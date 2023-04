Weyher Theater: Nach Corona mit prall gefülltem Jahresprogramm

Von: Dierck Wittenberg

Bühne frei: Kay Kruppa (hinten, v.l.), Heinz-Hermann Kuhlmann sowie Marc gehhart, Isabell Christin Behrendt, Patrick Kuhlmann präsentieren den neuen Spielplan – im Bühnenbild von „Ich will ein Kind von dir“. © Dierck Wittenberg

Fünf Premiere, eine Open-Air-Party, 60 Aufführungen des Weihnachtsmärchens. Das Weyher Theater will mit seinem Programm die Corona-Zeit abschütteln.

Weyhe – Lachen ist gesund, davon ist man beim Weyher Theater seit jeher überzeugt. Das gilt erst recht nach den zurückliegenden Pandemie-Jahren, in denen Kulturschaffenden nicht immer zum Lachen zumute war. An das Motto des Hauses erinnert Intendant Kay Kruppa bei der Vorstellung des neuen Spielplans und dieses Mal fliederfarbenen Programmhefts.

Zwölf Vorstellungen von „Heiner, Sascha und die andern“ auf der Open-Air-Bühne

Dessen Botschaft fasst Kruppa mit „zurück zur Normalität“ zusammen. Denn der Spielplan 2023/2024 sei wieder so gut gefüllt wie vor Corona. Dafür sorgen fünf Premieren, ebenso viele Stücke aus dem Repertoire, das traditionelle Weihnachtsmärchen sowie die Rückkehr des „Special Mondays“ im Theaterpub.

Im August wird zunächst wieder eine „Sommer-Open-Air-Party“ auf dem Marktplatz die Saison einläuten. Im Stück „Heiner, Sascha und die andern“ stechen Schiffsstewart Sascha Hahn und seine Reisegäste zu einem musikalischen Komödienabend auf dem Kreuzfahrtschiff Toscabella in See. Kruppa kündigt eine „Riesenbühne“ an, Geschäftsführer Heinz-Hermann Kuhlmann liefert die Maße: zwölf mal zehn Meter. Schließlich sei die Toscabella „kein Ruderboot“. Auf der Tribüne werden laut Patrick Kuhlmann, Assistent der Geschäftsführung, rund 800 Zuschauer Platz finden. Von „Heiner, Sascha und die anderen“ sind zwölf Vorstellungen vom 4. bis 27. August geplant.

„Oma wird verkauft“, heißt es dann am 15. September zur ersten Abonnement-Premiere dieser Saison im Theatersaal. Die Geschichte, die sich um zwei konkurrierende Bestattungsinstitute dreht, ist eine Adaption des Volkstheater-Schwanks „Der verkaufte Großvater“.

Damit und mit den übrigen Premieren deckt das Programm verschiedene Bereiche des Komischen ab – zwischen romantisch und turbulent, zwischen Verwechslungsfarce und modernem Volkstheater. Kruppa findet: „Wer da nichts findet, dem kann ich auch nicht helfen.“

Weyher Theater spielt Komödien von „Bella Italia“ bis zur britischen Farce

Über „Bella Italia“ (Premiere am 27. Oktober) sagt Regisseurin Isabell Christin Behrendt: „Wir feiern eine italienische Party auf der Bühne.“ Für die entsprechende Atmosphäre in der turbulenten Sommergeschichte sorgen live gesungene Hits – von „Azurro“ (Adriano Celentano) bis „Se bastasse una canzone“ (Eros Ramazzotti).

„Runter zum Fluss“ (Premiere: 9. Februar 2024) ist ein Zwei-Personen-Stück: Auf einem Campingplatz wurden Karsten und Anke von ihrem jeweiligen Ehepaar verlassen und finden sich im selben Zelt wieder. Frank Pinkus schrieb das Stück vor 21 Jahren für Antje K. Klattenhoff und Kay Kruppa als Hochzeitsgeschenk, nun bringen die Eheleute es wieder gemeinsam auf die Bühne. 2004 habe man „Runter zum Fluss“ schon einmal „sehr erfolgreich gespielt“, erinnert sich Kruppa. „Das ist eins meiner Lieblingsstücke von Frank“, sagt er.

