Weyher Theater sagt Premiere ab

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Fotoprobe zur neuen Musical-Komödie „Nicht nur Träume können fliegen“ wird am heutigen Dienstag noch wie geplant ablaufen. Die Premiere am Freitag sowie die Vorpremieren dieses Stücks von Frank Pinkus (Text) und Patrick und Kevin Kuhlmann (Musik) werden aber laut Intendant Kay Kruppa ausfallen. Alle Vorstellungen dieser Woche sind abgesagt, sagt der Intendant auf Anfrage.

Bereits in der vergangenen Woche musste das Weyher Theater Vorstellungen für rund 600 Besuchern absagen. Der Intendant glaubt, dass auch über das Wochenende hinaus der Spielbetrieb ruhen wird. Es geht um die Gesundheit der Menschen und um die Verlangsamung der Ansteckung mit dem Corona-Virus. Deshalb bleibe das Theater in dieser Woche dicht.

Die Proben seien intern so anberaumt, als sei am Freitag Premiere. Intendant Kruppa hofft, dass die Landesbehörden in Hannover und auch die Landkreisverwaltung in Diepholz sich „klar äußern und eine Theaterschließung anordnen“, damit Ausgleichsgelder gezahlt werden können. Das Weyher Theater finanziere sich selbst – und das ohne Subventionen. Wenn aber keine Einnahmen zur Verfügung stehen, sei es nur eine Frage der Zeit, wie lange es sich der Betrieb mit der Personalverantwortung für 60 Mitarbeiter leisten kann, so Kruppa weiter.

Der Geschäftsführer Heinz-Hermann Kuhlmann vergleicht die Situation wie mit einer Kuh auf der Wiese. „Wenn das Gras weggefressen ist, kann die Kuh es noch eine gewisse Zeit aushalten, bis sie stirbt.“ Derzeit wisse aber niemand, wie es weitergeht. Das Weyher Theater könne vielleicht bis Ende Juni überleben, so Kuhlmann. Wenn die Schauspieler aber bis dahin nicht spielen können, werde es eng, so Kuhlmann. Wie Kruppa wünscht sich auch Kuhlmann deutliche Worte von der Politik. Er meint damit, dass die Behörden ein Spielverbot ausrufen. Die Ausgleichsgelder, die der Staat bezahlt, seien, „überspitzt gesagt, Steuergelder“, sagt Heinz-Hermann Kuhlmann.

Derzeit gebe es nur Auflagen, die man nicht erfüllen kann, so Kuhlmann. So sollten Zuschauer 1,5 Meter Abstand nach allen Seiten halten. Das würde die Anzahl der Gäste auf 70 reduzieren. Nicht erfüllbar sei es, die Gesundheitsdaten der Zuschauer aufzunehmen – sie dabei etwa zu befragen, ob sie in einem gefährdeten Gebiet Urlaub gemacht hätten.

Kuhlmann hat Verständnis für die besondere Situation: „Wir hoffen, dass niemand krank wird und wir in vier oder sechs Wochen wieder spielen können“, so Kuhlmann. So eine „sauschlechte Zeit“ habe er mit seiner fast fünf Jahrzehnte umfassenden Berufserfahrung noch nicht erlebt. Heinz-Hermann Kuhlmann gibt sich zuversichtlich, dass die Gesellschaft die Krise meistert und sagt, dass das Weyher Theater seinen Beitrag dazu leistet. In der Corona-Krise sieht der Theatergeschäftsführer auch etwas Gutes: „Mit dem Virus kommt Besinnlichkeit in die Gesellschaft zurück. Man spricht miteinander. Das iPhone ist eine Nebensache.“

Einen Wunsch äußert der Intendant Kay Kruppa: „Die Zuschauer sollen ihre Karten nicht stornieren, sondern umtauschen.“