenko Besucherinnen und Besucher porträtieren. Außerdem werden Leseproben verschiedener Mangas zum kostenlosen Mitnehmen angeboten.

„LiteraturJazzClub“ lädt zur „Weyhnachtsshow“ mit Sven Kamin ein

Zum anderen nutzte Holger Wittschen die Gelegenheit für einen Vorgriff auf die Vorweihnachtszeit: Der Krimiautor, der erst jüngst eine Kurzgeschichte im Band „Der Tod sagt ahoi“ veröffentlicht hat (wir berichteten), hat zusammen mit dem Pianisten Mathias Scharf den „LiteraturJazzClub“ aus der Taufe gehoben. Die Idee, so Wittschen: Eine Lesung, die lebendiger als sonst gestaltet und an klassische Samstagabend-Shows angelehnt ist.

Scharf und Wittschen leiten als Moderatoren am Donnerstag, 23. November, ab 20 Uhr durch eine „Weyhnachtsshow“ mit weihnachtlicher Swingmusik und zwei Gästen: Mirjam Phillips, wie Wittschen Mitglied beim Bremer Krimi-Stammtisch, sowie Sven Kamin. „Ein Schwergewicht“, urteilte Wittschen über Kamin, einen aus Barrien stammenden Poetry-Slammer aus Hamburg. „Der hat eine enorme Bühnenpräsenz“ – bei der der Humor nicht zu kurz kommen, wie Wittschen verspricht.

Info-Tag zum LEADER-Förderprogramm mit Stuhr

„LEADER, Lieder und allerhand Literarisches“, so leitet Gemeinde-Pressesprecher Sebastian Kelm seine Mitteilung zum Herbstprogramm ein. Dazu zählt der Neuauftakt Reihe „Abends in der Bibliothek“: Am Donnerstag, 14. September, verbinden der Krimi-Autor Peter Splitt und das Folk-Duo Amos & Rocks ab 20 Uhr Lesung und Konzert miteinander (wir berichteten).

Die Abkürzung LEADER steht für die neue Förderregion, die Weyhe und Stuhr miteinander eingegangen sind. Sie ermöglicht es, Projektideen aus der Bevölkerung zu fördern. Darüber klärt eine öffentliche Auftaktveranstaltung am Freitag, 22. September, von 16 bis 18 Uhr in der Kulturscheune auf. Damit auch dabei die Kultur nicht zu kurz kommt, wird die Poetry-Slammerin Antonia Josefa auftreten, Eintritt frei.

Die Kulturscheune feiert Geburtstag

Teil des Herbstprogramms ist freilich auch der erste Jahrestag der Anfang Oktober eröffneten Kulturscheune selbst. Der wird bereits am Samstag, 30. September, begangen – mit einem Bastelangebot und einem Gastspiel der Puppenspielerin Julia Warneke. Zudem werde das Café Brötchen und selbst gebackene Kuchen anbieten. „Wir sind sehr stolz auf unsere Bibliothek“, merkte Hedda Stock in diesem Zusammenhang an. Das spiegele sich in den Rückmeldungen wider, auch in der Zahl der eingehenden Bewerbungen für Veranstaltungen. Die Erfolgsgeschichte soll zur Feier des Tages auch anhand von Statistiken auf Stellwänden erzählt werden.

Mit Susanne Lieder liest am Mittwoch, 11. Oktober, eine Erfolgsautorin in der Bibliothek. Die Asendorferin wird ihre Romanbiografien über Astrid Lindgren und Greta Gabo präsentieren.

Altbewährtes wird fortgesetzt – neuer Escape-Room

Neben diesen Lesungen und Premieren gehören außerdem Punkte zum Herbstprogramm, die Stock bereits „Altbewährtes“ nennt. So wird der regelmäßige Bastelspaß für Kinder ab vier Jahren fortgesetzt: Immer am ersten Donnerstag eines Monats ab dem 7. September ab 15.30 Uhr werde etwas aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Utensilien gestaltet, heißt es dazu in der Mitteilung. Jeden dritten Donnerstag im Monat, beginnend am 21. September, sei wiederum ab 15.30 Uhr Spiele-Nachmittag – bei freiem Eintritt und ohne Anmeldung.

In Weyhes neuer Bibliothek „richtig einen Namen gemacht“ hat sich, in den Worten von Lisa-Marie Falk, Thomas Prieser mit seinen Vorlese-Nachmittagen. Die Reihe mit „Lese-Opi“ Prieser wird entsprechend fortgesetzt, ab Dienstag, 12. September ab 15.30 und 16 Uhr, also wieder in zwei Durchgängen und mit anschließendem Basteln.

Eine Fortsetzung wegen guter Resonanz finden auch die Escape-Room-Rätsel in der Bibliothek. Nach dem Erfolg des Rätselabenteuers für Kinder hat das Bibliotheksteam jetzt einen Escape-Room für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren konzipiert, heißt es in der Mitteilung. Titel: „Die tickende Stunde – Gamer in Gefahr“. Gespielt wird demnach als Gruppe von zwei bis acht Personen. Als Termine sind der 18., 20., 25. und 27. Oktober, je ab 16 Uhr, angegeben. Hier ist eine Anmeldung nötig, die Teilnahme kostet zwei Euro.

Wie gehabt nimmt Weyhes Bibliothek am bundesweiten Vorlesetag teil – am Freitag, 17. November. Kinder und Jugendliche sind von 15 bis 18 Uhr eingeladen, in der Kulturscheune Geschichten zu lauschen oder andere kleine Aktionen zu erleben.