„Im April geht es weiter mit einer britischen Farce“, kündigt der Intendant an: „Falscher Tag, falsche Tür“ (Premiere: 5. April 2024) stammt, wie zuletzt „Love Jogging“, aus der Feder des britischen Autors und Schauspielers Derek Benfield. „Sehr, sehr, sehr komisch“ – so fasst Kay Kruppa die Verwechslungsgeschichte zusammen, in der die dreigleisig fahrende Sylvia trotz gleichzeitigem Auftauchen ihrer Liebhaber versucht, nicht aufzufliegen.

In „Mein Mann wird Mutter“ (Premiere: 15. Mai 2024) wiederum macht ein schwules Pärchen alle „Höhen und Tiefen einer Schwangerschaft durch“, als sich einer der Partner vor einer Adoption in eine Mutterrolle hineinsteigert.

Dieses Stück stammt ebenfalls von Frank Pinkus. Der plötzliche Tod des Dramaturgen im September 2021 war neben der Corona-Krise der zweite große Rückschlag für das Haus in den vergangenen Jahren. „Schlimmer kann es nicht kommen“, sagt Heinz-Hermann Kuhlmann und Kay Kruppa stimmt ihm zu: Man habe mit ihm einen Freund, Mentor und tollen Theatermann verloren.

Frank Pinkus bleibt nach seinem Tod allgegenwärtig

Frank Pinkus bleibt am Weyher Theater allgegenwärtig, nicht zuletzt durch die Stücke, die er hinterlassen hat. Von 14 noch in der Coronazeit gemeinsam geschriebenen Stücken sind laut Kruppa bisher vier zur Aufführung gekommen.

Das diesjährige Weihnachtsmärchen ist ein Klassiker, den Frank Pinkus für die Bühne bearbeitet hat. Sein „Pinocchio“ (Premiere: 30. November) sei als skurril-verrückte Revue gebaut, heißt es im Programmheft; Kinder (und manchmal auch Erwachsene) könnten sich in der Geschichte wiedererkennen. Ganze 60 „Pinocchio“-Aufführungen sind bis Heiligabend geplant, inklusive der traditionellen Abendvorstellung am 23. Dezember. Das sei die Vorstellung, die immer als Erstes ausverkauft ist, so Kruppa – an ein erwachsenes Publikum.

„Zurück zur Normalität heißt auch, dass es im Pub wieder den ,Special Monday‘ geben wird“, kündigt der Intendant außerdem an. Diesem Format entstammt beispielsweise der erfolgreiche Johnny-Cash-Abend „I Walk the Line“, der längst zum Repertoire auf der großen Bühne gehört. Mit „Kein Schwein ruft mich an“ wird die Reihe ab 4. März 2024 wieder aufgenommen. Marco Linke singt als Herr im Frack und mit Pianobegleitung (Yonathan Ghebretensae) im Theater-Pub Shakespeare’s Lieder von den Comedian Harmonists bis Max Raabe.

Das Personal sei teils mehr damit beschäftigt gewesen, Vorstellungen zu verlegen als Karten zu verkaufen, blickt Kay Kruppa auf die zurückliegenden Jahre zurück. Inzwischen liegt die Auslastung laut Heinz-Hermann Kuhlmann wieder bei 67 Prozent. „Nach den Corona-Jahren ist das sensationell“, merkt Kruppa an.

Nach den Worten von Geschäftsführer Kuhlmann soll der neue Spielplan dafür stehen, „dass es stetig und weiter nach oben geht“. Dieser Optimismus darf sich, wenn es nach den Machern bei Niedersachsens größtem Privattheater geht, gerne in den Zahlen der verkauften Abonnements und Einzelkarten widerspiegeln. Trotz Inflation, Energiekrise und Corona habe man entschieden, die Preise nicht zu erhöhen, merkt Kuhlmann an.

Der Vorverkauf für die Abonnements beginnt am Dienstag, 2. Mai, der freie Vorverkauf zwei Wochen später, am 16. Mai. Die Karten für „Heiner, Sascha und die andern“ sind bereits im Verkauf. Patrick Kuhlmann empfiehlt, sich frühzeitig Karten für das Open-Air auf dem Marktplatz zu sichern.

Theater-Karten Auf der Internet-Seite des Weyher Theaters oder an der Theater-Kasse, telefonische Reservierungen sind unter 04203/43900 möglich.