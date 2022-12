Weyhes Bürgermeister Frank Seidel zieht im Interview Bilanz und blickt aufs neue Jahr

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Wünscht sich ein ruhigeres Jahr 2023: Bürgermeister Frank Seidel im Interview. © Wittenberg

Jetzt hat er vergessen, den Werder-Aufstieg bei seinen Highlights des Jahres zu erwähnen, fällt Frank Seidel beim Aufstehen ein. Beim Wieder-Bundesligisten ist seit der erfolgreichen Aufholjagd in der vergangenen Rückrunde von Krise keine Rede mehr gewesen. Im Weyher Rathaus dagegen schon.

Weyhe – Wie der Bürgermeister auf das vergangene Jahr zurückblickt, und warum er sich weniger Krise für das nächste wünscht, verrät Seidel im Interview. Die Fragen stellte Dierck Wittenberg.

Ein Jahr geht zu Ende. Wenn Sie an den letzten Jahreswechsel zurückdenken, was waren – als Bürgermeister – Ihre Wünsche und Erwartungen für 2022 gewesen?

Der Dezember war ja der Zeitraum, als wir die neue Omicron-Variante kennengelernt hatten. Da war man sich noch nicht ganz so sicher, welche Richtung diese Variante nehmen wird. Man hat in der Folge gemerkt, dass sie eher milder vom Verlauf ist, auch wenn es natürlich bei einigen trotzdem große Probleme damit gab. Aber in der Summe: eher milder vom Verlauf.

Gerade im Dezember war das aber noch ungewiss, und deswegen weiß ich ziemlich genau, dass ich mir gewünscht habe, dass wir mit Corona weniger zu tun haben werden und dass sich auch gerade im Bereich der Veranstaltung, Kultur, Sport mehr tun wird. Und das ist glücklicherweise auch so eingetreten.

Ihre Amtszeit war bisher stark durch die Pandemie geprägt gewesen. Da gab es die Hoffnung, dass es dieses Jahr besser werden würde. Im Februar ist mit der russischen Invasion und deren Folgen die nächste Krise hinzugekommen. Wie hat die sich ausgewirkt?

Ich würde es, ehrlich gesagt, gar nicht mit meiner Amtszeit verbinden. Ich bin jetzt drei Jahre Bürgermeister. Und ja, das stimmt: Es war von Anfang an krisengeschüttelt. Das ging mit Corona los, dann der Überfall auf die Ukraine und die ganzen Folgen. Mitten in Europa tobt so ein fürchterlicher Krieg mit vielen Toten und Vertriebenen. Da haben wir auch in Weyhe mit zu tun und schauen, dass wir das bestmöglich lösen, gerade, was die Unterbringung Geflüchteter angeht.

Wir merken auch, dass es eine große Hilfeleistung gibt, von vielen Privaten, die Wohnungen zur Verfügung gestellt haben. Für uns als Kommune ist das eine große Kraftanstrengung, für alle Menschen – deswegen sehe ich das eher losgelöst von meiner Amtsaufnahme. Jeder Weyher und jede Weyherin merkt das an der Strom- und Gasrechnung. Das ist schon ein Riesenproblem. Man merkt das an der Preisentwicklung, und das belastet viele Leute sehr: nicht nur die Gemeinde, nicht nur Firmen, sondern am Ende jedes Mal einen Menschen, Familien.

Schränken die Energiepreise die Handlungsfähigkeit der Gemeinde ein?

Die Energiepreise konkret noch nicht. Wir schließen immer mehrjährige Verträge ab. Aber alles andere drumherum ist eine große Belastung. Bei Projekten hängt die Handlungsfähigkeit häufig nicht allein von der Gemeinde ab, sondern auch von Beteiligten, Firmen, Planungsbüros. Das hat viel mit Personal zu tun, mit der Verfügbarkeit von Material, von Preisentwicklungen. Das haben wir dieses Jahr schon deutlich gespürt, dass es Projekte gibt, die so nicht umgesetzt werden können. Das liegt einmal am Preis, häufig an der Verfügbarkeit von Material. Oder auch an den Menschen, am Personal, im Rathaus, aber auch bei Beteiligten. Das ist das größere Problem gewesen bislang.

Was sind Beispiele für Projekte, die nicht umgesetzt werden konnten?

Im Bereich Straßenbau zum Beispiel die Jahnstraße, die gemacht werden sollte. Das hat so nicht geklappt. Wir wären sicherlich beim Dach der KGS Leeste schon weiter. Das hat sich verzögert durch die europaweite Ausschreibung von Planungsleistungen. Wir haben das bei dem Programm „Perspektive Innenstadt“ gemerkt, wo wir gerade einige Dinge am Marktplatz in Kirchweyhe umsetzen. Da brauchten wir auch ein Planungsbüro, und das war ein Kraftakt eins zu finden, weil der zeitliche Rahmen da sehr eingegrenzt ist. Das war eine große Herausforderung. Und das klappt glücklicherweise.

