Bovenschulte: Grundsteuer muss erhalten bleiben

Weyhe - Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Sie spült bundesweit jährlich rund 13 Milliarden Euro in die Kassen. Die Steuer betrifft fast alle Bürger, zumal sie jeder Grundstückseigentümer entrichten muss.

Vermieter legen sie oftmals über die Nebenkostenabrechnung auf die Mieter um. Nun hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden: Die Bestimmungen für die Einheitsbewertung zur Berechnung der Grundsteuer sind verfassungswidrig. Die Richter bemängelten, dass die Regelungen gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Für eine Neuregelung nannte das höchste Gericht eine Frist bis Ende 2019. Sigi Schritt sprach zu diesem Thema mit dem Weyher Bürgermeister Andreas Bovenschulte.

Herr Bovenschulte, die Finanzminister von Bund und Ländern berieten kürzlich über die neue Grundsteuer. Wie würden Sie die Grundsteuer neu gestalten?

Andreas Bovenschulte: In der Diskussion sind zurzeit drei unterschiedliche Modelle: das von den meisten Bundesländern favorisierte Kostenwert-Modell, das vom Mieterbund, von Naturschützern und Gewerkschaften unterstützte Bodenwert-Modell und das insbesondere von Bayern propagierte Flächen-Modell. In die engere Auswahl kommen allerdings für mich schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nur das Kostenwert-Modell und das Bodenwert-Modell.

Und weshalb?

Bovenschulte: Das bayerische Modell stellt unter Vernachlässigung des Wertes ausschließlich auf die Fläche des Grundstücks und auf die Wohn- oder Nutzfläche der auf den Grundstücken befindlichen Gebäude ab. Das würde dazu führen, dass ein 1000-Quadratmeter-Grundstück am Starnberger See grundsätzlich genauso besteuert wird wie ein 1000-Quadratmeter-Grundstück in Leeste oder in Huchting. Eine absurde Konsequenz, die auch nicht dadurch geheilt wird, dass der Bewertungsaufwand für die zuständigen Behörden gering wäre.

Was ist mit den beiden anderen Modellen?

Bovenschulte: Die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Das Bodenwert-Modell stellt ausschließlich auf den auf Grundlage der vorhandenen Bodenrichtwerte ermittelten Grundstückswert ab. Der Bewertungsaufwand ist damit nicht wesentlich höher als beim bayerischen Modell. Gemessen am Grundsatz der Lastengleichheit ist das Bodenwert-Modell aber viel gerechter. Es würde Bodenspekulationen entgegenwirken und Bodenwertsteigerungen steuerlich abschöpfen.

Gibt es einen möglichen Nachte il?

Bovenschulte: Ja, ein möglicher Nachteil des Bodenwert-Modells ist, dass der Wert der auf den Grundstücken befindlichen Immobilien bei der Besteuerung nicht berücksichtigt wird. Die daraus resultierenden Ungleichbehandlungen versucht das Kostenwert-Modell zu vermeiden, indem es nicht nur auf den Bodenwert sondern zusätzlich auch noch auf den Gebäudewert abstellt. Gerechnet wird dabei mit pauschalen Herstellungskosten je Quadratmeter Grundfläche des Gebäudes. Da es bei Altbauten allerdings möglich sein soll, bis zu 70 Prozent an Alterswertminderung abzuziehen, warnen manche Experten vor neuen Verwerfungen. Im Durchschnitt, so die Kritik, würden Neubauten durch das Kostenwert-Modell stärker belastet, während modernisierte Altbauten in teuren Innenstadtlagen von der hohen Alterswertminderung profitierten. Außerdem wäre der Bewertungsaufwand beim Kostenwert-Modell relativ hoch.

Und Ihr Fazit?

Bovenschulte: Ich habe mir, ehrlich gesagt, noch keine abschließende Meinung gebildet. Vielleicht ist am Ende des Tages doch das Bodenwert-Modell die beste Lösung – vor allem, weil das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber längstens bis zum 31. Dezember 2019 Zeit für die Neuregelung der Grundsteuer und längstens bis zum 31. Dezember 2024 Zeit für die praktische Umsetzung des neuen Modells eingeräumt hat. Für das Kostenwert-Modell wäre das eine sehr sportliche Umsetzungsfrist.

Werden die Bürgermeister und der Städtetag bei der Neugestaltung mitreden dürfen?

Bovenschulte: Aber sicher, die kommunalen Spitzenverbände werden sich mit Sachverstand und Leidenschaft in die Diskussion einschalten. Denn in einem Punkt sind sich alle kommunalen Vertreter einig: Die Grundsteuer muss in jedem Fall erhalten bleiben. Eine Abschaffung würde die Kommunen finanziell ruinieren.

Für Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine wesentliche Einnahmequelle. Wie hoch sind die Einnahmen aus der Grundsteuer denn in Weyhe?

Bovenschulte: Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B werden sich in diesem Jahr voraussichtlich auf insgesamt rund 4,75 Millionen Euro belaufen. Auf die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke entfallen dabei 100000 Euro und auf die Grundsteuer B für sonstige Grundtücke entfällt der Löwenanteil von 4,65 Millionen Euro.

Und wie ist die Bedeutung der Grundsteuer im Vergleich zu den anderen Gemeindesteuern?

Bovenschulte: Mit einem Anteil von elf Prozent am gesamten Steueraufkommen, das in diesem Jahr bei rund 40 Millionen Euro liegen wird, ist die Grundsteuer nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer die dritthöchste Einnahmeposition für die Gemeinde Weyhe. Im Vergleich zu anderen Steuerarten unterliegt die Grundsteuer keinen großen konjunkturellen Schwankungen und stellt daher eine verlässliche und unverzichtbare Größe im Gemeindehaushalt dar.

Auch Landwirte und Unternehmen müssen Grundsteuern zahlen. Wenn sich eine flächenbezogene Grundsteuer durchsetzen sollte, würden viele deutlich höhere Zahlungen leisten müssen. Der eine oder andere Landwirt wäre möglicherweise gezwungen, seinen Betrieb still zu legen. Wie soll dieses Problem gelöst werden?

Bovenschulte: Indem die Einführung einer rein flächenbezogenen Grundsteuer, die sich vollständig vom Boden- beziehungsweise Gebäudewert löst, durch den Gesetzgeber verhindert wird. Ich bin zuversichtlich, dass es gelingen wird, das regional und sozial zutiefst ungerechte bayerische Modell politisch auszubremsen.

Wenn private Biotope und Seen höher besteuert werden, könnten diese über kurz oder lang verschwinden. Dabei sind gerade diese Flächen wichtig, insbesondere für Bienen und andere Insekten. Befürchten Sie einen Raubbau an der Umwelt?

Bovenschulte: Wie schon gesagt: Nicht die Fläche eines Grundstücks sondern der Bodenwert beziehungsweise der Gebäudewert bilden den grundgesetzkonformen Anknüpfungspunkt für eine Besteuerung. Wenn man das beherzigt, lässt sich auch das von Ihnen skizzierte Negativ-Szenario vermeiden.