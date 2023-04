Weyhes Freibadsaison beginnt am 30. April – erstmals Online-Tickets

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Erstmals mit elektronischen Tickets: Mit einem QR-Code weist Bad-Betriebsleiter Markus Kuske auf die Neuerung vor Beginn der diesjährigen Freibadsaison hin. © Dierck Wittenberg

Ohne Anstehen durchs Drehkreuz: Weyhes Freibadsaison beginnt dieses Jahr am 30. April. Eine Neuerung soll dabei den Einlass erleichtern: Erstmals können Gäste ihre Tickets vorab online lösen.

Weyhe – Nein, einen Blick in die langfristige Vorhersage hat Markus Kuske noch geworfen, um in Erfahrung zu bringen, wie das Wetter Ende April werden soll. Die Vorhersagen für Nordwestdeutschland ändern sich schließlich schnell. „Die Stammgäste kommen so und so“, ist sich der Leiter des Weyher Freibads sicher. Dessen Saison wird dieses Jahr am Sonntag, 30. April, beginnen – unabhängig von Wind, Regen oder den Außentemperaturen zum Stichtag.

Mit dem Termin kehrt das Freibad zum gewohnten Zeitpunkt für den Saisonstart zurück. In den zurückliegenden Jahren hatten die Corona-Bedingungen für Einschränkungen gesorgt, im vergangenen Jahr war man aufgrund der Personal-Lage mit verkürzten Öffnungszeiten in die Saison gestartet.

„Wir fangen an wie vor Corona“, fasste Kuske die Eröffnung in diesem Jahr zusammen. „Wir sind alle happy, dass wir ohne Einschränkungen unter normalen Bedingungen in die Saison starten“, merkte Bürgermeister Frank Seidel hierzu beim Ortstermin an.

Wenn das Weyher Freibad in diesem Jahr also pünktlich und mit vollen Öffnungszeiten seine Drehtüren öffnen wird, dann wird es dort eine Neuerung geben: Die Tickets, um durch besagte Drehtüren zu kommen, lassen sich erstmals vorab im Internet lösen.

Die Möglichkeit, die Freibad-Tickets am PC oder am Handy zu kaufen, sei von vielen Badegäste herbeigesehnt worden, sagte Gemeinde-Pressesprecher Sebastian Kelm. Dafür wurde ein Online-Ticketshop eingerichtet, der bereits freigeschaltet ist und der auch über einen Link auf der Internetseite der Gemeinde Weyhe zu erreichen sein soll. Zusätzlich soll ein Aufsteller mit einem QR-Code vor dem Freibad stehen, der zum Ticketshop weiterleitet.

Der Online-Verkauf wird sich aber auf Einzel- und Zehnerkarten beschränken. Saisonkarten kann man weiterhin nur persönlich erwerben. Das erklärt Markus Kuske damit, dass Saisonkarten personengebunden und somit nicht übertragbar sind. Insbesondere das Alter müsse kontrollierbar sein. Einen Zeitraum für den Saisonkarten-Vorverkauf konnte Kuske bei der Gelegenheit gleichfalls bekannt geben: Dafür werde die Freibadkasse von Mittwoch, 26. April, bis Freitag, 28. April, jeweils von 9 bis 14 Uhr besetzt sein.

Von den Online-Tickets verspricht sich der Schwimm-Meister einerseits eine Entlastung der Kasse, andererseits weniger Unmut, „eine halbe Stunde in der Schlange zu stehen“. Der Online-Verkauf von Eintrittskarten wird den Einlass beschleunigen – so ist die Erwartung, die die Gemeinde in einer Mitteilung so zusammenfasst: „Kein langes Anstehen und Bezahlen mehr, sondern einfach Code einlesen, durchgehen, umziehen – und rein ins Becken.“

Bezahlen lassen sich die elektronischen Tickets per Lastschriftverfahren oder über den Bezahldienst PayPal, erläuterte Kuske. Anschließend bekommt man die Eintrittskarte als PDF-Dokument zugeschickt, das sich also am Smartphone anzeigen oder auch ausdrucken lässt. Zudem sollen die Tickets sich auch in entsprechende Apps laden lassen.

Den auf dem Ticket enthaltenden Code können Badegäste dann – wie gewohnt – selbst am Scanner einlesen, um sich über das Drehkreuz Zutritt zum Freibad zu verschaffen. Man wird sich also häufiger den Umweg zur Kasse sparen können. Die soll aber „natürlich weiterhin wie gewohnt besetzt“ sein, teilt die Gemeinde mit. Auch an den Eintrittspreisen werde sich nichts ändern.

Mit einer Zählung der Besucher geht der Online-Verkauf nicht einher: Denn die Freibad-Karten sind nicht tagesgebunden. Im Zweifel sei es an der Bade-Aufsicht, zu entscheiden, ob es zu voll ist und der Einlass gestoppt werden muss. Aber diesen Punkt habe man auch im Sommer 2019 bei 4000 Besuchern am Tag nicht erreicht.

Für den 30. April wurden zuletzt übrigens 16 Grad und leichte Wolken gemeldet. Das kann sich freilich noch ändern – aber es könnten schlechtere Bedingungen zum Anbaden herrschen.

Online-Ticketshop

Einzel- und Zehnerkarten fürs Freibad gibt es nun auch im Internet: pretix.eu/freibadweyhe/sommer.