Abgesehen von den Herausforderungen, was sind Highlights, an die Sie gerne zurückdenken?

Also ein Highlight ist auf jeden Fall, dass sich im Bereich Veranstaltungen, Kultur und Sport eine Menge zum Positiven gedreht hat. Dass wieder eine ganze Menge mehr möglich war und auch wirklich sehr gut angenommen worden ist. Man hat gemerkt, dass die Leute sich wieder danach sehnen, dass wieder Veranstaltungen angeboten werden. Als bauliches Highlight die Eröffnung der Kulturscheune, das war wirklich ein toller Moment. Die wird super angenommen.

Wir haben die Volkshochschule mit drin, wir haben die Bibliothek, wir haben tolle Besucherzahlen dort, hoch motivierte Leute, die dort arbeiten. Das macht wirklich Spaß, da hinzugehen und das zu sehen. Wir haben eine höhere Förderung bekommen, muss man ehrlicherweise zugeben, sonst hätte man das so nicht stemmen können. Ein anderes Highlight ist für mich die Wiedereröffnung der KGS Leeste nach der Sanierung – ohne Förderung in dem Sinne.

Man muss schon sagen, das ist eine richtige Herkulesaufgabe für die Gemeinde Weyhe gewesen. Aber natürlich auch für die Schule, im Schulleben, in der Organisation, in der Vorbereitung, im Mitwirken. Das war schon eine tolle Leistung. Und beide Projekte sind gerade im Fahrwasser von Problemen, was Preise, Material und so weiter angeht, glücklicherweise vernünftig zu Ende geführt worden.

Das waren die Highlights. Was fällt ihnen an Dingen ein, die sich im kommenden Jahr nicht wiederholen sollten?

Da sind wir bei dem Krisenmodus. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir alle einfach einen Abschnitt erleben werden – ich glaube nicht, dass es ein ganzes Jahr werden wird –, wo wir ohne Krisen denken können. Wir hatten die Coronakrise, wir haben die Ukrainekrise oder, wie ich sagen möchte: Kriegskrise, mit den Folgen auf Energiepreise und bezahlbares Wohnen. Dass einfach ein – in Anführungsstrichen – normaler Lebensmodus wieder einkehren würde, das würde ich mir einfach wünschen. Ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie einfach nur friedlich und vernünftig miteinander leben möchten.

Ein wiederkehrendes Thema war erneut der Klimaschutz, Weyhe will hier Vorreiter sein. Der Ratsbeschluss für Klimaneutralität bis 2035 macht die Aufgaben, die Ihnen und der Verwaltung bevorstehen, nicht leichter, oder?

Von der Arbeit her mit Sicherheit nicht. Der Wille ist da, auch vorher schon. Den Beschluss der Klimaneutralität bis 2035 finde ich gut. Aber wir haben vorher auch schon andere Beschlüsse gehabt, wie den Klimanotstandsbeschluss, da war ich noch im politischen Wirken. Bei den Krisenmodi habe ich bewusst die Klimakrise ausgelassen, weil die uns noch länger beschäftigen wird. Die werden wir ‘23 mit Sicherheit nicht hinter uns haben.

Das ist bei den anderen Krisen realistischer, dass die sich zum Besseren wenden. Bei der Klimakrise ist wichtig, dass wir da wirklich gegenarbeiten. Der Beschluss der Klimaneutralität ist da ein weiterer Schritt. Aber unabhängig davon gab es vorher schon Beschlüsse, die auch umgesetzt werden: Dass man sich zum Beispiel anguckt, wie die gemeindlichen Gebäude beheizt werden. Oder aber auch noch die Anträge zur kommunalen Solardachpflicht und Bürgerenergiegenossenschaft.

In den Haushaltsberatungen wird es Vorschläge geben, dass wir den Einstieg schaffen, zum Beispiel Heizungssysteme auszutauschen. Wir haben die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden, der Grundschule Kirchweyhe zum Beispiel, hier auf dem Rathausdach. Wir sind bei der Alten Wache dabei, beim KGS-Dach in Leeste. Also ganz viele Gebäude, wo das passieren soll und passieren wird. Und das werden wir auch weiter angehen.

Insofern ist es eine Daueraufgabe, und die ist ambitioniert, weil man merkt, dass man an Grenzen kommt, was Personal angeht. Also im Rathaus, aber auch bei Planungsbüros. Da sind wir leider nicht vor gefeit. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht anstrengen würden, dass wir die Ziele erreichen wollen.

Es geht auch ein Jahr zu Ende, in dem Sie Sprecher der Bürgermeisterkonferenz waren. In dieser Funktion, aber auch als Bürgermeister, haben Sie sich gegen den Vorschlag für einen neuen Zuschnitt der Bundestagswahlkreise ausgesprochen. Und damit gegen einen Vorschlag aus dem Landesinnenministerium von Boris Pistorius, der wie Sie der SPD angehört. Sind Sie in dieser Frage stärker Lokalpolitiker als Parteifreund?

Es gibt ja durchaus Unterschiede zwischen Boris Pistorius und mir. Er ist Fan von VfL Osnabrück, ich von Werder Bremen. Also da hätten wir schon mal eine Trennlinie. Aber Spaß beiseite: Da geht es nicht um parteipolitische Dinge. Auch in der Vergangenheit, als ich politisch gewirkt habe, im Gemeinderat oder im Kreistag, gab es durchaus Situationen, wo ich meine Meinung vertreten und die Kommune beziehungsweise den Landkreis gesehen habe.

Das kommt dann durchaus vor, dass man da eine andere Meinung hat als jemand, der in Hannover oder in Berlin sitzt und das gleiche Parteibuch hat. Auch wenn man häufig einer Meinung ist. Aber das ist ehrlich gesagt nicht der Gradmesser für mich. Das ist eher die Überzeugung, was ich für die Kommune als richtig ansehe und für die beste Lösung halte. Und wenn ich sehe, dass ein Wahlkreis zugeschnitten werden soll, in dem die Linie zwischen Stuhr und Weyhe gezogen wird, dann ist das eine Situation, die man aus dem Blickwinkel von hier nicht richtig findet. Das ist nicht in Ordnung, und da muss nachgesteuert werden.

Gibt es andere Bereiche, wo Sie Konfliktlinien zwischen Bund, Land und der Kommune sehen oder sich zumindest mehr Unterstützung wünschen?

Eigentlich gibt es das fast immer, und am Ende geht es fast immer ums Geld. Es geht los mit dem Landkreis, wo über Finanzen gesprochen wird und man versucht, als kommunale Familie zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Ich glaube, das ist in den vergangenen Jahren überwiegend gelungen. Ich glaube schon, dass es genug Möglichkeiten gibt, wo Land und Bund noch mehr unterstützen könnten. Einmal finanziell oder auch manchmal mit Umsetzungen.

Ich will ein praktisches Beispiel nennen. Wir haben vor einigen Jahren angefangen, dass wir die Straßenbeleuchtung auf LED umstellen. In erster Linie, um CO2 zu sparen, letztendlich spart man auch ein bisschen Geld damit. Es gibt noch ein paar Straßenlaternen, die umgerüstet werden müssen. Das ist überwiegend schon passiert. Aber es gibt punktuell ein paar Dinge, die noch abgearbeitet werden sollen. Jetzt haben wir Ende Dezember, und da kann man sich eine Geburtstagskerze anmachen im negativen Sinne, weil der Antrag seit einem Jahr bei dem Projektträger liegt. Das ist „Zukunft-Umwelt-Gesellschaft“, gehört zum Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Der Antrag liegt jetzt seit über einem Jahr dort und wir haben noch keinen Bescheid. Wir dürfen vorher nicht anfangen, müssen warten. Das ist eine Situation, die komplett unbefriedigend ist. Wenn ich überlege, dass wir eine Gemeinde von vielen sind, die genauso auf den Förderbescheid warten, und überlege, wie viel Tonnen CO2 umsonst in die Luft geblasen werden, dann ist das total unbefriedigend.

Was sind weitere Wünsche im neuen Jahr für die Gemeinde?

Dass viele Dinge, die wir umsetzen wollen auch klappen. Das hat viel mit dem Personal zu tun: Dass wir im Rathaus, und allem, was dazu gehört, im Personalbereich, im Sozial- und Erziehungsdienst, in allen Bereichen – dass wir da noch besser aufgestellt sind. Den Stellenplan besetzen zu können, ist schon seit geraumer Zeit ein Problem.

Das wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch von mir, dass das klappt und dass wir dann die Projekte noch besser in Zielrichtung abarbeiten können. Das hat aber auch viel mit der Verfügbarkeit von Material und dergleichen zu tun. Und dann wäre, das hatte ich schon gesagt, mein Wunsch, dass wir insgesamt ein bisschen weniger Krise und normaleres Leben miteinanderhaben.

Zur Person: Frank Seidel Frank Seidel, heute 53 Jahre alt, hat im November 2019 sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Weyhe angetreten – also wenige Monate bevor die Covid-19-Pandemie Deutschland erreicht hat. Die Wahl, die durch Andreas Bovenschultes Wechsel nach Bremen nötig geworden war, hatte Seidel mit großer Mehrheit gewonnen.

In Kirchweyhe aufgewachsen, hat er seine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht, wo er zuletzt in Bremen im Immobilienbereich als Prokurist tätig war. Mitglied der SPD ist Seidel seit 1998, für die er ab 2001 im Gemeinderat saß. Von 2006 an war er dort SPD-Fraktionsvorsitzender, ab 2011 auch stellvertretender Bürgermeister. In der gleichen Wahlperiode war er außerdem Vize-Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Diese Funktionen hat er als hauptamtlicher Bürgermeister abgegeben. In seiner Freizeit ist der Fußballfan unter anderem als Trainer beim SC Weyhe in der Kreisliga A aktiv.